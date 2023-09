Những sự kiện bí ẩn nhất mọi thời đại tới nay vẫn chưa có lời giải

Sự cố ở đèo Dyatlov

Vào một đêm đầu tháng 2 năm 1959, 9 du khách trượt tuyết đã chết một cách bí ẩn ở vùng núi Ural thuộc nước Nga. Vào ngày 26/2, những người tìm kiếm đã tìm thấy chiếc lều bỏ hoang của các du khách đã bị xé toạc từ bên trong. Xung quanh khu vực đó là những dấu chân kỳ lạ. Các thi thể được tìm thấy tại hiện trường không hề có dấu hiệu tử vong do hạ thân nhiệt. Một số thi thể có dấu vết chấn thương do lực tác động mạnh, một người khác bị bỏng cấp độ 3, một người bị mất lưỡi và quần áo của họ được phát hiện có chất phóng xạ. Các giả thuyết được đưa ra bao gồm sử dụng ma túy quá liều, có sự can thiệp của UFO hoặc một hiện tượng đáng sợ gọi là “sóng hạ âm”, tạo ra tiếng vo ve khó nghe gây ra cảm giác buồn nôn, hoảng loạn, sợ hãi, ớn lạnh, căng thẳng, tăng nhịp tim và khó thở…Nhưng tất cả vẫn là giả thuyết cho những cái chết đầy bí ẩn này.

Con tàu ma Mary Celeste

Vào tháng 12/1872, một con tàu có tên Mary Celeste được tìm thấy trôi dạt trên Đại Tây Dương. Hàng hóa trên tàu hoàn toàn nguyên vẹn, ngoại trừ một chiếc xuồng cứu sinh đã biến mất cùng toàn bộ thủy thủ đoàn. Theo báo cáo, tàu Mary Celeste khởi hành từ New York đến Genoa, Ý. Nó được điều khiển bởi thuyền trưởng Benjamin Briggs và 7 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm cả vợ của Briggs và cô con gái 2 tuổi. Đồ dùng trên tàu đủ dùng trong 6 tháng và rất sang trọng. Sự mất tích của toàn bộ thủy thủ đoàn đã được lý giải bởi nhiều giả thuyết như binh biến, cuộc tấn công của cướp biển, bạch tuộc hoặc quái vật biển khổng lồ… Nhưng cho đến này nó vẫn là một bí ẩn.

Bí ẩn khu vực 51

Khu vực 51 ở miền nam Nevada là một căn cứ quân sự của Mỹ. Sự tồn tại của căn cứ luôn bị phủ nhận cho đến năm 2013, khi CIA buộc phải chấp nhận yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin từ năm 2005. Dựa trên bằng chứng lịch sử, có vẻ như Khu vực 51 hỗ trợ phát triển, thử nghiệm máy bay và vũ khí. Hình ảnh vệ tinh công cộng không cung cấp thông tin chi tiết. Sự bí mật cao độ xung quanh Khu vực 51 đã làm dấy lên tin đồn rằng chính phủ sử dụng nó để giấu các UFO bị rơi và tiến hành các thí nghiệm trên người ngoài hành tinh…

Vụ mất tích ở ngọn hải đăng đảo Flannan

Năm 1900, 3 người canh giữ ngọn hải đăng quần đảo Flannan ngoài khơi bờ biển phía tây Scotland đã biến mất trong hoàn cảnh kỳ lạ. Ngọn hải đăng được điều khiển bởi một nhóm 3 người (Thomas Marshall, James Ducat và Donald MacArthur) và người thứ 4 luân phiên từ bờ biển tới trực. Vào ngày 26/12/1900, người tới ca trực hôm đó đến nơi thì không thấy người canh giữ ngọn hải đăng nào có mặt. Dấu hiệu duy nhất cho thấy có điều gì đó không ổn là một chiếc ghế bị lật gần bàn bếp. Không có thi thể nào được tìm thấy, điều này dẫn đến vô số suy đoán. Các giả thuyết bao gồm từ chết đuối đến bị gián điệp nước ngoài bắt cóc, con tàu ma hay quái vật biển khổng lồ… Các thuyết âm mưu này cho đến nay vẫn chưa giải đáp được bí ẩn trên.

Cây cầu kỳ lạ ở Overtoun

Cầu Overtoun, gần Dumbarton (Scotland) dường như đang kêu gọi những con chó đến để nhảy xuống tự tử. Kể từ đầu những năm 1960, khoảng 50 con chó đã nhảy từ cây cầu này xuống bị chết và hàng trăm con khác đã nhảy nhưng may mắn vẫn sống sót. Hiệp hội phòng chống hành vi tàn ác đối với động vật Scotland đã cử đại diện đến điều tra nhưng không có kết quả. Xét về mặt khoa học, khả năng hình thành ý định tự sát cực khó xảy ra trên loài chó. Tuy nhiên, có điều gì đó đang dụ những con chó đến và nhảy ra khỏi cây cầu này.

Sự kiện Tunguska

Vào sáng ngày 30/6/1908, gần 200.000ha rừng ở Siberia, Nga đã bị san phẳng hoàn toàn bởi một vụ nổ không rõ lý do, không có nhân chứng và không có bằng chứng. Hiện tượng được gọi là “sự kiện Tunguska” này đã được các nhà khoa học xếp vào loại “sự kiện va chạm” lớn nhất (nghi ngờ là vụ va chạm giữa hai hành tinh, chẳng hạn như một tiểu hành tinh và Trái đất) trong lịch sử được ghi lại. Tuy nhiên, chưa có “hố va chạm” nào được tìm thấy (dấu hiệu quan trọng của một sự kiện va chạm). Vì vậy, các nhà khoa học chỉ có thể phỏng đoán những gì có thể đã xảy ra…

Sự biến mất của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines

Đây là một bí ẩn rất lớn diễn ra vào ngày 8/3/2014 khi chiếc Boeing 777 chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đang bay từ Malaysia đến Trung Quốc dường như đã biến mất trong không khí. Với nỗ lực tìm kiếm đa quốc gia lớn nhất trong lịch sử hàng không, chỉ có 20 mảnh vỡ máy bay được tìm thấy. Sự việc kỳ lạ và thảm khốc này đã tạo ra nhiều giả thuyết, như phi hành đoàn tự sát (có thông tin cho rằng phi công đang gặp vấn đề trong hôn nhân), hỏa hoạn trên máy bay, lao thẳng xuống biển, tấn công thiên thạch và thậm chí cả vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh… Gần 10 năm trôi qua với chi phí hàng triệu USD để lùng sục quanh đại dương, sự biến mất của chuyến bay 370 của hãng hàng không Malaysia Airlines và 239 người trên máy bay vẫn là một bí ẩn lớn.

