Những điểm đến danh tiếng sẽ "offline" vào năm 2024

Nhà Thờ Đức Bà, Paris, Pháp

Notre-Dame Cathedral

Nhà Thờ Đức Bà, hay còn được gọi là "Notre-Dame Cathedral", là một biểu tượng văn hóa và tôn giáo nổi tiếng của Paris và cả thế giới. Với lịch sử hơn 850 năm, công trình kiến trúc này thể hiện sự kỳ diệu của nghệ thuật Gothic, với cột trụ, cửa sổ và kiến trúc đặc trưng đầy ấn tượng.

Nhà thờ lịch sử nổi tiếng này đang trải qua quá trình phục hồi sau vụ cháy năm 2019. Dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 12/2024, du khách có thể thăm những địa điểm thay thế ở Marseille, Strasbourg, hoặc thị trấn Ronchamp.

Trung tâm Pompidou, Paris, Pháp

Pompidou Center

Trung tâm Pompidou ở Paris là một biểu tượng văn hóa của Pháp, nổi tiếng với kiến trúc hiện đại và bộ sưu tập nghệ thuật đa dạng. Được khai trương vào năm 1977, tòa nhà này nổi bật với cấu trúc ngoại việt, các ống dẫn và màu sắc táo bạo trên mặt tiền, tạo ra một diện mạo độc đáo. Bên trong, Pompidou chứa nhiều bộ sưu tập nghệ thuật từ thế kỷ 20 đến hiện đại, bao gồm tranh, điêu khắc, phim và nhiều thể loại khác.

Pompidou Center sẽ tạm ngưng đón khách trong năm 2024 để trải qua quá trình hiện đại hóa trị giá 260 triệu euro. Du khách yêu nghệ thuật có thể tìm đến Palais de Tokyo hoặc Musee de Quai Branly để thưởng thức nghệ thuật hiện đại.

Nhà hàng Noma, Copenhagen, Đan Mạch

Nhà hàng Noma ở Copenhagen, Đan Mạch, là một trong những địa điểm ẩm thực hàng đầu thế giới, nổi tiếng với phong cách độc đáo và sáng tạo của đầu bếp trưởng René Redzepi. Noma chuyên tập trung vào nguyên liệu địa phương và mùa vụ, thúc đẩy ẩm thực bền vững và kết hợp các thành phần không gian và tự nhiên vào các món ăn.

Đây không chỉ là một nhà hàng, mà còn là trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực đầy cảm hứng, đưa người thưởng thức đến gần với thiên nhiên và văn hóa ẩm thực Đan Mạch thông qua từng món ăn tinh tế và độc đáo. Noma đã liên tục được đánh giá cao và nằm trong danh sách các nhà hàng hàng đầu thế giới suốt nhiều năm.

Nhà hàng nổi tiếng này sẽ chấm dứt hoạt động vào cuối năm 2024, trở thành một phòng thí nghiệm thực phẩm. Du khách có thể thử nghiệm ẩm thực Bắc Âu tại những nhà hàng khác như Central ở Lima, Peru.

Phantom of the Opera, New York, Mỹ

Phantom of the Opera ở New York, Mỹ, là một biểu tượng văn hóa của Broadway với sự kỳ diệu và sâu sắc của vở nhạc kịch này. Được trình diễn tại Nhà hát Majestic từ năm 1988, Phantom of the Opera là một câu chuyện lãng mạn, kịch tính với âm nhạc tuyệt vời của Andrew Lloyd Webber và lời viết của Charles Hart.

Đây là một trong những vở nhạc kịch lâu đời nhất và được yêu thích nhất tại Broadway, thu hút khán giả từ khắp nơi trên thế giới để thưởng thức nét đẹp tinh tế và sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu.

Vở kịch "Bóng Ma trong Nhà Hát" đã diễn buổi cuối cùng trên Broadway vào tháng 2 năm 2023. Tuy nó đã kết thúc, du khách vẫn có nhiều lựa chọn khác như "Spamalot" hay "Kimberly Akimbo" để trải nghiệm tại Broadway.

Tảng đá vòi voi, Đài Loan

View từ Elephant Mountain

Tảng đá vòi voi (Elephant Mountain) ở Đài Loan là một đỉnh núi nằm gần trung tâm thành phố Đài Bắc. Đây là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất của Đài Loan do cảnh quan thiên nhiên đặc biệt và tầm nhìn tuyệt vời mà nó mang lại.

Nổi tiếng với hình dạng vòi voi độc đáo, tảng đá này đã đổ sụp vào biển do tác động của sóng biển và gió. Du khách có thể thay thế bằng cách khám phá đường mòn quanh hồ Cuifeng hay đường cao tốc Nam Xuyên Đảo.

Park Hyatt, Tokyo, Nhật Bản

Nằm ở khu vực Shinjuku, tòa nhà cao ở Park Hyatt Tokyo cung cấp khách hàng một cái nhìn tuyệt vời ra toàn cảnh thành phố. Khách sạn được biết đến thông qua bộ phim nổi tiếng "Lost in Translation" với sự góp mặt của Scarlett Johansson và Bill Murray. Nơi đây không chỉ là một khách sạn sang trọng mà còn là điểm đến của các nhà hàng và quán bar cao cấp, trong đó New York Grill và Bar là một điểm đến ẩm thực nổi tiếng.

Khách sạn danh tiếng sẽ đóng cửa để "làm mới" vào tháng 5/2024, với quán bar New York trên sân thượng cũng tạm ngưng hoạt động. Du khách có thể chờ đến năm 2025 để trải nghiệm phiêu lưu mới tại đây.

Vườn Nho của Leonardo Da Vinci, Milan, Italy

Vườn Nho của Leonardo Da Vinci, hay còn gọi là "Vigna di Leonardo", nằm tại Milan, Italy, và được xem như một trong những địa điểm lịch sử quý báu. Đây là nơi mà Leonardo Da Vinci đã sống và làm việc trong những năm cuối đời, từ 1517 cho đến khi ông qua đời vào năm 1519. Vườn Nho này không chỉ là một khu vườn mỹ thuật với các loại cây trồng và thiết kế độc đáo mà còn là nơi ông thực hiện nhiều nghiên cứu về khoa học và nghệ thuật.

Dinh thự Casa degli Atellani và vườn nho của Leonardo Da Vinci đã bị mua lại bởi tỷ phú Bernard Arnault. Hiện chưa có thông báo về việc mở cửa cho du khách trong tương lai. Trong khi đó, du khách có thể thăm các điểm du lịch khác tại Milan để thưởng thức vẻ đẹp lịch sử và nghệ thuật của thành phố.

