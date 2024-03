Những cây cầu độc đáo nhất châu Âu

Stari Most – Mostar, Bosnia và Herzegovina

Stari Most nằm ở Bosnia và Herzegovina, được cho là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất ở châu Âu và thậm chí cả thế giới. Địa danh lịch sử này là biểu tượng cho sự tái sinh của đất nước từ đống tro tàn chiến tranh. Cây cầu ban đầu được người Ottoman xây dựng cách đây gần 500 năm, nhưng một cuộc tấn công bằng pháo binh đã phá hủy cây cầu ban đầu vào năm 1993 trong chiến tranh Bosnia, và được xây dựng lại vào năm 2004. Ngày nay, Stari Most là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhờ lịch sử phong phú và quang cảnh đẹp. Nếu may mắn, bạn có thể thưởng thức màn trình diễn nhảy cầu xuống dòng sông bên dưới.

Cầu Charles – Praha, Cộng hòa Séc

Cầu Charles theo phong cách gothic ở Praha là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất ở châu Âu. Nằm trong khu lịch sử của thủ đô Séc, cây cầu tuyệt đẹp với điểm nhấn là những bức tượng đá kiểu baroque quyến rũ dọc theo sông Vltava, không có gì đáng ngạc nhiên khi đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất trong thành phố.

Cầu Chapel – Lucerne, Thụy Sĩ

Cầu Chapel ở Lucerne, Thụy Sĩ là cây cầu gỗ cổ nhất ở châu Âu, được xây dựng từ năm 1333. Cây cầu bắc qua sông Reuss và có mái che rất đặc biệt.

Cầu Tháp – London, Anh

Cầu Tháp mang tính biểu tượng ở London cũng là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất ở châu Âu. Thường được gọi là “cầu London”, cây cầu nổi tiếng này là một điểm du lịch luôn hút khách và là địa danh không thể bỏ qua khi ghé tới thành phố nhộn nhịp này. Ngoài cấu trúc ấn tượng dễ nhận biết, cây cầu còn có lối đi bằng kính đem lại trải nghiệm vô cùng thú vị.

Ponte Vecchio – Florence, Ý

Ponte Vecchio là một trong những thắng cảnh đẹp nhất thành phố. Khi bạn đi qua các cửa hàng dọc hai bên cầu, với những tòa nhà từ thời Trung cổ xung quanh, bạn sẽ không thể đoán được rằng cây cầu ban đầu được xây dựng như một hàng rào phòng thủ cho thành phố. Vẻ đẹp của Ponte Vecchio nổi tiếng đến nỗi trong Thế chiến thứ hai, địa danh mang tính biểu tượng này vẫn được bảo tồn ngay cả khi các lực lượng xâm lược phá hủy hầu hết cơ sở hạ tầng xung quanh nó.

Ponte Sant’Angelo – Rome, Ý

Ponte Sant'Angelo ở Rome là một trong những cây cầu đẹp nhất thế giới và cũng cổ nhất ở châu Âu, nổi tiếng với khung cảnh ấn tượng dẫn đến Castel Sant'Angelo. Cây cầu này được xây dựng từ năm 134 sau Công nguyên, bắc qua sông Tiber. Với nhiều bức tượng thiên thần, cây cầu bằng đá cẩm thạch cũng nối Rome với thành phố Vatican, khiến nó có tên là “Cầu của các thiên thần”.

Cầu Fiordo di Furore – Amalfi, Ý

Cây cầu này nằm dọc theo bờ biển Amalfi và bắc qua một vịnh hẹp nhỏ cạnh bờ biển. Vị trí bí ẩn giữa các vách đá, cùng với sự tương phản nổi bật của màu sắc trong khung cảnh khiến Fiordo di Furore trở thành một trong những cây cầu đẹp nhất ở châu Âu.

Cầu Alexandre III, Paris, Pháp

Pont Alexandre III là một trong những cây cầu được trang trí công phu nhất ở châu Âu, nối khu vực Champs-Élysées và khu vực xung quanh tháp Eiffel. Nó có bốn tác phẩm điêu khắc bằng vàng, khiến nó trở thành một trong những cây cầu dễ nhận biết nhất trên thế giới.

Pont Saint-Benezet – Avignon, Pháp

Cây cầu nổi tiếng ở miền Nam nước Pháp này kéo dài từ Avignon nhưng dừng lại giữa sông Rhone. Pont Saint Benezet từng là cây cầu dài 900m nối thị trấn với bang Comtat Venaissin của Giáo hoàng. Tuy nhiên, nhiều năm bị xói mòn do thủy triều đã khiến nó bị bỏ hoang vào thế kỷ 17. Trong số 22 vòm đá ban đầu được xây dựng, ngày nay chỉ còn lại 4 vòm. Mặc dù vậy, cây cầu vẫn là biểu tượng của thành phố và là điểm du lịch hút khách.

Cầu Forth, Edinburgh, Scotland

Không giống như hầu hết các cây cầu nổi tiếng ở châu Âu, cầu Forth không thực sự mở cửa cho người đi bộ. Đúng hơn, nó là cây cầu đường sắt giữa Nam và Bắc Queensferry và là một trong những cây cầu dài nhất châu Âu.

Cầu ước nguyện – Ring of Kerry, Ireland

Mặc dù cầu Ước nguyện trên vành đai Kerry không phải là cây cầu nổi tiếng nhất ở châu Âu nhưng nó chắc chắn có sức hấp dẫn riêng. Cây cầu đá mộc mạc này ẩn mình trong khung cảnh cây xanh tươi tốt, với thảm thực vật mọc trên chính cây cầu, khiến nó hòa quyện hoàn hảo với môi trường xung quanh.

Cầu Ha’penny – Dublin, Ireland

Cây cầu nổi tiếng này được xây dựng từ những năm 1800 và từng là cây cầu dành cho người đi bộ duy nhất bắc qua sông Liffey. Nó được trang trí bằng những cột đèn trang nhã và thậm chí còn được xuất hiện trong một số bộ phim như "Far and Away" (1992) và "Michael Collins" (1996).

Cầu Bastei - Lohmen, Đức

Cầu Bastei ở Lohmen, Đức hòa mình với khung cảnh thiên nhiên xung quanh đến mức bạn thậm chí có thể nghĩ rằng đó là một cây cầu tự nhiên. Trên thực tế, cây cầu đá bắc qua sông Elbe này được xây dựng vào năm 1851, thay thế cho cây cầu gỗ trước đó. Nhờ khung cảnh xung quanh bí ẩn và quyến rũ, cầu Bastei là một trong những điểm thu hút du khách hàng đầu trong khu vực Lohmen.

Alte Rheinbrucke – Vaduz, Liechtenstein

Alte Rhinebrucke, nằm giữa Liechtenstein và Thụy Sĩ, là cây cầu gỗ duy nhất bắc qua sông Rhine. Cây cầu nổi tiếng này mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo. Vì nối Vaduz, thủ đô của Liechtenstein với Gallen của Thụy Sĩ nên du khách có thể chụp một bức ảnh mình đang ở hai quốc gia khác nhau cùng một lúc.​

Cầu treo Dachstein – Ramsau am Dachstein, Áo

Ẩn mình giữa những đỉnh núi phủ tuyết trắng ở dãy Alps của Áo, cây cầu treo nổi tiếng này mang đến cảm giác thót tim cho những ai có đủ can đảm để đi bộ qua nó. Du khách cũng có thể ghé thăm cầu thang dẫn đến hư vô, nơi bạn có thể đứng trên đài quan sát đáy kính.

