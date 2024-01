Nhiều điểm du lịch của Việt Nam đứng hàng đầu thế giới năm 2024

Sapa là điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Giải thưởng Travelers’s Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh vịnh Hạ Long và Sa Pa lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 5, trong 25 điểm đến xu hướng hàng đầu của thế giới năm 2024. Đây là giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các điểm đến nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao nhất của cộng đồng, biểu thị mức độ xuất sắc trong lĩnh vực du lịch.

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, vịnh Hạ Long sở hữu vẻ đẹp xanh thẳm của trời mây, của núi non, của biển nước, những hòn đảo đá vôi cùng những hang động ngoạn mục.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên “có một không hai”, những tín đồ du lịch chắc chắn sẽ thích thú với vô vàn hoạt động thú vị như chèo thuyền kayak, khám phá hang động kỳ bí, leo núi mạo hiểm, ghé thăm các làng chài trên biển… Và đặc biệt là những chuyến hành trình khám phá đầy hấp dẫn trên du thuyền, nơi du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng tuyệt tác thiên nhiên rực rỡ tráng lệ và tận hưởng những dịch vụ cao cấp hàng đầu.

Cảnh mây vờn núi thơ mộng ở Sa Pa.

Thị trấn Sa Pa, Lào Cai quyến rũ và đầy màu sắc, là điểm đến hoàn hảo để leo núi và chiêm ngưỡng những cung ruộng bậc thang sắc màu uốn lượn trải dài bạt ngàn. Một địa điểm ấn tượng ngay trung tâm thị trấn là Nhà thờ đá Sa Pa mang dấu ấn kiến trúc Pháp cổ vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn. Cùng với đó là những khu chợ địa phương, cửa hàng, quầy hàng với ngập tràn đồ lưu niệm, ẩm thực đặc sắc. Du khách đừng bỏ lỡ một lần trải nghiệm phiên chợ tình Sa Pa độc đáo - nét đẹp văn hóa của người Mông, được tổ chức vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần.

Tripadvisor cũng công bố danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới, trong đó Hà Nội đứng ở vị trí thứ 4 và Hội An đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng.

Xe hoa mùa thu Hà Nội.

Mang trong mình nét đẹp cổ kính, thủ đô Hà Nội là điểm đến yêu thích của khách du lịch thập phương, đặc biệt là đối với những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Mảnh đất ngàn năm văn hiến nổi bật với những công trình kiến trúc cổ kính, đồ sộ, mang đậm dấu ấn văn hóa biểu trưng như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu phố cổ, Nhà thờ Lớn, Hoàng Thành Thăng Long, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay những ngôi đền, chùa linh thiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân, khu làng cổ, làng nghề truyền thống…

Nằm bên bờ biển miền Trung Việt Nam, Hội An là một trong những thành phố hấp dẫn và thu hút nhất bởi nơi đây mang dấu ấn của một thị trấn vừa cổ kính, vừa quyến rũ. Phố Hội hiện lên hình ảnh đặc trưng với những ngôi nhà màu tường vàng mái ngói đượm thời gian, những ngôi chùa cổ linh thiêng, độc đáo.

Tết trung thu ở Hội An.

Đặc biệt, nơi đây còn lãng mạn về đêm với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ màu sắc - biểu tượng văn hóa độc đáo của phố Hội. Điểm nhấn của bức tranh toàn cảnh chính là hình ảnh những chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau lênh đênh trên mặt nước, mang theo những chiếc đèn lồng rực rỡ cùng đèn hoa đăng lấp lánh đầy lung linh, sống động như thắp sáng cả bầu trời.

