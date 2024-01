Mê mẩn với cánh đồng hoa lục bình tím biếc ở miền biên viễn

Thời gian gần đây, tại khu vực ruộng bỏ hoang thuộc xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An đã xuất hiện một cánh đồng hoa lục bình vô cùng thơ mộng.

Theo đó khoảng 2 tháng trở lại đây, sau khi nước lũ rút, lục bình xuất hiện ở khu đất rộng hơn 2ha và nhanh chóng phủ kín, rồi nở hoa tạo nên một cánh đồng hoa lục bình tím biếc đến nao lòng, thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nên, rất nhiều người khi đi ngang khu vực này đều ghé lại chụp ảnh rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhiều người đã thích thú với cánh đồng hoa lục bình này và tìm đến đây để có được những bức ảnh đẹp.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (huyện Thủ Thừa, Long An) cho biết: “Quê tôi ở Bến Tre có nhiều loại hoa lắm. Nhưng từ khi lấy chồng về Long An hơn 7 năm, đây là lần đầu tiên tôi được ngắm vẻ đẹp hoang sơ của loài hoa lục bình tím cả cánh đồng, rất nên thơ, lãng mạn và đầy say đắm. Tôi rất thích vẻ mộc mạc này và tìm đến đây để chụp ảnh”.

Lục bình còn được gọi là bèo tây, bèo Nhật Bản. Loài cây mọc cao khoảng 30 cm với dạng lá hình tròn, màu xanh lục, láng và nhẵn mặt. Loài thực vật thủy sinh này sinh sản rất nhanh nên dễ làm nghẽn ao hồ, kênh rạch. Lục bình thường nở hoa cùng một lúc, tạo nên một tấm thảm tím lịm. Chẳng thân nào chịu lép vế với đồng loại, những cánh hoa tím kiêu hãnh khoe sắc với nắng với gió trời, yên ả giữa vùng quê.

Cánh đồng hoa lục bình nằm ngay cạnh Quốc lộ 62, giáp ranh biên giới nước bạn, có không gian tuyệt vời với những đồng ruộng lúa rộng lớn xanh mướt, với đàn bò gặm cỏ và một cây xanh một nằm ngay giữa cánh đồng hoa, tạo nên view cực đỉnh đẹp tựa tranh vẽ.

Nhiều người khi đến đây cảm nhận chút vẻ đẹp mộng mơ nhưng cũng êm đềm của miền tây sông nước, một sự trải nghiệm hấp dẫn mà nhiều người đã tìm đến đây để check-in.

Chị Huỳnh Minh Nguyện (38 tuổi, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa) chia sẻ: "Vốn sinh ra ở vùng quê, từ nhỏ lại yêu thích cảnh đẹp vùng sông nước thiên nhiên, đặc biệt là những bông hoa dại. Những ngày gần đây trên mạng xã hội giới thiệu về cánh đồng lục bình ở Vĩnh Hưng, dù là công việc bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ cuối tuần cùng cô bạn thân đến đây trải nghiệm. Cảm giác hòa mình với thiên nhiên giúp tôi quên đi những áp lực của cuộc sống và công việc...".

Ngoài ra, các nhiếp ảnh gia cũng tìm đến điểm check-in hoang sơ này để săn ảnh. Vẻ đẹp thiên nhiên khoáng đạt của những cánh hoa lục bình khoe sắc rực rỡ nằm ngay giữa một vùng cánh ruộng đồng thơm ngát tạo nên không khí ở đây rất trong lành, cảnh quan tươi đẹp.

Anh Nguyễn Phú Vinh, nhiếp ảnh gia ở huyện Mộc Hóa (Long An), chia sẻ: "Lục bình là hình ảnh quá quen thuộc với người dân Đồng Tháp Mười, nhưng riêng ở đây có điểm nổi bật hơn, ngay mùa nở rộ tạo nên bức tranh hoa màu tím tuyệt đẹp thu hút được nhiều người dân để chụp hình kỷ niệm. Tôi rất thích đến đây để chụp hy vọng mình sẽ có những bức ảnh đẹp về loại hoa này".

"Đây là hình ảnh tự nhiên nên khi chụp hình cho khách, giữ được nét mộc mạc, chân quê của hoa lục bình, hiện nay lượt khách chụp ngày càng đông, nhất là những ngày cuối tuần, có nhiều khách ở các tỉnh lân cận khi biết hình ảnh được lan tỏa trên mạng xã hội cũng tìm đến đây chụp", anh Vinh nói.

Cánh đồng hoa lục bình được xem là một trong những điểm check-in mới lạ, dành cho cư dân mạng ưa sống ảo. Không gian những đồng ruộng lúa rộng lớn xanh mướt, hoa lục bình tím ngắt của khung trời và một cây xanh một nằm ngay giữa cánh đồng hoa, tạo nên view cực đỉnh đẹp tựa tranh vẽ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]