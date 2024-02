Khám phá những siêu du thuyền xa hoa và đẹp nhất thế giới

Du thuyền hạng sang Christina O (Giá thị trường: 32,4 triệu USD)

Đây có thể không phải là chiếc du thuyền đắt nhất thế giới, nhưng nó chắc chắn là một trong những chiếc du thuyền đáng chú ý nhất. Năm 1954, ông trùm vận tải biển Hy Lạp Aristotle Onassis đã biến Christina O - một chiếc tàu cũ của hải quân Canada thành sân chơi cho những người giàu có và nổi tiếng. John F. Kennedy, Winston Churchill, Liz Taylor, Marilyn Monroe và nhiều người khác đã từng ra khơi trên tàu Christina O. Siêu du thuyền này có sức chứa 34 khách, với phòng mát xa, thẩm mỹ viện, thư viện, sân thể thao, phòng ăn sang trọng và một sàn nhảy lộng lẫy.

Du thuyền hạng sang Lady Moura (Giá thị trường: 210 triệu USD)

Được đóng vào năm 1990 cho doanh nhân Ả Rập Saudi Nasser Al-Rashid, du thuyền Lady Moura có phần tên được khắc bằng vàng 24 carat. Trên chiếc du thuyền dài 105m này, bạn sẽ thấy hồ bơi, trực thăng và một bàn ăn dài gần 23m. Nhưng nổi bật nhất là bãi biển riêng có thể mở rộng bởi bệ thủy lực, được phủ cát kéo dài từ mạn du thuyền xuống mép nước và có đầy đủ cây cọ, ghế bãi biển và cát thật.

Du thuyền hạng sang Dilbar (Giá thị trường: 256 triệu USD)

Được cho là một trong những chiếc thuyền lớn nhất thế giới với chiều dài 110m và cao hơn 15m, du thuyền Dilbar được đóng vào năm 2008 và thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Alisher Usmanov. Với bể bơi, sân bay trực thăng và boong nhiều tầng khổng lồ có thể chứa 20 người mỗi tầng, Dilbar là chiếc du thuyền sang trọng để Usmanov đi vòng quanh nhiều hòn đảo tư nhân của mình.

Du thuyền hạng sang Al Said (Giá thị trường: 300 triệu USD)

Du thuyền sang trọng khổng lồ này có thể chứa tới 70 khách và thủy thủ đoàn gồm 154 người, và một phòng hòa nhạc đủ lớn cho dàn nhạc 50 người. Du thuyền Al Said được đóng bởi Lürssen Yachts vào năm 2008 và thuộc sở hữu của Qaboos Bin Said Al Said, Quốc vương Orman. Nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới hơn 40km/h và vào thời điểm ra mắt, nó được coi là siêu du thuyền mạnh nhất thế giới.

Motor Yacht A (Giá thị trường: 323 triệu USD)

Thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Andrey Melnichenko, Motor Yacht A có chiều dài gần 120m và là một trong những du thuyền sang trọng có hình dáng khác lạ nhất. Nó có một sân bay trực thăng, 3 hồ bơi (một hồ bơi có đáy kính nằm phía trên sảnh disco), cầu thang mạ bạc và một chiếc thuyền cao tốc dài 9m. Motor Yacht A rộng hơn 2.200m2, dãy phòng chính có con số khổng lồ lên tới 2.583 phòng, có một sảnh disco và 6 dãy phòng nghỉ có thể được chuyển đổi thành phòng tổ chức sự kiện lớn nhờ các bức tường di chuyển linh hoạt của du thuyền.

Du thuyền hạng sang Dubai (Giá thị trường: 350 triệu USD)

​Siêu du thuyền này đã thuộc sở hữu của Sheikh Dubai từ năm 2006, nhưng ban đầu thuộc về Hoàng tử Jefri Bolkiah của Brunei. Du khách trên tàu Dubai sẽ thấy cầu thang kính, bể bơi, sân bay trực thăng và một số bể sục. Nội thất của du thuyền sang trọng với những bức tranh khảm và màu sắc táo bạo, trong khi boong tàu rộng rãi tạo ra khu vực sinh hoạt và tiếp khách rộng lớn cũng như nhiều dãy phòng VIP. Dubai có thể chứa tới 115 khách và hiện là du thuyền lớn thứ 3 thế giới.

Sailing Yacht A (Giá thị trường: 400 triệu USD)

Đừng nhầm lẫn với Motor Yacht A, Sailing Yacht A là một bản nâng cấp của tỷ phú người Nga Andrey Melnichenko. Du thuyền này còn được coi là du thuyền buồm lớn nhất thế giới có chiều dài 142m và cột buồm cao khoảng 90m. Nó có 8 tầng và một phòng quan sát dưới nước. Sailing Yacht A có thể đạt tốc độ tối đa 38,5km/h, ngay cả với thân tàu bằng thép và sàn hoàn thiện bằng gỗ tếch.

Siêu du thuyền sang trọng Azzam (Giá thị trường: 650 triệu USD)

Với giá 650 triệu USD và dài 180m, Azzam được cho là du thuyền tư nhân lớn nhất thế giới. Siêu du thuyền này có thể đạt tốc độ lên tới 55.5km/h và có nội thất cực kỳ sang trọng được thiết kế bởi nhà trang trí nội thất người Pháp Christophe Leoni.

Streets of Monaco (Giá thị trường: 1,1 tỷ USD)

Streets of Monaco là một bản sao nổi của thành phố Monaco. Streets of Monaco được thiết kế bởi Yacht Island Design với chiều dài 152m, có sòng bạc và đường đua Monte Carlo nổi tiếng cũng như Hotel de Paris, Cafe de Paris, La Rascasse và Loews Hotel. Có 7 dãy phòng khách trên tàu, tất cả đều có phòng tiếp tân riêng, phòng tắm, phòng thay đồ và ban công. Phòng Suite chính có kích thước bằng một căn penthouse sang trọng, chiếm 3 tầng và rộng 446m2. Streets of Monaco có hồ bơi, sân tennis, thác nước nhỏ, quán cà phê - bar với tầm nhìn dưới nước, sân bay trực thăng và tàu ngầm.

Du thuyền siêu sang Eclipse (Giá thị trường: 1,2 tỷ USD)

Đây là du thuyền của tỷ phú người Nga Roman Abramovich, có chiều dài hơn 163m. Eclipse có hội trường disco, 2 sân bay trực thăng, 24 cabin khách, 70 thuyền viên, 2 bể bơi, tàu ngầm mini, nhiều bể sục và 3 thuyền phóng... Căn phòng chính rộng 465m2, có cửa sổ chống đạn và khu vườn riêng. Du thuyền này thậm chí còn có tấm chắn laser chống paparazzi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]