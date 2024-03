Khám phá những công viên giải trí thú vị nhất hành tinh

Tokyo DisneySea, Nhật Bản

Tokyo Disney Resort đứng đầu danh sách phải ghé thăm của nhiều người hâm mộ công viên giải trí Disney. Tokyo DisneySea độc đáo với chủ đề hàng hải, những vùng đất kỳ ảo tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ bờ biển Địa Trung Hải, Ả Rập và Mỹ.

Công viên Disneyland, Mỹ

Không quá lời khi nói rằng việc khai trương công viên Disneyland ở California vào năm 1955 đã ảnh hưởng mãi mãi đến ngành du lịch và văn hóa đại chúng Mỹ. Là công viên giải trí đầu tiên trong đế chế Disney (và là công viên duy nhất được hoàn thành dưới sự giám sát của Walt Disney), nơi đây tràn ngập cảm giác hoài niệm, với nhiều điểm tham quan nguyên bản kể từ ngày công viên mở cửa vẫn thu hút đám đông.

Epcot, Mỹ

Tọa lạc tại Walt Disney World Resort ở Florida, Epcot tôn vinh sự phát triển của con người, công nghệ và văn hóa quốc tế. Giống như tất cả các công viên Disney khác, Epcot có nhiều các nhân vật biểu tượng, nhưng nó đặc biệt và thú vị hơn đối với những vị khách tthích thử đồ ăn nhẹ, bia, rượu và cocktail của mỗi quốc gia từ khắp nơi trên thế giới.

Núi thần kỳ Six Flags, Mỹ

Công viên giải trí nằm bên ngoài Los Angeles này là địa điểm không thể bỏ qua đối với những người thích cảm giác mạnh. Six Flags Magic Mountain có nhiều tàu lượn siêu tốc nhất so với bất kỳ công viên giải trí nào trên thế giới, vì vậy có thể an tâm khi nói rằng nơi đây đã giành được danh hiệu "Thủ đô hồi hộp của thế giới".

Vương quốc động vật của Disney, Mỹ

Điểm đến này là một nửa vườn thú và một nửa công viên giải trí. Công viên có một số trò chơi hay nhất tại Disney World, bao gồm Avatar Flight of Passage ở vùng đất giả tưởng Pandora, Expedition Everest ly kỳ và Kilimanjaro Safaris, cho phép du khách quan sát các động vật sống, bao gồm voi, hươu cao cổ và ngựa vằn từ một xe tải safari. Trải nghiệm đa dạng dành cho du khách ở mọi lứa tuổi cùng triển lãm mang tính giáo dục và những vùng đất theo chủ đề tuyệt đẹp khiến Vương quốc Động vật của Disney càng trở nên nổi bật.

Công viên Europa, Đức

Công viên giải trí lớn nhất nước Đức, Europa-Park là một công viên giải trí theo chủ đề châu Âu với hơn 100 điểm tham quan và 18 khu vực theo chủ đề đại diện cho các quốc gia và khu vực khác nhau trên khắp châu Âu.

Công viên Busch Williamsburg, Mỹ

Hãy đến và thưởng thức hương vị châu Âu ở Williamsburg tại công viên giải trí này. Nơi đây có các khu vực dành riêng cho Ý, Scotland, Anh, Ireland, Pháp và Đức. Bạn sẽ tìm thấy sự kết hợp giữa tàu lượn siêu tốc, các điểm tham quan thân thiện với trẻ em, buổi biểu diễn trực tiếp và nhiều món ăn quốc tế trải rộng khắp các vùng đất theo chủ đề tại công viên này.

Universal Studios Nhật Bản

Nhật Bản là nơi tập trung các công viên giải trí tốt nhất trên thế giới. Universal Studios Japan, tọa lạc tại Osaka, kết hợp các chủ đề từ đối tác ở Mỹ với các nhân vật nguyên bản từ Nhật. Đây là nơi có Super Nintendo World đầu tiên, một khu vực có các trò chơi và nhà hàng dành riêng cho các tín đồ Mario và bạn bè.

Công viên Astérix, Pháp

Công viên Astérix mang đến trải nghiệm độc đáo dựa trên "Astérix", một bộ truyện tranh Pháp, và có 42 trò chơi hấp dẫn, phù hợp cho tất cả mọi người.

Công viên giải trí Everland, Hàn Quốc

Everland, nằm ở Yongin, là công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc và là nơi có nhiều chủ đề thú vị, bao gồm Hội chợ toàn cầu, Zootopia, Cuộc phiêu lưu châu Âu, Vùng đất ma thuật và Cuộc phiêu lưu tới Mỹ. Công viên cũng tổ chức lễ hội hoa tulip ngập tràn hoa nở vào mỗi mùa xuân.

Khu nghỉ dưỡng Alton Towers, Anh

Nằm ở vùng nông thôn Staffordshire, Alton Towers từng là khu đất tư nhân có lịch sử hàng trăm năm. Du khách vẫn có thể khám phá các tòa tháp (hiện có nhiều điểm tham quan) và khu vườn, cũng như trải nghiệm những chuyến tàu lượn cùng nhiều trò chơi thú vị khác dành cho trẻ em tại công viên giải trí ở Vương quốc Anh này.

Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc

Disneyland Thượng Hải khai trương vào năm 2016, trở thành công viên giải trí Disney quốc tế mới nhất trên thế giới. Đây là nơi có một số điểm tham quan mới và thú vị nhất của Disney, bao gồm tàu lượn siêu tốc theo chủ đề và một chuyến đi thuyền đầy sáng tạo trong Cướp biển vùng Caribe.

