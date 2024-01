Hoa đào Măng Đen có gì đặc sắc mà du khách mong chờ đến vậy?

Giữa tháng 1, các loại hoa đào tại Măng Đen bắt đầu nở khiến nhiều du khách nôn nao, mong muốn đến thưởng lãm. Măng Đen nằm cách trung tâm TP. Kon Tum khoảng 50 km, mất gần 1 giờ di chuyển bằng ô tô. Với độ cao 1.200 m so với mặt nước biển, Măng Đen sở hữu cho mình khí hậu mát mẻ quanh năm, thổ nhưỡng thích hợp trồng nhiều loại cây. Trong đó có hoa đào.

Những bông hoa đầu tiên nở tại Măng Đen. Ảnh: Thái Lâm.

Thỏa mãn điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, hiện trên địa bàn Măng Đen đang trồng nhiều loại hoa đào như đào bắc, bích đào, đào Nhật Bản, đào Nhật Tân, bạch đào và mai anh đào. Trong đó, hoa mai anh đào có hơn 20.000 cây trải khắp huyện Kon Plông và tập trung nhiều nhất ở thị trấn Măng Đen.

Theo người dân Măng Đen, từ nhiều năm trước, hoa mai anh đào được chính quyền trồng rộng rãi khắp các tuyến đường chính, địa điểm quan trọng trên địa bàn. Hưởng ứng chính sách của nhà nước, nhiều người dân cũng đầu tư hoa mai anh đào vào nông trại hoặc vườn nhà.

Chị Nguyễn Thuý Trinh (ở Măng Đen) cho hay, hiện các loại đào khác đã bắt đầu nở rộ, một số cây hoa mai anh đào cũng bắt đầu nở. Dự kiến, mùa hoa mai anh đào sẽ nở rộ vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2024.

Hoa đào Măng Đen có điểm khác với đồng bằng bởi điều kiện sinh sống. Chị Huỳnh My (ở Măng Đen) chia sẻ, do thổ nhưỡng đặc trưng, khí hậu mát mẻ quanh năm nên hoa đào ở Măng Đen có màu đậm, bông to hơn; đặc biệt là mùi thơm của hoa.

Là người yêu hoa, mê cắm hoa và thích ngắm hoa, chị Nhật Hà (ở Hà Nội) cho biết: "Tết năm nay tôi muốn ngắm hoa ở một miền đất mới đó là Măng Đen. Thú thực tôi chưa từng đến Măng Đen nên trong lòng rất mong được chiêm ngưỡng hoa anh đào nở ở đây".

“Thông qua những hình ảnh về Măng Đen của nhiếp ảnh gia và mạng xã hội, tôi cũng mong đến đây đúng dịp để có thể ngắm hoa bung nở và cho mình bộ ảnh đẹp”, chị Hà bộc bạch thêm.

Tương tự, anh Đoàn Minh (sống ở Đà Nẵng), cho biết: "Năm ngoái, tôi đã bỏ lỡ mùa hoa anh đào phố núi tại Măng Đen, năm nay tôi rất háo hức, mong chờ ngày hoa nở rộ để ngắm và thưởng thức, trải nghiệm văn hoá nơi đây".

Một số hình ảnh hoa đào tại Măng Đen:

Dưới nắng nhẹ, các búp hoa đào đang bung dần. Ảnh: Thái Lâm.

Những bông hoa mai anh đào đầu tiên nở tại Măng Đen

Hiện các loại đào khác đã bắt đầu nở rộ, một số cây hoa mai anh đào cũng bắt đầu nở.

Đôi bạn trẻ thích thú check-in bên những gốc hoa đầu tiên nở.

Chị Huỳnh My thả dáng bên cây đào Nhật trước cửa nhà.

Theo người dân, thời tiết mát mẻ, hoa đào sẽ giữ được sắc hồng tươi thắm gần một tháng. Măng Đen hứa hẹn một mùa hoa đào rực rỡ.

Dự kiến, 7-10 ngày tới hoa mai anh đào sẽ nở rộ khắp Măng Đen.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]