Hình ảnh siêu thực tưởng chừng chỉ AI mới làm được ở Singapore

Trong một nghiên cứu mới nhất của Tổng cục Du lịch Singapore, 60% người xem hình ảnh về công viên Gardens by the Bay phát sáng tin rằng nó được tạo ra bởi AI. Tuy nhiên, đây là hình ảnh thật được chụp ở Singapore. Ngoài ra, tỷ lệ du khách thừa nhận gặp khó khăn trong việc phân biệt sự khác biệt giữa hình ảnh thực và hình ảnh AI tại các địa danh ở Singapore lên tới 41%.

Hình ảnh thực tế khu vườn Gardens by the Bay trong buổi trình diễn ánh sáng dễ bị nhầm lẫn do AI chế tác.

Cục du lịch Singapore cho biết Gardens by the Bay là một trong những trải nghiệm "phi thực tế" và hấp dẫn nhất ở quốc gia này. Các công trình kiến ​​trúc mang tính biểu tượng của công viên được tái hiện bởi sự quan tâm tới thiên nhiên và những nét nghệ thuật tinh tế.

Công viên tự nhiên trải rộng trên 101 ha ở trung tâm Singapore và tiếp giáp với hồ Marina Reservoir. Được thiết kế với kiến trúc độc đáo với 1,5 triệu cây trồng, công viên chia thành 3 khu vườn ở ven sông bao gồm vườn Vịnh Nam, vườn Vịnh Đông và vườn Vịnh Trung tâm.

Trong đó, vườn Vịnh Nam có diện tích lớn nhất với 54 ha. Vì chú trọng đến tính bền vững, khu vườn sử dụng các công nghệ tiên tiến có tên gọi Flower Dome và Cloud Forest nhằm tiết kiệm điện và giảm hiệu ứng nhà kính. Vào ban đêm, du khách có thể đi bộ giữa các hạng mục "siêu cây" cao khoảng 50m so với mặt đất và trở nên sống động với màn trình diễn âm nhạc và ánh sáng phấn khích.

Cầu đi bộ Henderson Waves cao nhất Singapore.

Bên cạnh đó, nghiên cứu từ Cục du lịch Singapore cũng chỉ ra cầu đi bộ Henderson Waves trở thành công trình khó tin. Nếu không tận mắt chứng kiến, du khách dễ nhầm lẫn hình ảnh ghi nhận được thiết kế bởi kỹ xảo. Nhà chức trách cho biết đây là cây cầu dành cho người đi bộ cao nhất cả nước và có thiết kế tuyệt vời, mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra bến du thuyền gần đó.

Khách sạn Parkroyal Collection Pickering có thiết kế như một khu vườn.

Các toà nhà cao tầng ở vịnh Keppel.

Ngoài ra, khách sạn Parkroyal Collection Pickering cùng với những tòa nhà chọc trời ở vịnh Keppel cũng khiến nhiều người tham gia khảo sát bối rối trong bài kiểm tra AI.

