Ghiền "One Piece", rủ ngay cạ cứng check-in những tọa độ "guột" của hội mê anime

U mê quên lối về với các figure "bạ chà bứ" ở TrênBoong Concept

Đến TrênBoong Concept, dù là fan hay non-fan cũng phải choáng ngợp vì có quá nhiều figure (mô hình) One Piece ở đây. Flex mạnh rằng ở đây có tất tần tật những mô hình One Piece mà bạn "mờ ê mê": Từ Luffy ưa mạo hiểm đến Zoro đẹp trai sáu múi... Tại đây, bạn sẽ không cần lo không có gì để chụp, bởi bạn sẽ đau đầu vì máy mình có thể hết dung lượng trong vài nốt nhạc do có quá nhiều thứ để chụp.

Cả thế giới One Piece bỗng chốc thu bé lại tại Trên BoongConcept. Nguồn: TrênBoongConcept

Figure thuyền trưởng Monkey D.Luffy khổng lồ quá xịn. Nguồn: Ohayo Japan.

Nguồn: The ILLY và Chợ Finn Mô Hình.

Nếu Zoro trong anime không có thật, Zoro bản live-action ở tận xứ sở hoa anh đào, thì đây nơi để bạn có thể chung khung hình với Zoro ở cự li gần nhất.

Từ A đến Z, TrênBoong Concept có hết, từ những mô hình "siêu to khổng lồ" đến các kệ truyện One Piece chất lượng, khu vực tô màu "đỉnh của chóp"... chắc chắn sẽ làm bạn "ưng quá chừng". Còn chần chờ gì mà không đến ngay Trên BoongConcept để gặp những "mai-đẹt-ti-ni" cùng chung sở thích với mình.

Tọa độ check-in: 343/5 Tô Hiến Thành, Phường 12, quận 10, TP.HCM

"Một chữ là say đắm, hai chữ là đắm say" tại Kachi Coffee

"Tinh hoa hội tụ" của hội "mơi" anime, manga là ở đây chứ đâu. Nếu bạn là fan cứng của thể loại này thì Kachi Coffee nhất định là tọa độ mà bạn phải bỏ vào checklist của mình.

Nguồn: Kachi Coffee NTP.

Figure bé bé xinh xinh đến từ homie nhà Kachi. Nguồn: Kachi Coffee NTP.

Tủ figure không chỉ fan One Piece mà fan Dragon Ball cũng chẳng thể bỏ qua.

Đến Kachi Coffee, sự chú ý của bạn sẽ va phải vào những em figures siêu đẹp. Nhưng không chỉ để ngắm, bạn thậm chí có thể chốt đơn để đưa mấy "ẻm" về nhà với giá cực kỳ hạt dẻ. Ngoài ra, ở đây còn thường xuyên tổ chức những buổi offline để bạn có thể gặp những cạ cứng có cùng tần số với mình đó.

Tọa độ check-in: 385 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM

Cà kê mê mô hình, truyện tranh không thể không mê Toptoon Comics Cafe

Màu sắc tươi tắn trong góc nhỏ nhà Toptoon. Nguồn: Toptoon Comics Cafe.

Toptoon Comics Cafe chắc chắn là tọa độ "cà nhính, cà nhính" mà bạn sẽ dính ngay từ lần đến đầu tiên. Ngoài những bộ manga full không sót tập nào, ở đây còn sở hữu những quyển manga phiên bản giới hạn mà bạn sẽ "ôi, thật bất ngờ" vì cực kỳ khó camp.

Tối giản và yên tĩnh với khung cửa sổ nhìn thành phố. Nguồn: johnnytonton.

Không chỉ đắm chìm trong thế giới truyện tranh mà chẳng tốn một xu, bạn còn được vỗ về chiếc bụng đói với menu đậm chất Nhật Bản - Hàn Quốc. Đến Toptoon Comics Cafe, bạn nhớ rủ rê hội bạn thân cùng "gác lại âu lo" để enjoy cái không gian manga cực chill này nhé!

Tọa độ check-in: 43 Cao Triều Phát, Quận 7, TP.HCM

Còn chần chờ gì mà không "ới" hội cạ cứng để rốp rẻng lên kèo khám phá những tọa độ "kiwi kiwi" này phải không!

