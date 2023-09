Ghé thăm những điểm du lịch ở Việt Nam giành giải thưởng Du lịch Thế giới 2023 để cuộc đời không hối tiếc

Việt Nam dành giải thưởng Du lịch Thế giới 2023

Tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) 2023: Asia - Oceania hay Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á - châu Đại Dương diễn ra tại TP HCM tối 6/9 vừa qua; Việt Nam đã xuất sắc được vinh danh với 2 giải thưởng lớn là "điểm đến hàng đầu châu Á" và "điểm du lịch thiên nhiên dẫn đầu" châu Á năm 2023. Trong đó, các điểm du lịch ở Việt Nam lần lượt được nhận giải thưởng Du lịch Thế giới 2023 ở nhiều cấp độ và hạng mục khác nhau. Vậy những điểm du lịch được vinh danh là những điểm nào? Cùng chúng tôi ghé thăm những điểm du lịch ở Việt Nam dành giải thưởng Du lịch Thế giới để không bỏ lỡ những khung cảnh "triệu đô" trên dải đất chữ S này nhé.

Những điểm du lịch ở Việt Nam dành giải thưởng Du lịch Thế giới mà bạn nhất định nên ghé thăm

1. Điểm du lịch Thủ đô Hà Nội

Tại lễ trao giải, Thủ đô Hà Nội được vinh danh với các giải: "Thành phố hàng đầu châu Á", "Thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày". Thêm vào đó, năm 2023 cũng là năm thứ hai Hà Nội giành chiến thắng ở hạng mục "điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn ngày". Đây là những hạng mục quan trọng trong hệ thống giải thưởng của WTA, với các tiêu chí liên quan đến sức hút, sự hấp dẫn của các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày như du lịch đêm, du lịch ẩm thực, trải nghiệm về đô thị đối với các thành phố khu vực châu Á. (Ảnh: Chuyện của Hà Nội)

Mùa xuân, Hà Nội rực rỡ sắc màu của cây cối đâm chồi nảy lộc. Đến bất cứ đâu bạn cũng có thể có ngay một bức ảnh đẹp giữa bầu trời Thủ đô. Mùa hè nơi đây tràn ngập ánh nắng, những vườn sen nở vùng ngoại ô vẫn là điểm thu hút du khách bấy lâu nay. Đến mùa đông, nơi đây lại được chọn là thời gian thích hợp để cho ra đời những bộ ảnh tại các di tích cổ kính như: Hoàng Thành Thăng Long, Bảo Tàng Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Nhà thờ lớn,... Mùa thu se lạnh chắc hẳn không thể bỏ lỡ những con đường "mùa thu lá vàng rơi" như: Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám,...

Bên cạnh đó, con người ta còn ấn tượng bởi những dấu ấn tinh tế, duyên dáng và thanh lịch của con người "Hà thành". Bởi vậy, nơi đây chính là một trong những điểm du lịch miền Bắc mà bất kỳ du khách trong nước và ngoài nước cũng ao ước được ghé thăm.

2. Điểm du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Đối với điểm du lịch TP HCM được vinh danh ở hai hạng mục "Thành phố du lịch kết hợp làm việc tốt nhất" và "Điểm đến tổ chức lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á". Ngoài ra, năm 2023 cũng là năm thứ hai liên tiếp TP HCM dành giải "Thành phố du lịch kết hợp làm việc tốt nhất".

TP. Hồ Chí Minh được coi là một thành phố náo nhiệt với rất nhiều địa điểm vui chơi được khách du lịch trong và ngoài nước cực kì yêu thích. (Ảnh: Phạm Thế Hiển)

Được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, đến đây, bạn có thể gặp những tòa nhà cao tầng nằm san sát, những khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm sầm uất, nhưng cũng không thiếu những biệt thự cổ kính, những ngôi chợ truyền thống tồn tại đã hàng trăm năm. Sài Gòn rộng lớn và không thiếu những “đặc sản” du lịch như Du ngoạn ven sông Sài Gòn bằng tàu, thăm phố Tây Phạm Ngũ Lão, mua sắm ở chợ Bến Thành hay về với biển Cần Giờ…. (Ảnh: Marty Windle)

3. Điểm du lịch Hội An

Trước đó, vào năm 2019, 2021, 2022, Hội An đã được xướng tên là "Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á". Năm 2023 là năm thứ 4 Hội An nhận danh hiệu này.

Du lịch Đà Nẵng luôn đi liền với phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30km di chuyển. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội được ghé thăm phố ẩm thực độc đáo và những điểm check in ở Đà Nẵng cực đẹp.

Nếu bạn là người ưa vẻ đẹp cổ kính, nơi đây chắc chắn là thiên đường dành cho bạn. Với những kiến trúc mang nét đẹp truyền thống, phố cổ mang cảm giác nhẹ nhàng, thuần khiết. Sẽ thật tuyệt vời nếu được cùng bạn bè dạo quanh Hội An và thưởng thức những món ngon Hội An nổi tiếng như: Cao lầu, mì Quảng, bánh mì,...

4. Điểm du lịch Hà Giang

Tiếp theo là một điểm du lịch vùng cao "hot rần rần" trong thời gian vừa qua là điểm du lịch Hà Giang. Bên cạnh đó, năm 2023 là năm đầu tiên Hà Giang nhận giải "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á".

Hà Giang là mảnh đất “Địa đầu Tổ quốc” đã và đang thu hút đông đảo du khách. Nếu có ý định đến Hà Giang, nhất định phải ghé thăm những địa điểm nổi tiếng như: đèo Mã Pí Lèng; Nhà của Pao; Núi đôi Quản Bạ,... Đặc biệt, đến vùng đất này, bạn sẽ không khỏi "tan chảy" với những đôi mắt của các em bé vùng cao.

Thời gian đẹp nhất để đến Hà Giang là vào khoảng cuối năm, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Đặc biệt là vào mùa lúa chín, Hà Giang nhuộm màu vàng óng của lúa chín, thơm nhè nhẹ. Bên cạnh đó, lúc này cũng là thời điểm mùa hoa tam giác mạch nở rộ hay những vườn hoa cải đua nhau khoe sắc. Ngoài ra, bạn có thể đến Hà Giang vào mùa xuân, hoa mơ, hoa mận nở trắng rừng sẽ khiến du khách có cảm giác như đang bồng bềnh trên mây.

Hà Giang đã và đang là địa điểm nổi tiếng thu hút rất nhiều du khách. Đặc biệt, nơi đây là địa điểm vô cùng lý tưởng để tổ chức các buổi camping cắm trại giữa thiên nhiên.

5. Điểm du lịch Phú Quốc

Tiếp đến là điểm du lịch Phú Quốc được nhận giải "Hòn đảo du lịch sang trọng hàng đầu châu Á". Trước đó, vào năm 2022, đại diện đến từ Kiên Giang được WTA vinh danh ở hạng mục "Hòn đảo có thiên nhiên hàng đầu khu vực".

Phú Quốc là hòn đảo được thiên nhiên ưu ái ban tặng những vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân. Đây là danh thắng bạn nhất định phải ghé một lần trong đời.

Ngoài ra, khi đi du lịch Phú Quốc, bạn đừng bỏ lỡ các địa điểm nổi tiếng như: Đảo Hòn Thơm; Làng chài Rạch Vẹm; Chùa Hộ Quốc;...

6. Điểm du lịch Hà Nam

Năm 2023 là năm đầu tiên thắng giải WT, Hà Nam đã được nhận giải kép là "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á và Việt Nam". Trong đó, ở cấp độ địa phương, Tam Chúc được bình chọn là điểm du lịch văn hóa hàng đầu Việt Nam và điểm du lịch văn hóa hàng đầu châu Á.

Chùa Tam Chúc Hà Nam là ngôi chùa lớn nhất thế giới. Không hổ danh là chốn bồng lai tiên cảnh ở Hà Nam, quần thể du lịch chùa Tam Chúc khiến cho bất cứ ai ghé thăm đều không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Không chỉ sở hữu địa thế "tựa sơn hướng thủy" mà nơi đây còn mang không gian thanh tịnh của chốn Phật pháp linh thiêng. Những năm gần đây, quần thể du lịch tâm linh chùa Tam Chúc đã thu hút lượng du khách "khủng" về đây thưởng ngoạn.

Đến Hà Nam, bạn đừng quên ghé thăm những ngôi chùa tâm linh nổi tiếng với vẻ đẹp thanh bình như: Địa Tạng Phi Lai Tự, chùa Phật Quang, chùa Cây Thị, chùa Liên Sơn Tự, chùa Ninh Tảo,...

7. Điểm du lịch Mộc Châu

Mộc Châu, Sơn La nhận giải kép "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á và Việt Nam" và là lần thứ hai liên tiếp được WTA vinh danh ở hai hạng mục này.

Mộc Châu Sơn La vẫn luôn là một trong những địa danh xếp hạng đầu trên bản đồ du lịch vùng cao. Mộc Châu sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng hàng loạt các địa điểm du lịch hấp dẫn.

Bên cạnh những cao nguyên xanh thẳm, đồi chè xanh mát và những vườn hoa nhiệt đới lung linh sắc màu, Mộc Châu Sơn La còn nổi tiếng với những con thác trong xanh, mát mẻ. Nếu có cơ hội được đến Mộc Châu, nhất định phải ghé thăm các điểm du lịch nổi tiếng như: Rừng thông Bản Áng; Đỉnh Pha Luông; Cao nguyên Mộc Châu; Thác Dải Yếm; Thác Nàng Tiên; Vườn mận Mộc Châu;,...

8. Vườn Quốc gia Cúc Phương

Năm 2023, vườn Quốc gia Cúc Phương đoạt giải tại hạng mục Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á. (Ảnh: Lam Nguyen)

Vườn Cúc Phương nằm tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Vào khoảng tháng 5, tháng 6 là mùa bươm bướm trong rừng Cúc Phương rất đẹp, đây là thời điểm thích hợp để bạn trải nghiệm nét đẹp của nơi này. Bạn sẽ có cảm giác như đang được đứng giữa chốn tiên cảnh đẹp không kém những khung trời Tây Âu.

WTA là giải thưởng hàng đầu thế giới, được ví như "Oscar của ngành du lịch", tổ chức thường niên từ năm 1993. Sự kiện nhằm vinh danh, khen thưởng và ghi nhận sự xuất sắc trong lĩnh vực du lịch. Các hạng mục bao gồm khách sạn, khu nghỉ, các hãng hàng không, lữ hành, điểm đến, công viên. WTA 2023 trao gần 150 giải thưởng tại châu Á, trong đó Việt Nam thắng hơn 50 giải.

Nguồn: [Link nguồn]