Có gì bên trong thư viện của các "ông lớn" Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci?

Cửa hàng sách Gucci ở New York

Gucci Wooster tọa lạc tại New York, nơi người ta có thể đắm chìm vào những trang sách hay.

Một trong những niềm đam mê lớn nhất của Alessandro Michele, cựu giám đốc sáng tạo của Gucci chính là sách. Do đó, nhà mốt đã mở một hiệu sách ở New York vào năm 2018 với tên gọi Gucci Wooster. Đây đích thị là thiên đường cho những người mê sách và yêu thời trang. Nơi này lưu giữ tất cả những cuốn sách do Gucci xuất bản trong nhiều năm qua và cả những tựa sách cũ mang tính biểu tượng trong nghệ thuật.

Bên trong như một viện bảo tàng văn hóa, cổ kính và sang trọng.

Hiệu sách của Marc Jacobs ở London, Paris, New York và Tokyo

Tiệm sách Bookmarc tại New York.

Nhắc đến sự kết hợp giữa thời trang và marketing, Marc Jacobs đi đầu trong sự sáng tạo và thử nghiệm. Là một trong những nhà thiết kế và giám đốc sáng tạo đầu tiên nhận ra giá trị của cộng đồng những người yêu sách, Marc Jacobs khẳng định sách cũng là một tác phẩm nghệ thuật và nhanh chóng mở một hiệu sách đầu tiên ở New York, lấy tên là Bookmarc. Tại đây sở hữu những ấn bản hiếm nhất và những bộ sách nổi tiếng nhất. Sau đó, mô hình hiệu sách của Marc Jacobs đã mở rộng ra các lãnh địa thời trang Paris, London và Tokyo.

Bookmarc tại Tokyo.

Bookmarc tại Paris.

Louis Vuitton mở 3 hiệu sách ở Thượng Hải vào năm 2023

Một trong ba cửa hàng sách kèm phục vụ cà phê của Louis Vuitton tại Thượng Hải.

Louis Vuitton đã mở tới ba hiệu sách ở Thượng Hải trong vòng một năm, đây là một hoạt động thuộc chiến dịch Marketing của thương hiệu này đối với quốc gia tỉ dân. Trước đó, Louis Vuitton cũng từng mở một hiệu sách ở Capri. Đó là một cửa hàng sách nhỏ với tông màu xanh nhìn ra biển đầy thơ mộng.

Cửa hàng sách tại Capri của Louis Vuitton.

Tiệm sách với không gian đầy nghệ thuật của Saint Laurent

Saint Laurent đã chính thức khánh thành một hiệu sách ở trung tâm Paris vào tháng Hai năm nay. Tại đây, họ trưng bày tuyển tập các đĩa hát và ấn phẩm do giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello phụ trách. Không chỉ vậy, nhà mốt còn xuất bản các tựa sách mới, khởi động lại các dự án trước đây bao gồm quyển của Betty Catroux, nàng thơ lịch sử của Yves Saint Laurent. Không gian bên trong hiệu sách được thiết kế mang tính nghệ thuật, được lấy cảm hứng từ vibe những năm 90 của Vaccarello dành cho thương hiệu.

Saint Laurent đã chính thức khánh thành một hiệu sách ở trung tâm Paris.

Họ trưng bày tuyển tập các đĩa hát và ấn phẩm lịch sử của Yves Saint Laurent.

Không gian bên trong hiệu sách được thiết kế mang tính nghệ thuật.

