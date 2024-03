Choáng ngợp khung cảnh thời phục hưng ở bảo tàng Vatican

Thành quốc Vatican là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất có tường bao kín nằm trong lòng thành phố Rome, Italy. Ở đây, bảo tàng Vatican thu hút hàng triệu lượt khách du lịch hằng năm bởi trưng bày nhiều kiệt tác nghệ thuật có giá trị thẩm mĩ và lịch sử.

Bảo tàng có diện tích đạt hơn 42.000 m2, bao gồm 12 dãy nhà, 1.400 phòng trưng bày và 5 nhà nguyện. Nơi đây được xây dựng vào thế kỷ XVI, dưới thời Đức Giáo Hoàng Julius II.

Khu vực đại sảnh lộng lẫy với những bức tượng được giới nghệ thuật đánh giá là hoàn hảo, ẩn chứa nhiều thông điệp lịch sử.

Vào tháng 2 năm nay, bạn Nguyễn Phan Thảo My - 25 tuổi, hiện học tập và làm việc ở Hà Nội - có cơ hội đến thăm bảo tàng Vatican. Vì là cựu du học sinh Pháp, trong thời gian nghỉ phép vừa qua, bạn lên kế hoạch về thăm nơi mình từng học tập và khám phá một số nước châu Âu xung quanh, bao gồm Italy.

Điều bạn My ấn tượng nhất khi đến bảo tàng Vatican nằm ở những tác phẩm nghệ thuật đậm chất phục hưng châu Âu (thời kỳ từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII) trên trần nhà. Do đó, cựu du học ngước cổ lên trong gần 20 phút mà không biết mỏi để ngắm nghía từng chi tiết nhỏ nhất của các bức tranh tinh xảo.

Những tạo tác nghệ thuật của các danh họa đại tài từ vài trăm năm trước như Raphael, Michelangelo được trưng bày tại bảo tàng.

Các du khách hết sức thích thú khi tận mắt chứng kiến cầu thang xoắn ốc được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Italy Giuseppe Momo vào năm 1932. Cao độ của mỗi bậc thang rất thấp khiến nó gần như một đường dốc thoải. Trên thực tế, có hai cầu thang cùng kiểu dáng trong bảo tàng Vatican. Cầu thang đầu tiên được xây dựng vào năm 1505, trong khi cầu thang hiện đại xuất hiện năm 1932 và dựa trên bản gốc. Đây được coi là một kỳ quan kiến ​​trúc mang tính cách mạng thời bấy giờ, với cấu trúc xoắn ốc trở nên phổ biến đến tận ngày nay.

Khu vực trưng bày những tác phẩm thời Ai Cập cổ đại nằm ở một bên cánh của bảo tàng Vatican mà ít du khách từng nhìn thấy. Những căn phòng này chứa một bộ sưu tập xác ướp, đồ trang sức, bức tượng có niên đại từ thế kỷ XXI trước Công nguyên.

Bởi những kiệt tác mang phong cách Ai Cập cổ đại rất khác so với phần còn lại của bảo tàng nên khu vực này hiếm khi được đưa vào các tour du lịch theo nhóm nhằm tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, do thực hiện kỳ nghỉ dưới dạng tự túc, bạn Thảo My đã không bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận không gian này.

Thành phố Rome hiện ra khi nhìn từ bảo tàng Vatican.

