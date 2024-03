Chiêm ngưỡng những khu rừng tuyệt đẹp mê hoặc du khách

Công viên quốc gia và tiểu bang Redwood, Mỹ

Với những cây gỗ đỏ cao, công viên bang Redwoods là khu rừng gỗ đỏ ven biển lớn nhất trên thế giới. Cây cao nhất trong rừng có biệt danh là Hyperion, cao gần 116m

Rừng nhiệt đới Amazon, Nam Mỹ

Rừng nhiệt đới Amazon trải dài khắp Brazil, Colombia và Peru, vì vậy đây là khu rừng chiếm gần một nửa diện tích của toàn bộ lục địa. Là khu rừng nhiệt đới lớn nhất trên trái đất, Amazon là nơi sinh sống của hơn 60.000 loài thực vật và hơn 2.500 loài động vật, trong đó có 1.300 loài chim.

Rừng mây Monteverde, Costa Rica

Rừng mây Monteverde có tên như vậy bởi sương mù treo thấp nằm giữa tán rừng phía trên trông như những đám mây. Sương mù này cung cấp nước uống cho nhiều loại cây. Khu rừng này đặc biệt nổi tiếng với sự đa dạng sinh học tuyệt vời, với 3.000 loài thực vật cùng hơn 100 loài động vật có vú khác nhau, 400 loại chim và hàng nghìn loài côn trùng.

Rừng Hallerbos, Bỉ

Rừng Hallerbos đặc biệt nổi tiếng với thảm hoa chuông dày nở vào mùa xuân, khiến khu rừng này hoàn toàn mê hoặc du khách, nó giống như một câu chuyện cổ tích. Nếu bạn đến thăm Brussels vào mùa xuân, nên đến tham quan khu rừng và đây cũng là một điểm thu hút khách du lịch rất nổi tiếng.

Rừng Đen, Đức

Trên thực tế, khu rừng không hoàn toàn đen. Nó thực sự khá xanh với hàng ngàn cây thông. Mặc dù bản thân cây không có màu đen nhưng khu rừng có tên như vậy vì những tán cây xanh phân tán dày đặc đến nỗi che khuất rất nhiều ánh sáng ban ngày. Vì vậy, ngay cả khi ngày nắng, thực tế bạn sẽ luôn ở trong bóng râm khi ở trong khu rừng này. Khu rừng còn có một số ngôi làng cổ kính và suối nước nóng tự nhiên chảy qua.

Rừng Wistman, Anh

Quang cảnh Wistmans Wood huyền bí và kỳ lạ bởi khu rừng có đầy những cây sồi thu nhỏ vô cùng quyến rũ du khách. Khu rừng này nằm trong Công viên Quốc gia Dartmoor, là nơi có rất nhiều cây phủ đầy rêu, trông giống như trong một cuốn sách giả tưởng. Và bản thân giống cây này đã có niên đại từ 7.000 năm trước Công nguyên và một số cây sồi lớn hơn ước tính khoảng 500 năm tuổi.

Rừng nhảy múa, Nga

Rừng nhảy múa nằm ở Kaliningrad, Nga, còn được gọi là Rừng say rượu. Sở dĩ người ta đặt cho nó cái tên này là vì thân cây vặn vẹo, uốn cong trông giống như người say. Theo truyền thuyết địa phương, những vòng xoắn và vỏ của cây được cho là mang lại may mắn, và việc leo lên cây có thể mang lại cho bạn thêm một năm tuổi thọ hoặc một điều ước đặc biệt.

Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới, Trung Quốc

Khu rừng tuyệt đẹp này thực sự là một trong những nguồn cảm hứng cho một bộ phim "Avatar" năm 2009, đặc biệt là "Dãy núi Hallelujah" hư cấu. Công viên Rừng Quốc gia Trương Gia Giới là nơi có những tảng đá lớn giống như cây cột khiến khu rừng này trở nên vô cùng độc đáo.

Rừng tre Arashiyama, Nhật Bản

Ngay bên ngoài Kyoto, khu rừng tre này là một nơi đặc biệt tuyệt vời để đi dạo và suy ngẫm sau chuyến viếng thăm nhiều ngôi chùa, vườn và cung điện hoàng gia nổi tiếng của thành phố này. Mặc dù đây là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng nhưng nhiều người đến đó để tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, vì chính phủ Nhật Bản khuyến khích du khách hạn chế tối đa tiếng ồn để không làm người khác mất tập trung khi lắng nghe thiên nhiên ở dạng thuần khiết nhất.

Rừng huyết long, Yemen

Khu rừng độc đáo này rất nổi tiếng với những cây cổ thụ có hình dáng kỳ lạ. Những cây Socotra này còn được gọi là cây huyết long, được đặt tên theo loại nhựa sền sệt màu đỏ như máu mà chúng tạo ra. Nhựa cây cũng được cho là có đặc tính chữa bệnh như chữa lành vết thương, hạ sốt và điều trị bệnh kiết lỵ. Những cây này có lá và cành rậm rạp trông giống như những chiếc ô, có thể sống tới 650 năm và cao từ 9 đến 12m.

Rừng bất khả xâm phạm Bwindi, Uganda

Di sản Thế giới được UNESCO công nhận này được gọi là "không thể xuyên thủng" vì những lùm cây và dây leo dày đặc. Công viên Bwindi có diện tích 32.000 ha và là nơi sinh sống của hơn 160 loài cây và hơn 100 loài dương xỉ. Hàng nghìn loài chim và côn trùng (đặc biệt là bướm) được tìm thấy trong rừng, nhưng nơi đây được biết đến nhiều nhất là nơi sinh sống của loài khỉ đột núi có nguy cơ tuyệt chủng.

Rừng Waipoua, New Zealand

Nằm gần Dargaville trên Đảo Bắc của New Zealand, cây kauri có biệt danh là Tāne Mahuta là một trong những cây lớn nhất hành tinh (tính theo chu vi). Tāne là tên của vị thần rừng Maori và cây còn được gọi là "Chúa tể của rừng", với chiều cao 51,5m với chu vi xung quanh là 18,8m.

