Châu Âu, châu Á sáng rực pháo hoa đón năm 2024

Những màn pháo hoa tuyệt đẹp được trình diễn tại các địa điểm mang tính biểu tượng như Acropolis ở Athens - Hy Lạp, những bức tường kính bóng loáng của tòa nhà cao nhất thế giới, Burj Khalifa, ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng với tiếng reo hò tập thể tràn ngập không khí năm mới ở Nairobi - Kenya.

Màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp ở Athens - Hy Lạp. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin chỉ đề cập tới chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong bài phát biểu năm mới. Ông ca ngợi những binh sĩ Nga là anh hùng, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết và quyết tâm chung.

Không khí năm mới rộn ràng ở Moscow và St. Petersburg - Nga. Ảnh: Reuters

Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu trên truyền hình trước thời khắc giao thừa rằng "2024 sẽ là năm của niềm tự hào nước Pháp chúng ta", đánh dấu bằng Thế vận hội Mùa hè 2024 mà Paris đăng cai và Pháp tái mở cửa nhà thờ Đức Bà sau trận hỏa hoạn kinh hoàng.

Riêng ở Paris, hơn 1,5 triệu người tham dự lễ kỷ niệm năm mới trên đại lộ Champs-Elysees. Khoảng 90.000 nhân viên thực thi pháp luật sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Tại Vatican, trong buổi cầu nguyện hôm 31-12-2023, Giáo hoàng Francis gửi lời chúc "một ngày cuối năm bình an" đến tất cả mọi người.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu chào đón năm 2024, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II thông báo sẽ thoái vị vào ngày 14-1-2024, nhường ngôi cho con cả là Thái tử Frederik.

Mọi người cũng xếp hàng sớm ở TP New York - Mỹ để giành chỗ xem thả bóng ở Quảng trường Thời đại lúc nửa đêm. Giới chức địa phương và ban tổ chức cho biết họ sẽ giữ an toàn cho hàng chục ngàn người vui chơi ở trung tâm Manhattan vì New York đã chứng kiến các cuộc biểu tình gần như hằng ngày liên quan tới cuộc xung đột Israel - Hamas.

An ninh được thắt chặt ở New York trước thời khắc năm mới. Ảnh: NBC News

Trước đó, tại Trung Quốc, trong bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp năm mới, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh sẽ củng cố và thúc đẩy phục hồi kinh tế tích cực vào năm 2024 cũng như duy trì việc phát triển kinh tế lâu dài với những cải cách sâu rộng hơn.

Trung Quốc ăn mừng năm mới tương đối lặng lẽ. Hầu hết thành phố lớn đều cấm bắn pháo hoa vì lo ngại về an toàn và ô nhiễm. Tuy nhiên, mọi người vẫn tụ tập và những người biểu diễn nhảy múa trong trang phục đầy màu sắc ở Bắc Kinh, trong khi đám đông thả những quả bóng bay chứa điều ước ở Trùng Khánh.

Màn trình diễn chào đón năm mới 2024 ở công viên Shougang, Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 31-12-2023. Ảnh: Reuters

Pháo hoa tại cảng Victoria, Hồng Kông - Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tại Đài Loan (Trung Quốc), không khí lạc quan khi những người vui chơi tụ tập để xem màn trình diễn pháo hoa tại tòa nhà chọc trời Đài Bắc 101 ở Đài Bắc. Các buổi hòa nhạc và sự kiện khác cũng được tổ chức trên toàn thành phố.

Pháo hoa tại tòa nhà chọc trời Đài Bắc 101. Ảnh: Reuters

Tại Ấn Độ, hàng ngàn người đến từ trung tâm tài chính Mumbai đã ngắm mặt trời lặn trên biển Ả Rập. Thủ đô New Delhi cũng tổ chức màn bắn pháo hoa tưng bừng.

Người dân ở Mumbai - Ấn Độ ăn mừng năm mới. Ảnh: Reuters

Trên khắp Nhật Bản, mọi người tập trung tại các ngôi chùa, chẳng hạn như Tsukiji ở Tokyo. Tại đây, du khách được phục vụ sữa nóng và súp ngô miễn phí khi xếp hàng để đánh một chiếc chuông lớn.

Mọi người chờ bình minh đầu tiên của năm 2024 tại bãi biển ở Miura, phía Nam thủ đô Tokyo - Nhật Bản. Ảnh: Reuters

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2024 bằng màn bắn pháo hoa ở TP Auckland ngày 1-1-2024.

Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm đầy mây ở TP Auckland, kèm theo màn trình diễn laser và ánh sáng rực rỡ.

Tại Úc, TP Sydney chào đón năm 2024 bằng màn bắn pháo hoa bạc và vàng để kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhà hát Opera nổi tiếng.

Hơn 1 triệu người đã xem màn trình diễn pháo hoa quanh Nhà hát Opera và cầu cảng của Sydney – số lượng khán giả tương đương với 1/5 cư dân thành phố.

Hơn 1 triệu người đã xem màn trình diễn pháo hoa quanh Nhà hát Opera và cầu cảng của Sydney. Ảnh: AAP

Màn trình diễn pháo hoa ở Melbourne - Úc. Ảnh: Reuters

