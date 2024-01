Cách ngủ ngon trên máy bay và tàu hỏa

Du lịch bằng máy bay và tàu hỏa là một cách tiện lợi và nhanh chóng để khám phá những địa điểm mới, nhưng cũng có thể gây ra mệt mỏi và mất ngủ cho du khách. Để có thể tận hưởng hành trình một cách thoải mái và khỏe mạnh, việc chuẩn bị đồ ngủ là rất quan trọng.

Mang theo những vật dụng cần thiết

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ là ánh sáng và tiếng ồn. Trên máy bay và tàu hỏa, bạn có thể gặp phải những tình huống như ánh sáng mặt trời hay đèn cabin chói vào mắt, tiếng động của động cơ hay hành khách xung quanh. Để giảm thiểu những ảnh hưởng này, bạn nên mang theo mặt nạ ngủ, tai nghe và nút tai. Mặt nạ ngủ sẽ giúp bạn tạo ra một không gian tối cho mắt, tai nghe sẽ giúp bạn nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc những âm thanh thiên nhiên để thư giãn, nút tai sẽ giúp bạn cách ly những tiếng ồn phiền phức.

Ngoài ra, bạn cũng nên mang theo thuốc chống say tàu hỏa nếu bạn có dễ bị say. Thuốc chống say tàu hỏa sẽ giúp bạn giảm cảm giác buồn nôn, chóng mặt và tạo ra tình trạng buồn ngủ. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Chọn quần áo thoải mái

Quần áo mà bạn mặc cũng có ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Bạn nên chọn những loại quần áo rộng rãi, mềm mại và thoáng mát, như áo hoodie, quần jogger và tất lông. Những loại quần áo này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, ấm áp và không bị cộm hay bí bách. Bạn cũng nên tránh những loại quần áo chật chội, cứng nhắc và có nhiều khóa kéo, cúc áo hay dây kéo, vì chúng có thể gây ra sự bất tiện và đau đớn khi bạn ngủ.

Làm mệt cơ thể

Một cách hiệu quả để giúp bạn ngủ ngon hơn là làm mệt cơ thể trước khi khởi hành. Bạn có thể dành thời gian cho những hoạt động vận động như đi bộ đường dài, chạy bộ, đạp xe hoặc khám phá một khu vực mới bằng cách đi bộ. Những hoạt động này sẽ giúp bạn tiêu hao năng lượng, tăng cường sức khỏe và làm cho bạn dễ dàng ngủ hơn trong suốt hành trình. Bạn cũng nên tránh những hoạt động quá căng thẳng hoặc đòi hỏi sự tập trung cao, vì chúng có thể gây ra mất ngủ và căng thẳng.

Xem chương trình TV và nghe nhạc nhẹ nhàng

Một yếu tố quan trọng để giúp bạn chìm vào giấc ngủ là tâm trạng. Bạn nên lựa chọn những nội dung nhẹ nhàng, vui vẻ và thư giãn để xem hoặc nghe trước khi ngủ. Bạn có thể xem những bộ phim yêu thích, những chương trình hài hước hoặc những bộ phim tài liệu về những địa điểm bạn muốn đến. Bạn cũng có thể nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, những bài hát ru hoặc những âm thanh thiên nhiên như tiếng sóng biển, tiếng chim hót hoặc tiếng mưa rơi. Những nội dung này sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, tạo ra cảm giác an yên và dễ ngủ hơn.

Đối với hành trình trên máy bay, bạn có thể sử dụng màn hình trên ghế để xem các chương trình quen thuộc, hoặc mang theo máy tính bảng, điện thoại hoặc máy nghe nhạc để xem hoặc nghe những nội dung bạn đã tải trước đó. Đối với hành trình trên tàu hỏa, bạn cũng có thể làm tương tự, hoặc sử dụng wifi miễn phí trên tàu để truy cập vào những nội dung trực tuyến.

Tạo cảm giác thân quen

Một cách khác để giúp bạn ngủ ngon hơn là tạo ra một cảm giác thân quen như ở nhà khi đang trên đường đi. Bạn có thể mang theo những vật dụng cá nhân yêu thích như gối cổ, một tấm chăn nhỏ, một cuốn sách hay một món đồ lưu niệm. Những vật dụng này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, ấm cúng và gần gũi hơn. Bạn cũng có thể tạo ra một không gian cá nhân, làm giảm cảm giác căng thẳng và áp lực của việc du lịch. Bạn có thể làm điều này bằng cách sắp xếp lại những đồ đạc trên ghế, treo những hình ảnh hay những lời nhắn yêu thương lên trên, hoặc thắp một cây nến thơm nếu được phép.

