Bí ẩn bộ tộc có tài thôi miên, ăn ngủ cùng rắn cực độc

Đáp án A:

Rắn boomslang còn gọi là rắn cây xanh Nam Phi, chủ yếu sống ở Swaziland, Botswana, Namibia, Mozambique và Zimbabwe, là một trong những loài rắn độc nhất trong số những loài được gọi là rắn nanh sau. Với cái đầu hình quả trứng, đôi mắt to quá khổ và cơ thể có hoa văn màu xanh lá cây tươi sáng, loài rắn boomslang khá bắt mắt. Theo Viện Đa dạng Sinh học Quốc gia Nam Phi, khi rắn boomslang bị đe dọa, chúng sẽ phồng cổ lên gấp đôi và lộ ra một mảng da sáng màu giữa các lớp vảy. Tử vong do vết cắn của boomslang có thể rất khủng khiếp với những con mồi hoặc nạn nhân của chúng. May mắn thay, hiện nay đã có chất chống nọc độc cho boomslang nếu nạn nhân có thể lấy nó kịp thời.