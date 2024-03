Bật cười trước những đánh giá 1 sao về 8 điểm tham quan nổi tiếng thế giới

Những địa điểm tham quan nổi tiếng trên thế giới không phải lúc nào cũng làm tất cả mọi người hài lòng. Một số đánh giá 1 sao trên trang Tripadvisor dưới đây khiến nhiều người bật cười.

1. Ben Nevis, Scotland

Ben Nevis của Scotland là ngọn núi cao nhất ở Vương quốc Anh, với chiều cao 1.345m, nó thu hút hơn 130.000 du khách mỗi năm. Thế nhưng, nó không đủ gây ấn tượng với một số du khách.

Tài khoản Mountaingoatee_22 viết: “Đường rất dốc, không bằng phẳng, không có nhà vệ sinh, không có cửa hàng từ chân lên tới đỉnh núi. Tôi rất đói và khát. Khi tôi lên tới đỉnh, mọi thứ được bao phủ bởi tuyết”.

Trong một đánh giá 1 sao của tài khoản Tris G phàn nàn rằng: “Tôi không thể đăng nhập vào TikTok hay Instagram. Thế kỷ 21 rồi mà họ thậm chí chẳng lắp cái trạm điện thoại nào trên đỉnh sao”.

Ông Gavin Lapidus – người sáng lập công ty du lịch eShores nói: “Việc leo núi sẽ rất dốc. Chúng tôi luôn khuyến nghị du khách chuẩn bị tốt cho chuyến đi leo núi, đòi hỏi sức lực và sự kiên nhẫn, trang phục phù hợp với khí hậu lạnh ở đỉnh.

Vì Ben Nevis là một địa điểm thiên nhiên hoang sư nên bạn sẽ không tìm thấy cửa hàng hoặc tiện nghi nào trên núi, hãy mang theo những thứ cần thiết như nước, đồ ăn nhẹ và bữa trưa”.

2. Tượng Nữ thần Tự do, Mỹ

Nằm trong cảng New York từ năm 1886, Tượng Nữ thần Tự do là biểu tượng cho sự tự do và dân chủ ở Mỹ.

Tuy nhiên, một du khách đã bị sốc khi phát hiện rằng tượng này thực sự chỉ là một bức tượng nữ thần với kích thước nhỏ.

Tài khoản GeorgieJoanG viết trên trang Tripadvisor rằng: “Nó chỉ là một bức tượng đứng giữa mặt nước. Không lớn như tôi nghĩ. Đi gần đó cũng rất đắt nên chuyến đi đó không đáng tiền”.

Trong lời khuyên đối với du khách, Lapidus nói: “Nhiều bức ảnh của Tượng Nữ thần Tự do được chụp với khung cảnh tầm nhìn xa là thành phố Manhattan phía sau, góc nhìn này có thể làm cho tượng trông lớn hơn so với thực tế.

Tượng Nữ thần Tự do cao 92m, chỉ hơi nhỏ hơn Big Ben một chút.

Quan trọng hơn kích thước là những gì mà Tượng Nữ thần Tự do đại diện”.

3. Big Ben, Vương quốc Anh

Từ khi được xây dựng vào năm 1859, Big Ben đã trở thành biểu tượng của London, nhưng một số du khách không hài lòng.

“Không có gì đặc biệt, chỉ cần đến nhà của bà ngoại tôi và xem một chiếc đồng hồ, ngoại trừ Big Ben lớn gấp 10 lần”, - Leon N. nhận xét.

Đề xuất lý do tại sao việc thăm quan Big Ben đáng giá, ông Lapidus nói: “Big Ben được ám chỉ là Cái chuông Great Bell bên trong Elizabeth Tower - là một công trình biểu tượng lịch sử ở một khu vực mang ý nghĩa văn hóa của London.

Nó được bao quanh bởi những công trình nổi tiếng khác như Quốc hội và Nhà thờ Westminster. Vì vậy, chúng tôi khuyên du khách khám phá toàn bộ khu vực, đắm chìm trong lịch sử và kiến trúc tuyệt đẹp”.

4. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc

Vạn Lý Trường Thành là một trong những dự án xây dựng lớn nhất từng được thực hiện, với phần được bảo tồn tốt kéo dài 8.850 km.

Di sản Thế giới UNESCO này có lịch sử hơn 2.000 năm. Nhưng đối với một số người đánh giá, đó là quá xa xôi và cũ kỹ.

Trong đánh giá 1sao của mình, tài khoản Ted B viết: “Điều này thật tồi tệ. Nó quá cũ và trông như một khu cháy nổ”.

Trong lời khuyên của ông Lapidus để tận hưởng chuyến tham quan, ông đề xuất: “Quan trọng là hiểu được giá trị lịch sử của nó. Mục đích ban đầu của nó là để bảo vệ đất nước khỏi cuộc xâm lược.

Vạn Lý Trường Thành có nhiều khu vực trải dài trên các cảnh quan khác nhau. Vì vậy, một số nơi được bảo tồn rất tốt trong khi những phần khác chịu ảnh hưởng của thời gian. Bạn có thể tham quan một số khu vực được bảo tồn tốt như Mutianyu”.

5. Grand Canyon, Mỹ

Vườn quốc gia Grand Canyon ở Arizona, Mỹ là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nó là một trong những ví dụ nổi bật nhất về sự xói mòn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Một người đánh giá có vẻ không thực sự hào hứng, gọi địa điểm này là “hẻm núi cát thổi phồng quá mức”.

Viết trên Tripadvisor, người này nói: “Tôi đã đến một số địa điểm nổi tiếng nhưng nơi này là cái gì vậy? Chỉ là một hẻm núi cát thổi phồng quá mức. Thực sự không hiểu nó hấp dẫn ở chỗ nào?

Mất 2 giờ để đến đó. Giá mà tôi ở lại khách sạn, bật video xem thì tốt hơn là đi”.

Để tận hưởng tối đa địa điểm này, Lapidus khuyên du khách chú ý đến điều kiện thời tiết.

Ông nói: “Trong những tháng hè, nhiệt độ tại Grand Canyon có thể rất cao. Nếu có thể, tránh những tháng này hoặc nếu không thể tránh được, hãy đến vào sáng sớm hoặc tối muộn. Bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một bình minh hoặc hoàng hôn tuyệt đẹp.

Tùy thuộc vào độ cao, thời tiết ở Grand Canyon có thể khác biệt. Bạn nên mang theo áo mưa, mũ chống nắng và kem chống nắng”.

6. Angkor Wat, Campuchia

Angkor Wat ở Campuchia giữ kỷ lục Guinness là công trình tôn giáo lớn nhất thế giới, nhưng một khách du lịch có vẻ thất vọng với di tích gần 900 năm tuổi này và viết đánh giá của mình với tiêu đề 'cần được làm sạch'.

Tài khoản M3133ISmikek viết: “Những gì tôi thấy là một nhóm các ngôi đền cũ đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, đổ nát và sụp đổ. Một số ngôi đền thậm chí có cây mọc ra từ bên trong”.

Chuyên gia nói: “Quan trọng là hãy nhớ rằng Angkor Wat là một địa điểm tôn giáo vẫn còn được sử dụng. Vì thế, bạn hãy mang áo có che vai và đầu gối, cư xử có trách nhiệm. Đồng thời, hãy chú ý đến các con khỉ”.

7. Cung điện Buckingham, Vương quốc Anh

Cung điện Buckingham là nơi cư trú chính thức của nhà vua Vương quốc Anh kể từ năm 1837 và ngày nay là trụ sở hành chính của hoàng gia Anh.

Với hơn 700 căn phòng, du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của công trình. Nhưng một khách du lịch chỉ nhìn thấy nó đơn giản là một “ngôi nhà lớn”.

Tài khoản Stevenads viết: “Một ngôi nhà lớn ở Luân Đôn với nhiều phòng ngủ hơn nhà tôi. Có lẽ còn nhiều tivi hơn, dù tôi không thấy một cái nào cả cũng như không thấy ăng-ten truyền hình vệ tinh”.

Lapidus chia sẻ: “Nếu bạn đến tham quan cung điện này, hãy chắc chắn đến trước 11 giờ sáng vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hoặc Chủ nhật để xem buổi lễ thay đổi người gác cổng.

Hãy chọn một vị trí trên The Mall để có cái nhìn toàn cảnh về cuộc diễu hành của các binh sĩ. Khi nhà vua không có mặt tại đây, thường từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9, các phòng hoàng gia tại Cung điện Buckingham được mở cửa cho công chúng”.

8. Nhà hát Sydney Opera, Australia

Nhà hát Sydney Opera đã mở cửa vào tháng 10 năm 1973, từ đó đã tổ chức các buổi biểu diễn của những nghệ sĩ như Sting, Bob Dylan và Prince, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Nhưng có vẻ như nó là “thảm họa kiến trúc”, “ánh sáng mờ mờ”, “một khối bê tông màu nâu” đối với 1 người khách du lịch.

Chuyên gia tại eShore nói: “Nếu bạn muốn có trải nghiệm chân thực hơn, chúng tôi đề xuất tham gia một chuyến tham quan có hướng dẫn viên.

Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu về lịch sử, chia sẻ một số bí mật về Nhà hát Sydney Opera. Chuyến tham quan diễn ra hằng ngày và kéo dài khoảng 1 giờ.

Hãy cẩn thận, chuyến tham quan này bao gồm lên xuống khoảng 300 bậc thang và không có thang máy”.

