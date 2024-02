An Bàng, Mỹ Khê lọt vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á

TripAdvisor vừa công bố 10 bãi biển đẹp nhất châu Á trong khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Beaches 2024. Bãi biển An Bàng (Hội An) và Mỹ Khê (Đà Nẵng) được xướng tên trong bảng tổng sắp, bên cạnh các vùng biển đẹp ở Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia,...

Biển An Bàng - Nét hoang sơ, mộc mạc đầy quyến rũ

Nằm cách phố cổ Hội An khoảng 4km, An Bàng mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc đầy quyến rũ. Bãi biển trải dài 4km với bờ cát trắng mịn trải dài, nước biển xanh biếc trong vắt, cùng những hàng dừa xanh rì rào trong gió.

An Bàng với bãi biển cát trắng, làn nước xanh mát, những chiếc thuyền thúng của ngư dân. Ảnh: TripAdvisor.

Không khí ở đây tương đối yên bình, tĩnh lặng, không quá ồn ào và náo nhiệt như các khu du lịch nổi tiếng khác. Du khách đến đây có thể tận hưởng cảm giác thư thái, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, tự do khám phá những nét đẹp bình dị của làng chài ven biển.

Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, An Bàng còn thu hút du khách bởi những hoạt động vui chơi giải trí đa dạng. Du khách có thể tham gia các trò chơi trên biển như tắm biển, lướt ván, chèo thuyền kayak, hay đơn giản là đi dạo dọc bờ biển, ngắm nhìn bình minh hay hoàng hôn rực rỡ.

An Bàng là thiên đường cho những tín đồ yêu biển. Ảnh: Hoi An Memories Land.

Biển Mỹ Khê - Viên ngọc bích của Đà Nẵng

Nằm dọc theo đường bờ biển của thành phố Đà Nẵng, bãi biển Mỹ Khê là một trong những điểm đến đốn tim các tín đồ đam mê “xê dịch”. Từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, Mỹ Khê luôn khiến du khách say đắm bởi vẻ đẹp hoàn mỹ.

Biển Mỹ Khê đón những tia nắng đầu tiên của ngày. Ảnh: TripAdvisor.

Bãi biển sở hữu bờ cát trắng mịn trải dài 6km, nước biển xanh biếc và trong vắt, cùng những hàng dừa cao vút soi bóng. Mỹ Khê còn nổi tiếng với những con sóng êm đềm, thích hợp cho du khách tắm biển và tham gia các hoạt động thể thao dưới nước.

Những ngày nắng đẹp ở bãi biển Mỹ Khê. Ảnh: TripAdvisor.

Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, Mỹ Khê còn được đầu tư phát triển du lịch bài bản với nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhà hàng sang trọng, khu vui chơi giải trí hiện đại. Du khách đến đây không chỉ được tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp mà còn có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế.

Bên cạnh hai đại diện Việt Nam là An Bàng và Mỹ Khê, bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Beaches 2024 còn ghi nhận những viên ngọc bích ẩn mình tại các quốc gia châu Á khác.

Bãi biển Kelingking ở Indonesia. Ảnh: TripAdvisor.

Kelingking (Indonesia) nổi tiếng với vách đá hình con khủng long Tyrannosaurus Rex, Kelingking mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Nơi đây thu hút những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên và chụp ảnh.

Bãi biển Banana ở Thái Lan. Ảnh: TripAdvisor.

Banana (Thái Lan) nằm trên đảo Koh Hey, Banana sở hữu bờ cát trắng mịn như nhung, nước biển xanh ngọc bích và những rặng san hô đầy màu sắc. Bãi biển là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng thư giãn.

Mùa hè ở bãi biển Haeundae. Ảnh: Grey Suitcase.

Haeundae (Hàn Quốc) nổi tiếng với bờ cát dài 5km, Haeundae là một trong những bãi biển sôi động nhất Hàn Quốc. Nơi đây thu hút du khách bởi các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng, khu mua sắm sầm uất và ẩm thực phong phú.

Bãi biển Nai Harn ở Thái Lan. Ảnh: TripAdvisor.

Nai Harn (Thái Lan) nằm trên đảo Phuket, Nai Harn mang vẻ đẹp bình yên, thơ mộng. Bãi biển được bao bọc bởi những vách đá và cây xanh, tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Du khách đến đây có thể tham gia các hoạt động như tắm biển, lặn biển, chèo thuyền kayak.

Bãi biển Benaulim ở Ấn Độ. Ảnh: TripAdvisor.

Benaulim (Ấn Độ) nằm ở Goa, Benaulim là một trong những bãi biển đẹp nhất Ấn Độ. Bãi biển nổi tiếng với bờ cát trắng mịn, nước biển xanh biếc và những hàng dừa cao vút. Du khách đến đây có thể tham gia các hoạt động như tắm biển, lướt ván, chơi bóng chuyền.

Bãi biển Radhanagar ở Ấn Độ. Ảnh: TripAdvisor.

Radhanagar (Ấn Độ) nằm trên đảo Havelock, Radhanagar được mệnh danh là "bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Á". Bãi biển sở hữu bờ cát trắng mịn trải dài, nước biển xanh ngọc bích và những rặng san hô đầy màu sắc. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng sự yên bình và thư giãn.

Bãi biển Mirissa ở Sri Lanka. Ảnh: TripAdvisor.

Mirissa (Sri Lanka) nổi tiếng với những con cá voi xanh, Mirissa là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã. Bãi biển còn có bờ cát trắng mịn, nước biển xanh biếc và những hàng dừa cao vút. Du khách đến đây có thể tham gia các hoạt động như tắm biển, lặn biển, ngắm cá voi.

Bãi biển Melasti ở Indonesia. Ảnh: TripAdvisor.

Melasti (Indonesia) nằm trên đảo Bali, Melasti là một bãi biển hoang sơ với bờ cát đen độc đáo. Bãi biển được bao bọc bởi những vách đá và cây xanh, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Du khách đến đây có thể tham gia các hoạt động như tắm biển, lặn biển, ngắm hoàng hôn.

