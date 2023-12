10 phong tục đón năm mới kỳ lạ ở châu Âu

Đối với một số quốc gia châu Âu, người dân không muốn đón chào năm mới như một ngày bình thường. Họ muốn biến ngày hôm đó thành một buổi lễ kỷ niệm, cầu nguyện để mang lại những sự may mắn, thịnh vượng và tài lộc cho mình, đồng thời tiếp thêm động lực để vượt qua năm mới một cách dễ dàng.

Dưới đây là một số truyền thống độc đáo ở châu Âu:

1. Bồ Đào Nha

Người dân Bồ Đào Nha tin rằng, trước khi đồng hồ vang lên lúc 12h, bạn cần ăn 12 quả nho khô tượng trưng cho 12 điều ước cho năm mới. Đây cũng là truyền thống ở Tây Ban Nha.

Ngoài ra, có một truyền thống khác ở Bồ Đào Nha liên quan đến tiền bạc. Người dân tin rằng, nếu 12h đêm Giao thừa mà bạn không có tiền bên mình, điều đó sẽ không mang lại sự giàu có vào năm mới.

Truyền thống này khác nhau ở nhiều nơi trên đất nước, một số nơi nói rằng tiền nên cầm trong tay, nơi khác nói để trong ví và thậm chí còn có nơi nói để ở trong giày mình.

Vì vậy, hãy đảm bảo rằng trước khi đồng hồ vang lên lúc 12h, bạn đã chuẩn bị sẵn nho khô và tiền.

2. Pháp

Le Réveillon de Saint-Sylvestre là một bữa tiệc trên đêm Giao thừa bao gồm các món ăn truyền thống của Pháp như bánh kếp, cá hồi muối, gan ngỗng, hàu, ốc sên và nhiều món ăn ngon khác. Và đương nhiên, không thể thiếu rượu sâm panh. Bữa tối này có thể trang trọng hoặc yên tĩnh tùy thuộc vào gia đình và sở thích của mỗi người.

Ngoài ra, người Pháp còn hôn nhau dưới cây tầm gửi để đánh đuổi tà ma và mang lại may mắn. Cây tầm gửi được sử dụng vào dịp Giáng sinh, nhưng ở Pháp, nó được dành riêng vào dịp năm mới.

3. Ireland

Ở Ireland, có một truyền thống cho rằng tương lai của đất nước được xác định bởi thời tiết. Điều này liên quan đến việc kiểm tra hướng gió thổi vào ngày đầu năm mới.

Nếu gió thổi từ phía tây, điều đó có nghĩa là năm mới sẽ mang lại niềm vui và thịnh vượng. Nếu gió thổi từ phía đông, năm mới có thể khá khó khăn. Truyền thống này được gọi là "kiểm tra gió năm mới", nhiều người vẫn thực hiện nó trong ngày đầu năm mới để xem điều gì đang chờ đợi trong năm tiếp theo.

4. Đức

Ở Đức, mọi người tin rằng việc đốt pháo hoa tại cửa nhà vào nửa đêm của năm mới sẽ đuổi đi tà ma và quỷ dữ, mang lại sự may mắn và an lành cho gia đình. Việc này còn được kết hợp với việc làm ồn ào bằng cách đánh chuông, đập nồi để đánh đuổi tà ma và đánh thức tài lộc. Đây là một cách để đảm bảo rằng, năm mới sẽ bắt đầu một cách an lành và thành công.

5. Thụy Điển

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, người Thụy Điển sẽ ôm mọi người trong phòng. Khi xảy ra dịch COVID-19, truyền thống này không còn được thực hiện nhiều nữa, diễn ra ở quy mô nhỏ hơn vì gia đình và bạn bè không thể gặp nhau như trước đây.

Không quan trọng bạn biết rõ đối phương đến mức nào, dù đã nhiều năm hay hay bạn chỉ mới gặp họ cách đó vài tiếng, mọi người đều nhận được một cái ôm.

6. Hà Lan

Năm mới ở Hà Lan có nghĩa là lao xuống biển. Truyền thống này được gọi là Nieuwjaarsduik. Ở các hồ và bãi biển trên khắp đất nước, nhiều người sẵn sàng nhảy xuống sau khi uống vài ly với bạn bè và các thành viên trong gia đình.

7. Bỉ

Để bắt đầu năm mới ngay tại Bỉ, bạn cần có dưa cải bắp. Món ăn kèm này được dùng như một phần của bữa ăn chính và bữa ăn đầu năm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải đặt 1 đồng xu dưới đĩa, điều này tượng trưng cho việc mang lại may mắn và thịnh vượng trong năm mới.

8. Italia

Đậu lăng là biểu tượng của tiền bạc và may mắn và là món ăn nổi bật trong các lễ hội. Ở Italia có nhiều truyền thống để cầu may mắn trong năm mới. Một số người mặc đồ lót màu đỏ để thu hút may mắn hay ném nồi niêu xoong chảo ra ngoài cửa sổ để rũ bỏ quá khứ và đốt một khúc gỗ vào ngày đầu năm để xua đuổi tà ma.

9. Ba Lan

Ở Ba Lan có một truyền thống lâu đời là người Slav tin rằng, tiếng ồn có thể xua đuổi tà ma. Nhiều thập kỷ trước, người ta chạy khắp nơi, gây ồn ào để xua đuổi mọi điều xui xẻo trong năm mới.

Thời gian trôi qua, điều này đã phát triển thành những màn bắn pháo hoa. Pháo không chỉ xua đuổi ma quỷ mà còn mang đến một màn trình diễn đẹp mắt cho gia đình và bạn bè cùng xem để đón chào năm mới.

10. Estonia

Trong những thập kỷ trước, người Estonia có phong tục ăn 7 lần vào ngày đầu năm mới để đảm bảo có đủ thực phẩm trong năm mới. Một số người còn đi xa hơn khi ăn nhiều hơn 7 và chọn những “con số may mắn” khác như 9 và 12.

