Thúy Ngân: “Tôi không phải gái ngoan nhưng tự tin sống đúng”

Thúy Ngân có hơn 10 năm làm diễn viên, ghi dấu ấn khi góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ, Hải đường trong gió, Nữ chủ..

Mới đây, Thúy Ngân gây chú ý khi tham gia dự án điện ảnh Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu, đóng cùng Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn...

Dịp này, cô có buổi trò chuyện cùng chúng tôi về quan điểm với nghề, cuộc sống hiện tại.

Thuý Ngân góp mặt trong dự án điện ảnh Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu.

- Chị muốn chứng minh điều gì qua vai diễn điện ảnh mới?

- So với những dự án tôi từng tham gia thì đây là một bộ phim có màu sắc hành động. Tôi không muốn chứng minh mà tôi muốn khán giả nhìn nhận mình có thể đảm nhận nhiều vai diễn, không muốn bị đóng khuôn trong vai ác, hiền, đả nữ…

Tôi nhận vai Triệu vì cô ấy có nhiều cảm xúc, nhìn mạnh mẽ nhưng rất yếu đuối. Tôi mong được khán giả đón nhận.

- Chị đón nhận những lời khen – chê của khán giả ra sao khi làm nghề?

- Tôi quan niệm, cuộc sống có nhiều khía cạnh, cái gì cũng có hai chiều. Tôi rất cầu thị với những ý đóng góp cho mình, tôi chiêm nghiệm, khán giả còn khen - chê là còn quan tâm mình. Là diễn viên phải đón nhận luồng ý kiến trái chiều để phát triển hơn mỗi ngày.

Tôi tự thấy bản thân quan tâm cảm giác khán giả, người yêu thương mình hơn. Tôi nhận nhiều dạng vai và tùy vào mỗi giai đoạn. Như mọi người thấy tôi phù hợp với vai ác nữ, đả nữ, chỉ còn thiếu hài nữ, không biết sắp tới có duyên với hài nữ hay không, mong là tôi có cơ hội thử sức.

Gia đình nói tôi đừng đóng vai khổ vì khóc hết nước mắt, chịu không nổi. Phim trường tôi rất năng lượng, khác khi ở nhà. Người thân rất thương mình, để có bộ phim thành công thì mình phải hi sinh, đánh đổi rất nhiều thứ.

Thuý Ngân muốn thử sức ở nhiều dạng vai chứ không đóng khuôn ở bất cứ hình tượng nào.

- Trên màn ảnh chị là người gai góc, cá tính… đời thường chị là người thế nào?

- Người tốt với mình thì mình tốt lại, không tốt thì không tốt lại, nói chung phụ thuộc vào người mình tiếp xúc. Phải có tình huống thực tế thì mình mới có thể bộc lộ được bản thân.

Tôi rất thích đóng phim có dạng vai khác mình để mình phải tìm tòi, nam châm khác dấu hút nhau, mình là người như vậy mà đóng vai giống với mình chưa chắc đã hay.

Tôi không phải gái ngoan nhưng tự tin là người đàng hoàng, sống đúng.

Tôi thấy hạnh phúc vì khán giả nhớ đến mình dù bất kỳ hình tượng nào. Bản thân tôi quan niệm nếu chỉ sống trong hào quang một nhân vật thì mình không thể tiến bộ. Tôi luôn tìm kiếm vai diễn đột phá, thú vị, tạo bước đệm trong sự nghiệp.

- Nhiều khán giả cho rằng Thúy Ngân có sự nghiệp suôn sẻ khi ra sản phẩm liên tục, xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Chị nghĩ sao?

- Hơn 10 năm tham gia nghệ thuật, sau “Gạo nếp gạo tẻ”, mỗi năm tôi có một phim. Nhờ có phim và gameshow nên tôi có độ phủ sóng.

Trước đây, tôi tập trung cho gia đình, học tập, thi cử, tham gia nhiều phim nhưng chưa có đủ độ nóng để mình được nhớ đến.

Tôi thấy dễ thương, hồi xưa mặt tôi non nớt, dùng nhiều bản năng, không dám đột phá, nằm trong vùng an toàn. Do đó đây có thể được xem là nguyên nhân tôi chưa được mọi người biết tới.

Tôi có một vai nhỏ trong "Gia đình phép thuật", lướt ngang như cơn gió. Lúc ấy tôi lên phim trường cùng các bạn thì đạo diễn thấy ổn và nhờ vào quay, chỉ cần xuất hiện một chút. Lần thứ hai đóng phim tôi đã nhận vai chính là cô gái dưới quê, mặc áo bà ba.

Tôi không e ngại vì tôi biết diễn viên thì vai diễn khác ngoài đời, tắt tivi thì vai diễn và con người phân định rõ.

Nữ diễn viên nói cô không phải gái ngoan nhưng tự tin là người đàng hoàng, sống đúng.

- Chuyện tình cảm của chị hiện ra sao?

- Năm nào tôi cũng đặt mục tiêu là có gia đình nhưng không thành công nên năm nay không đặt nữa.

Tôi nghĩ chuyện tình cảm nên tùy duyên, để mọi thứ tự nhiên. Duyên đến thì nhận, duyên đi thì thôi. Hiện tại tôi xin phép giấu tình trạng tình cảm của mình.

Tôi dành 100% cho công việc, tình thân 100%, tình cảm khác 100%. Tôi sẽ có cách cân bằng.

Tùy từng giai đoạn của cuộc đời thì tôi sẽ quan tâm nhiều thứ khác nhau. Tôi thấy hiện mình nên dành nhiều thời gian cho gia đình lớn, cho bố mẹ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]