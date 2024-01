Thu Minh, Nathan Lee tâm sự đến 2 giờ sáng để hóa giải mâu thuẫn nhiều năm

Ca sĩ Mỹ Lệ vừa chia sẻ hình ảnh hội ngộ cùng bạn bè như Đức Tuấn, hai thành viên nhóm Tam Ca Áo Trắng là Tuyết Ngân, Minh Tú, vợ chồng Phan Đinh Tùng.

Trong đó, gây chú ý khi có sự xuất hiện của Thu Minh và Nathan Lee bởi nhiều năm qua hai nghệ sĩ này “không nhìn mặt” vì mâu thuẫn trong quá khứ.

Thu Minh và Nathan Lee "nối lại tình xưa".

Theo Mỹ Lệ, Thu Minh và Nathan Lee đã ngồi đến tận 2 giờ sáng để tâm sự, bỏ qua những khuất mắt trước đây và nối lại tình chị em thân thiết.

“Sau tất cả, cả hai lại về bên nhau, dẹp hết tổn thương và tự ái để rồi vẫn chỉ là thương và yêu”, Mỹ Lệ cho hay.

Mỹ Lệ cho biết, cách đây 10 năm, cô và các đồng nghiệp trải qua thời thanh xuân đáng nhớ khi cùng chạy show nhiều nơi.

Cô kể: “Sau giờ chạy show tất bật là chúng tôi tụ lại gần như mỗi đêm để ăn uống, la cà… rồi đưa đón nhau về nhà tới 3 giờ sáng. Chúng tôi cùng khóc cùng cười, cùng chia sẻ ngọt bùi, làm biết bao nhiêu thứ cho nhau mà không hề tính toán thiệt hơn.

Vẫn may là sau một thập kỷ với quá nhiều lý do để mỗi đứa một nơi, vẫn có thể ngồi lại để hiểu nhau”.

Cũng theo Mỹ Lệ, nhiều năm qua tuy giận nhau nhưng Thu Minh và Nathan Lee vẫn cảm thấy tiếc nuối mối quan hệ thân thiết họ từng có. "Khi Nathan Lee gặp nhiều biến cố trong cuộc sống riêng, Thu Minh cho biết cô ấy từng muốn đến thăm đàn em. Nathan Lee cũng nói dù rất giận Thu Minh nhưng thực sự trong lòng bạn ấy còn thương yêu đàn chị rất nhiều", Mỹ Lệ nói.

Cả hai từng "cạch mặt" vì mâu thuẫn.

Tháng 6/2021, Nathan Lee bất ngờ lên mạng xã hội kể xấu Thu Minh. Lý do nam ca sĩ "cạch mặt" đàn chị bởi anh từng bị nữ ca sĩ gọi điện dằn mặt với lý do: "Dám hát hit của chị..".

Ngoài ra, Nathan Lee từng dọa kiện Thu Minh nếu cô tiếp tục hát ca khúc “Xinh” do anh sáng tác và tuyên bố mua độc quyền bài “Love You in Silence” từng được Thu Minh quay MV.

Thời điểm ồn ào xảy ra, Thu Minh chọn cách im lặng.