Siêu mẫu Thanh Hằng tại The New Mentor: "Tôi có chơi có chịu"

Sau mỗi tập phát sóng, The New Mentor (Siêu mẫu toàn năng) lại trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Việc Ngọc Ánh dừng chân sớm ở tập 6 đã khiến số đông khán giả tiếc nuối, đồng thời bày tỏ sự bức xúc với "chiến thuật" của các huấn luyện viên.

"Chiến thần" Ngọc Ánh bị loại ở The New Mentor gây tranh cãi.

Chia sẻ về việc học trò bị Hương Giang loại, siêu mẫu Thanh Hằng cho biết: "Cảm xúc của tôi như đang đóng băng. Khi ấy như có một cuộn phim đang flashback (hồi tưởng - PV) hành trình của Ánh tại The New Mentor. Từ khi tôi ấn nút cứu thẳng vào team, đến khi tập luyện, những điều non nớt hay chiến thắng thử thách phụ.

Ánh hiện tại được mọi người yêu mến ngoài mong đợi. Từ đầu chương trình đến bây giờ, đây là thí sinh mà mọi người phấn khích và mong muốn quay lại đêm chung kết dữ dội như vậy".

Thanh Hằng khẳng định Ngọc Ánh đã được khán giả yêu mến ngoài mong đợi.

Đây không phải là lần đầu tiên một thí sinh mạnh bị loại sớm tại The New Mentor. Điều này khiến nhiều khán giả thắc mắc về sự công tâm của các huấn luyện viên, và đặt nghi vấn cho người sẽ đoạt quán quân.

Thanh Hằng trả lời: "Công tâm là điểm tựa ban đầu tôi đặt ra. Tôi luôn nghĩ đến chất lượng, màu sắc của team, con người và những yếu tố hay cho chương trình. Các huấn luyện viên còn lại đều có sự chủ động của họ. Nếu muốn nắm phần chủ động trong cuộc chơi thì phải thắng tất cả. Có nhiều thứ bị chi phối, lắt léo nằm phía sau mà khán giả không được xem.

Tôi luôn nỗ lực giữ các thành viên team mình lâu nhất có thể. Quán quân chỉ có một, nhưng chiến thắng đó là do cả team xây dựng. Các thành viên đều có công lao, năng lực và màu sắc riêng. Những yếu tố này sẽ nổi trội hơn khi đặt đúng nơi, đúng thời điểm. Tất nhiên, có chơi có chịu, việc cần làm của team Thanh Hằng là chiến thắng".



"Công tâm" là điểm tựa mà Thanh Hằng đặt ra tại The New Mentor.

Siêu mẫu Thanh Hằng cũng khẳng định rằng, mối quan hệ của mình và các học trò sau chương trình vẫn thân thiết và yêu quý nhau vô cùng. "Các em là người rất tốt tính và hiểu biết", cô cho biết.

"Khán giả nhớ rất rõ thí sinh của team Thanh Hằng. Sau chương trình, các bạn được mời đi diễn nhiều. Danh tiếng của super mentor chỉ là cầu nối để hỗ trợ các thành viên, ai thể hiện nổi trội hơn thì sẽ có nhiều cơ hội", Thanh Hằng chia sẻ thêm.

Mentor Thanh Hằng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các học trò sau chương trình.

Sau những màn thi đấu và loại đầy gay cấn, mối quan hệ của các huấn luyện viên The New Mentor xuất hiện nhiều tin đồn rạn nứt, thậm chí là cạch mặt nhau. Nói về tình cảm của mình và Hương Giang, Thanh Hằng chia sẻ: "Tôi và Hương Giang bình ổn, không vui cũng chẳng cãi nhau. Còn cụ thể như thế nào thì sau đêm chung kết tôi sẽ trả lời".

Mentor Thanh Hằng khẳng định vẫn bình ổn với Hương Giang.

Ngoài các huấn luyện viên, host là Dược Sĩ Tiến cũng gây nhiều tranh cãi dữ dội. Khi anh can thiệp quá nhiều vào kết quả, có quyền loại và cứu thí sinh, khiến "luật" của The New Mentor thay đổi liên tục. Người xem cho rằng "Dược Sĩ Tiến bỏ tiền đầu tư nên có thể quyết định mọi thứ".

Thanh Hằng nói: "Luật chơi thay đổi theo từng giai đoạn giúp cho chương trình hấp dẫn hơn. Tôi choáng khi đổi luật xoành xoạch nhưng phải ứng biến linh hoạt. Đối với tôi, làm nghề chuyên nghiệp thì phải rõ hai điều: một là phải làm cho đến cùng, nếu không thì đừng nhận, hai là không thể "vừa ăn cướp vừa la làng", như vậy thì mặt mũi sẽ để đâu?".

