"Nữ diễn viên giàu nhất thế giới" nói điều bất ngờ về khối tài sản 1 tỷ USD

Theo Forbes, Reese Witherspoon là nữ diễn viên giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng 1 tỷ USD. Tuy nhiên mới đây khi tham dự hội nghị Inbound ở Boston (Mỹ), người đẹp đã phủ nhận thông tin bản thân trở thành tỷ phú. “Đó là tin sai sự thật. Tôi không như thế”, diễn viên Nữ luật sư tóc vàng nhấn mạnh.

Reese Witherspoon phủ nhận tin đồn là tỷ phú

Reese Witherspoon cho biết tin đồn bắt nguồn từ việc cô bán công ty sản xuất Hello Sunshine vào năm 2021. Bên cạnh đó, việc Consortium Brand Partners thuộc Forbes vừa mới mua lại 70% cổ phần thương hiệu thời trang Draper James của cô cũng có thể là lý do. “Đó là một con số mang tính tâng bốc”, nữ diễn viên bày tỏ.

Hồi tháng 6, Forbes đã công bố danh sách những phụ nữ tự thân giàu có nhất trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Witherspoon đứng ở vị trí thứ 59, sau ca sĩ Dolly Parton với tài sản ròng 440 triệu USD. Đáng chú ý, cô cũng là người phụ nữ đầu tiên trong danh sách có nghề nghiệp chính là diễn viên.

Nói về thành công trong sự nghiệp, Witherspoon cho biết cô không quan tâm đến ý kiến của người khác và tự tin vào bản thân. “Tôi đã bắt đầu khi còn rất trẻ, bị từ chối quá nhiều lần khiến trong giai đoạn đầu đời ấy, tôi đã học bài học rằng không cần quan tâm đến việc mọi người xung quanh nghĩ gì. Tôi cứ làm việc của mình. Tôi sẽ hẹn hò với bất cứ ai tôi muốn, đi chơi với một người bạn mà không ai thích. Khi bạn thoát khỏi cảm giác bị áp đặt bởi ý kiến của người khác, bạn được tự do. Bạn hoàn toàn tự do”, diễn viên Đấu trường âm nhạc trải lòng.

Vai diễn cô nàng luật sư tóc vàng hoe trong bộ phim cùng tên giúp Witherspoon nổi tiếng sau 1 đêm

Reese Witherspoon sinh năm 1976, là một trong những nữ doanh nhân thành công nhất Hollywood. Không chỉ ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám, cô còn là bà trùm truyền thông - nhà sản xuất một số chương trình nổi tiếng trên truyền hình. Nhờ khả năng tạo ra những câu chuyện ấn tượng, công ty sản xuất của cô đã mang đến nhiều tác phẩm phòng vé thành công, được giới phê bình đánh giá cao như Gone Girl, Wild, Little Fires Everywhere và The Dry.

Bên cạnh đó, cô còn sáng lập câu lạc bộ sách, mở thương hiệu thời trang và xây dựng được một “đế chế” doanh nghiệp cho mình. Ở lĩnh vực truyền thông, sản xuất, Witherspoon thường được so sánh với bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey.

Witherspoon đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 29 tuổi

Người đẹp 47 tuổi cũng “bội thu” nhờ làm đại sứ thương hiệu cho các công ty Amyris’s Biossance, Crate & Barrel, Elizabeth Arden và Avon. Chưa kể, trong vài năm qua, cô đã thu về lợi nhuận lớn từ một số khoản đầu tư bất động sản.

Chẳng hạn, Witherspoon được cho là đã bán trang trại Malibu với giá 6,7 triệu USD cuối năm 2020, kiếm được gần nửa triệu USD sau khi sở hữu nó chỉ trong một năm. Hiện sao nữ từng đoạt giải Oscar được cho sở hữu một số bất động sản khác, bao gồm cả ở quê hương Nashville cũng như ở Tennessee, Malibu và Bahamas.

Witherspoon và người chồng thứ hai - Jim Toth - vừa giải quyết xong thủ tục ly hôn sau gần 12 năm chung sống. Họ tuyên bố chia tay vào tháng 3 năm nay. Bên cạnh cậu con trai Tennessee (11 tuổi) với Jim Toth, Witherspoon cũng là mẹ của Ava (24 tuổi) và Deacon (19 tuổi) với bạn trai cũ Ryan Phillippe.

