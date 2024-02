Nathan Lee: "Khi không vui vẻ với chị Minh, tôi bị trầm cảm, hụt hẫng"

Tối ngày 20/2, Nathan Lee có một buổi livestream trò chuyện với khán giả trên kênh TikTok cá nhân. Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại với Thu Minh, nam ca sĩ cho biết hiện tại cả hai vẫn bình thường, hóa giải được những hiểu lầm trong quá khứ.

Nathan Lee chia sẻ: "Quá khứ có những việc không nên xảy ra, làm cho tôi đau và giữ trong người rất lâu. Bữa trước gặp lại chị Minh tôi thấy rất xúc động. Những fan của tôi đều biết tôi và chị Minh như một gia đình. Lúc trước tôi không chơi với ai cả, chỉ dành hết thời gian cho chị Minh.

Nên khi không vui vẻ với nhau thì tôi có 2-3 năm, thậm chí còn lâu hơn, tôi bị trầm cảm, hụt hẫng. Điều này tôi chưa từng nói với ai. Mọi thứ cũng qua rồi. Bữa trước gặp lại chị em rất vui vẻ".

Nathan Lee cho biết mối quan hệ hiện tại với Thu Minh rất vui vẻ.

Nathan Lee và Thu Minh là một cặp bạn thân nổi tiếng của Vbiz. Tháng 6/2021, Nathan Lee bất ngờ kể xấu Thu Minh trên mạng xã hội. Lý do cả hai "cạch mặt" được nam ca sĩ tiết lộ là bị Thu Minh gọi điện dằn mặt khi hát ca khúc của chính chủ.

Nathan Lee còn từng dọa kiện Thu Minh nếu nữ ca sĩ tiếp tục đi diễn với ca khúc Xinh do chính anh sáng tác. Đồng thời cho biết sẽ mua độc quyền bài hát Love You In Silence từng được đàn chị quay MV. Khi ồn ào xảy ra, Thu Minh giữ im lặng.

Hồi tháng 1/2024, ca sĩ Mỹ Lệ tiết lộ Nathan Lee và Thu Minh đã hóa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm trong quá khứ tại một buổi họp mặt bạn bè thân thiết.

Theo Mỹ Lệ, Thu Minh và Nathan Lee đã ngồi đến tận 2 giờ sáng để tâm sự, bỏ qua những khuất mắt trước đây và nối lại tình chị em thân thiết.

Ca sĩ Mỹ Lệ cho hay: "Sau tất cả, cả hai lại về bên nhau, dẹp hết tổn thương và tự ái để rồi vẫn chỉ là thương và yêu".

"Khi Nathan Lee gặp nhiều biến cố trong cuộc sống riêng, Thu Minh cho biết cô ấy từng muốn đến thăm đàn em. Nathan Lee cũng nói dù rất giận Thu Minh nhưng thực sự trong lòng bạn ấy còn thương yêu đàn chị rất nhiều", Mỹ Lệ chia sẻ thêm.

Nathan Lee và Thu Minh đã có cuộc nói chuyện, ngồi lại với nhau bên những người bạn vào tháng 1/2024.

