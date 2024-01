"Nàng thơ cảnh nóng" được trăm người vây kín tại Paris, nhan sắc gây chú ý qua cam thường

Những ngày qua, Han So Hee là cái tên gây chú ý trên mạng xã hội lẫn truyền thông Hàn Quốc, bởi loạt hình ảnh cô ký tên cho fan ở Paris Fashion Week được chụp bằng camera thường. Nữ diễn viên Thế giới hôn nhân có vóc dáng nổi bật, quyến rũ được hàng trăm người vây kín chụp ảnh. Cô không ngần ngại ngậm nắp bút để có tay ký tên tặng người hâm mộ.

Khoảnh khắc của Han So Hee được camera ghi lại này nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn giải trí.

Han So Hee trong đêm diễn thời trang Dior.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1994 còn tỏa sáng trong show diễn Dior, không thua kém dàn sao quốc tế như Natalie Portman, Anya Taylor-Joy, Elizabeth Debicki... "Cô ấy thật lộng lẫy", "Han So Hee lúc nào cũng đẹp", "Vợ của tôi đây rồi"... là một số bình luận của dân mạng.

Mới đây Han So Hee tiếp tục "gây bão mạng" khi bay về Hàn Quốc. Đông đảo người hâm mộ đã tập trung để đón người đẹp ở sân bay. Qua video do trang tin Dispatch đăng tải, có thể thấy diễn viên 9X mặc bộ vest tôn hình thể, liên tục cúi đầu chào mọi người với nụ cười thân thiện trên môi.

Cô nhiệt tình nhận quà tặng do fan đưa tới dù bị vệ sĩ ngăn cản. Thậm chí, cô còn nhắc phóng viên chú ý chướng ngại vật để tránh bị ngã trong tình cảnh hỗn loạn.

Làn da trắng, gương mặt như tranh vẽ của người đẹp Hàn Quốc khiến khán giả xuýt xoa.

Trên Story Instagram cá nhân, Han So Hee xúc động bày tỏ tình cảm với người hâm mộ. Đồng thời cô cũng xin lỗi vì không thể ký tên cho mọi người. "Mình xin lỗi vì cả hai tay đều bận xách đồ nên không thể ký tặng hay bắn tim cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến đón mình trong một ngày lạnh giá như này", người đẹp viết.

Han So Hee xin lỗi khán giả trên trang cá nhân.

Han So Hee sinh năm 1994, đang là tên tuổi phủ sóng ở cả mảng điện ảnh, truyền hình lẫn làm mẫu cho các thương hiệu lớn... Trước đó, vì xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Han So Hee từng có quãng thời gian làm phục vụ tại một quán bar ở Gangnam (Hàn Quốc). Cô cũng đăng tải nhiều hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng.

Sau khi được mời đóng các MV ca nhạc, cô bắt đầu lấn sân diễn xuất và nổi tiếng khi đóng vai tiểu tam, diễn nhiều cảnh nóng trong Thế giới hôn nhân năm 2020. "Nữ hoàng cảnh nóng thế hệ mới", "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn" là loạt tên gọi mà truyền thông lẫn người hâm mộ ưu ái đặt cho người đẹp này.

Han So Hee còn được mệnh danh là "tiểu Song Hye Kyo" do sở hữu gương mặt hao hao đàn chị.

Sau này, cô tiếp tục để lại dấu ấn qua các bộ phim My Name, Nevertheless, Heavy Snow... và mới nhất là Sinh vật Gyeongseong. Bộ phim Han So Hee đóng chung với tài tử Park Seo Joon đã trở thành bộ phim Hàn thứ 2 sau The Glory của Song Hye Kyo đứng top 1 toàn cầu trên Netflix.

Bên cạnh đó, Han So Hee cũng rở thành gương mặt được săn đón đóng quảng cáo nhờ gương mặt xinh đẹp, làn da trắng và body nuột nà. Cô được nhiều thương hiệu cao cấp "chọn mặt gửi vàng", như vai trò đại sứ toàn cầu Balenciaga, đại sứ toàn cầu Charles & Keith, đại sứ toàn cầu trang sức Boucheron, đại sứ thương hiệu làm đẹp Charlotte Tilbury...

Theo nhiều nguồn tin được truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, tính đến năm 2024, Han So Hee có tài sản ròng khoảng 10-15 triệu USD.

Sắc vóc của nữ diễn viên được đánh giá là ngày càng gợi cảm, quyến rũ ở độ tuổi 30.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]