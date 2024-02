- Gần đây, Mỹ Tâm được người hâm mộ đặt biệt danh là “Cô bé sold out”. Vì chị sold out từ các đêm nhạc cho tới các sản phẩm trong dự án cá nhân của mình “chỉ trong chớp mắt”.

Đúng vậy, lúc đầu tôi không nghĩ là được mọi người ủng hộ nhiều như vậy. Tôi chỉ chuẩn bị một số lượng hợp lý thôi, nào ngờ mọi người thích quá. Tôi vui lắm. Tôi muốn mỗi sản phẩm của mình đều mang giá trị thời gian đặc biệt, để người mua cảm thấy xứng đáng và có những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

- Dự định của Mỹ Tâm trong thời gian sắp tới?

Tôi nghĩ đến “Tâm 10” mỗi ngày. Những dự án lớn, dài hơi không phải chuyện một sớm một chiều làm được. Tôi luôn tin rằng nó sẽ diễn ra vào thời điểm đặc biệt. Thật ra, sau “Tâm 9” khoảng 1 – 2 năm, tôi đã nghĩ đến “Tâm 10” rồi. Nhưng vẫn chưa đủ duyên. Những thời gian nghỉ ngơi thế này là lúc để tôi bồi dưỡng tâm hồn, chất xám cũng như óc sáng tạo của mình. Tôi không biết khi nào thôi nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ diễn ra.

Bên cạnh đó, tôi sẽ cho ra mắt những sản phẩm nho nhỏ “chen ngang” như niềm vui bất chợt gửi đến khán giả, như nước hoa My Soul 1981 – No.1601 The First Kiss vừa ra mắt.

Sắp tới, tôi sẽ ra dầu gội, dầu xả, bộ sưu tập son... trong “tiệm tạp hóa Mỹ Tâm”, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ, đại diện luôn. Đó đều là những sản phẩm tôi đã sử dụng nên khán giả sẽ cảm thấy tin tưởng và yên tâm.

- Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, có điều gì chị tiếc nuối vì chưa kịp thực hiện?

Không có, tôi cứ sống và vui vẻ làm những gì mình và khán giả yêu thích. Hoặc những gì khán giả thích thì mình lại làm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở My Soul 1981 mùa 3 nhé!

- Mỹ Tâm có lời gì muốn nhắn nhủ đến các bạn?

Hiện tại chắc mọi người đang bận rộn chuẩn bị đón Tết. Tâm hi vọng các Tri Âm của Tâm nói riêng và tất cả khán giả ở khắp nơi nói chung sẽ có một mùa Tết ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình.

Thân chúc đến tất cả quý vị và các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng.

Xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm vì những chia sẻ thú vị!