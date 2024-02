Minh Hằng: “Chồng tôi ngại máy quay vì sợ nhân viên thấy sẽ cười”

Minh Hằng vừa tham gia một talkshow của MC Nguyên Khang. Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ về hôn nhân hiện tại với ông xã doanh nhân hơn 10 tuổi.

Trước câu hỏi của MC Nguyên Khang về lý do giấu kín chân dung chồng từ lúc yêu đến lúc cưới, Minh Hằng kể: “Tôi không giấu danh tính chồng. Đời thường, tôi và anh vẫn ra ngoài ăn uống, anh cũng quay TikTok chung với tôi mà. Anh có chia sẻ vì anh là doanh nhân nên cũng ngại trước máy quay. Sợ lên hình nhân viên thấy sẽ cười anh. Bình thường anh rất vui vẻ, chứ thấy máy quay là sượng ngay”.

Minh Hằng nói chồng ngại ống kính nên ít lên hình.

Theo Minh Hằng, lần đầu cô và ông xã nắm tay là ở Thái Lan. Nữ ca sĩ chọn du lịch nước ngoài cho riêng tư. “Lúc ấy anh có xin tôi một cái ôm. Tôi chưa kịp cho thì anh ấy đã ôm tôi mất rồi buông ra. Sau đó, chúng tôi đi chơi bình thường. Về sau, chúng tôi mới bắt đầu mối quan hệ”, Minh Hằng chia sẻ.

Nhìn lại hình ảnh màn cầu hôn của ông xã trên du thuyền với kim cương “khủng”, Minh Hằng nói cô vừa vừa hạnh phúc, vừa bật cười.

“Thật ra tôi đoán được lúc anh chuẩn bị lễ cầu hôn trên thuyền rồi vì anh dùng nhân sự của tôi. Mình chỉ đoán thôi chứ không biết mọi thứ diễn ra như thế nào. Mình có suy nghĩ và đưa ra nhiều phương án".

Anh ấy quỳ xuống cầu hôn. Anh ấy đọc rap khi cầu hôn với bài hát của tôi, xong anh chế lời lại mà hát không hay nên khúc đó tôi rất mắc cười", Minh Hằng nhớ lại.

Màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi.

Giọng ca “Một vòng trái đất” bật khóc khi nhắc về con trai – bé Mỡ (tên thân mật ở nhà). Ca sĩ thừa nhận không giỏi khi làm mẹ nhưng cô vẫn cố gắng trải qua, thích nghi và làm tốt mọi thứ.

“Tháng đầu sinh con, tôi bận đến mức không có thời gian mở tivi xem. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ làm mẹ kinh khủng vậy sao, đến mức không có lúc thảnh thơi. Tôi tự suy nghĩ tiêu cực rồi tự khóc. Hiện mọi thứ đã ổn định, tôi hạnh phúc lắm khi làm mẹ”, Minh Hằng trải lòng.

Minh Hằng hạnh phúc khi được làm mẹ.

Đám cưới của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được diễn ra tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 6/2022. Trước khi về chung một nhà, cả hai có 6 năm yêu mặn nồng.

Minh Hằng cho hay "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An, được thành lập vào năm 2007. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

