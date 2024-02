Khánh My giờ ra sao sau từ chối Trường Giang, được ông chủ phòng trà chở trên xe 30 tỷ?

Khánh My sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim, tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng. Năm 2016, cô thi "Bước nhảy Hoàn vũ" và giành ngôi Á quân. Người đẹp từng thử sức với cả lĩnh vực âm nhạc qua MV "Be Strong".

Nhờ chăm chỉ tập gym và yoga, Khánh My sở hữu body nóng bỏng với số đo 3 vòng: 88-59-103cm. Vòng 3 của cô thuộc top "khủng" nhất nhì làng mỹ nhân Việt.

Mới đây, tên tuổi của Khánh My bỗng được nhiều khán giả nhắc đến, cùng nhiều ồn ào trong quá khứ.

Hồi tháng 5/2018, Khánh My từng tiết lộ một thông tin liên quan đến Trường Giang. Người đẹp cho biết cô từ chối nam danh hài vì biết anh yêu Nhã Phương.

Khánh My và Trường Giang.

Sau phát ngôn này, một bộ phim của cô ra mắt. Điều này khiến dư luận nghi ngờ Khánh My "dựa hơi" Trường Giang để gây chú ý. Trước những ý kiến trái chiều, Khánh My cho biết, cô không cần đu bám ai.

“Tự tôi có những mối quan hệ và công việc, định hướng riêng cho mình. Đừng nói rằng tôi ăn theo, không tự dưng tôi bịa đặt hay dựng chuyện cho ai đó được”, Khánh My nói.

Trước chia sẻ của Khánh My, Trường Giang không lên tiếng.

Cuối năm 2018, Khánh My công khai bạn trai diễn viên Tiến Vũ (sinh năm 1994).

Khánh My thừa nhận, cô sống thử với Tiến Vũ để hiểu rõ hơn về bạn trai. Theo người đẹp, khi ở cùng một nhà, cô và bạn trai hay cãi nhau vì những bất đồng quan điểm. Tuy nhiên theo cô, mâu thuẫn cũng là cách giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Chân dài quê Kiên Giang còn tiết lộ, Tiến Vũ muốn cô làm cô dâu của anh ấy.

Tuy nhiên đến tháng 12/2021, sau 4 năm gắn bó, cả hai “đường ai nấy đi”.

Khánh My và Tiến Vũ từng có 4 năm mặn nồng.

Tháng 12/2021, doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý khi dùng xe 30 tỷ mới tậu chở Khánh My trong đêm Noel (24/12).

Từ đây, cư dân mạng càng đưa ra nhiều lời bàn tán sôi nổi về mối quan hệ của ông chủ phòng trà “giàu nhất Sài Gòn” và “siêu vòng 3” sinh năm 1991. Đặc biệt, chỉ ít ngày trước đêm Noel, chân dài quê Kiên Giang công khai chia tay bạn trai diễn viên.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện siêu mẫu Khánh My bày tỏ sự hoang mang vì "không hiểu chuyện gì đang xảy ra". Người đại diện thừa nhận Đức Huy và Khánh My có đi chung xe trong đêm Noel nhưng có thêm trợ lý và một người bạn của siêu mẫu.

“Ai đó quay clip rồi tự dựng chuyện, cắt ghép sao chỉ thấy mỗi 2 người. Khánh My và Đức Huy có gặp nhau qua vài sự kiện và giữ mối quan hệ bạn bè chứ không thân thiết. Video ai quay rồi bịa chuyện thì người đó phải lên tiếng đính chính chứ Khánh My không chia sẻ gì thêm”, đại diện của Khánh My cho hay.

Các diễn đàn giải trí lan truyền clip Đức Huy và Khánh My trong đêm Noel, cùng nhiều đồn đoán.

Phía Đức Huy cho biết, cô gái trong clip là Khánh My. Vào hôm đó, vì phải làm một số thủ tục giấy tờ, Khánh My được nam doanh nhân đứng ra giúp đỡ. Phía chồng cũ Lệ Quyên khẳng định cả hai chỉ có quan hệ bạn bè. Cụ thể, sau khi giúp người đẹp, cả hai đi ăn cùng một nhóm bạn, chứ không hề "đánh lẻ" đi chơi Giáng sinh.

Hiện Khánh My chọn cuộc sống độc thân vì chưa muốn yêu ai.

Sắp tới, chân dài sinh năm 1991 sẽ tập trung phát triển công việc ca hát. Trước đó, cô từng ra mắt MV cover “Anh đang ở đâu đấy anh” cùng thông điệp: “Phụ nữ hiện đại khi đã độc lập tài tính và mạnh mẽ về tư duy sẽ không phụ thuộc đàn ông, không cần đàn ông bao nuôi vì họ chính là đại gia của chính mình”.

Hình ảnh mới nhất của Khánh My.

Theo Khánh My, cô không phải là tuýp người mua túi hiệu, sắm xe hơi cũng khoe lên mạng xã hội cho mọi người biết. Thay vào đó, cô âm thầm làm nên đôi khi khiến mọi người bất ngờ.

“Từ lúc nhỏ, tôi đã biết kinh doanh kiếm tiền nên tôi tự tin trong công việc của mình. Chính vì vậy, từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vật chất khi quen ai nên không có chuyện tôi được đại gia chống lưng. Đối với tôi, bạn trai chỉ là chỗ dựa tinh thần.

Chắc chắn ai quen tôi sẽ biết tôi có đại gia chống lưng hay không. Tôi biết mình ở “tầm” nào và mình làm được gì. Tôi cũng không quá bận tâm về những lời xì xầm của thiên hạ. Tôi chỉ cần bạn bè thân thiết và gia đình hiểu mình là được”, cô thẳng thắn.

Mỹ nhân Sài thành cũng không dám nhận mình là một ca sĩ. “Tôi chỉ mong được nhìn nhận là một người đẹp đi hát nhưng hát bằng tất cả tình yêu nghệ thuật, đam mê và hát bằng cả con tim. Tôi cố gắng làm nghệ thuật đúng với hai chữ tử tế vì ít nhất khi xem lại, mình không hổ thẹn với khán giả và không hổ thẹn với chính mình”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]