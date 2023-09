Hội sao thích "nói đạo lý" của Vbiz: Trấn Thành, Hoàng Thùy Linh vượt mặt Hương Giang?

Những phát ngôn của sao Việt luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trên sóng truyền hình, họp báo hay trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh, Trấn Thành, Hương Giang và nhiều nghệ sĩ khác đã vướng không ít tranh cãi về những câu nói giảng đạo lý, "dạy đời" của mình.

Hoàng Thùy Linh

Những ngày qua, Hoàng Thùy Linh gây nhiều tranh cãi vì những câu trả lời lan man, không đúng trọng tâm vấn đề và nhắc nhiều về "đạo lý".

Khi được phóng viên hỏi về khả năng hát live, Hoàng Thùy Linh lại hỏi ngược lại rằng: “Em thấy chị hát hay không?”. Sau khi nhận được câu trả lời là: “Giọng chị lúc nào cũng hay” thì nữ ca sĩ lập tức giảng đạo lý đúc kết từ tiền nhân rằng: “Em phải nói cho người ta biết. Chứ chị sao nói về bản thân mình được. Bao nhiêu bài học từ tiền nhân rồi, mình không được nói về mình, phải để cho người khác cảm nhận”.

Giọng ca Bánh trôi nước còn lấy một ví dụ là: “Chị có 2 đôi chân và may mắn là bố mẹ chị sinh ra chị biết đi. Chị có thể đi được. Ngày hôm đó trời mưa, chị bước ra khỏi nhà, thì lúc ấy có 1 đám người ở kia rất đông mới thấy chị trượt chân chị ngã và họ bảo chị không biết đi. Thế còn ý kiến của em thì sao, chị có biết đi hay không?”. Tuy nhiên, chính “đạo lý” mà nữ ca sĩ nói lại rất mâu thuẫn với nhau. Bởi, đi là bản năng còn hát là năng khiếu.

Khi phóng viên tiếp tục hỏi về vai trò của Hồ Hoài Anh trong concert, Hoàng Thùy Linh lại “nhạy cảm” đưa ra một lời khuyên rằng: “Chị chỉ nói là tất cả những người mà có tài năng mà đã ở cạnh chị lúc chị khó khăn nhất thì chị nghĩ là mình chậm lại vài nhịp đi em. Mình chậm lại vài nhịp đi, mình để cho người ta sống với. Em ha".

Đỉnh điểm là việc Hoàng Thùy Linh kéo phóng viên đặt hai câu hỏi trên lên sân khấu để “cho bạn hiểu cảm giác của Linh”. Sau khi biết tuổi phóng viên, nữ ca sĩ nói: “30 tuổi cũng là cái ngưỡng mà nhiều điều sâu sắc nó trỗi dậy trong não mình mỗi lần mình đi ngủ đúng không?”.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Thùy Linh dùng những đạo lý do mình đặt ra để phản pháo. Trong một chương trình, khi bị Đức Phúc phản đối, nữ ca sĩ thẳng thừng giảng đạo cho đàn em rằng: “Trứng thì làm sao mà khôn hơn vịt được hả Phúc? Em còn non và xanh lắm. Ý chị là còn nhựa đó”.

Trấn Thành

Trấn Thành có nhiều câu nói trong nước mắt kể về nỗi buồn khổ của người nghệ sĩ. Đến mức khán giả cảm thấy phản cảm mà gọi là "Thành Cry". Tại họp báo phim Hào quang rực rỡ của Đàm Vĩnh Hưng, nam nghệ sĩ từng làm dậy sóng cộng đồng mạng khi nói: “Đời nghệ sĩ “khó nuốt” hơn quý vị nghĩ rất nhiều, mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm. Nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để “nếm” 4 chữ “hào quang rực rỡ” đi rồi biết nó là cái gì”.

Gần đây nhất tại một sự kiện công chiếu phim ngắn của học viên học viện điện ảnh do Thanh Bùi - Kathy Uyên sáng lập, nam MC tiếp tục có phát ngôn gây tranh cãi về nghề diễn viên. Anh nói: "Sinh viên Việt Nam thiệt thòi, thiếu thốn vì không có đơn vị đào tạo chính thống, dùng từ dễ hiểu nhất là ra hồn. Nếu được đào tạo, cọ xát mình mới biết bản thân tới đâu vì nghề này rất chua chát”.

Không phải Trấn Thành không biết mình bị chỉ trích vì nói đạo lý nhưng nam MC vẫn khẳng định rằng: "Có nhiều người nói tôi hay giảng đạo lý, hoàn toàn không phải quý vị ơi! Bởi vì tôi muốn nói điều gì đó hay ho để cho mọi người được sống tốt hơn, vì tôi thật sự muốn làm như vậy... Trấn Thành hứa sẽ mang tất cả những điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm cho xã hội, đặc biệt là cho đất nước mình".

Hương Giang

Trong tập mới nhất của The New Mentor, Thanh Hằng thẳng thắn nói Hương Giang là: "Đánh tráo khái niệm quá nhiều, định nghĩa do em tạo ra luôn". Trong quá khứ, chính vì điều này đã khiến Hương Giang bị gắn mác "nữ hoàng đạo lý", bị lập nhóm antifan hơn 200 nghìn thành viên

Xuất hiện trong những chương trình về tình yêu, gia đình, nàng hậu từng có những đạo lý về người thứ 3 như: “Người thứ 3 không sinh ra để người ta gìn giữ hạnh phúc hộ mình. Ai cũng sẽ tranh đấu cho hạnh phúc của riêng họ, kiểu như Em ơi, chị xin em. Chị đang bụng mang dạ chửa mà em vẫn cướp mất chồng của chị. Ủa? Chuyện chị bụng mang dạ chửa hay khó khăn thì đó là chuyện của chị. Người thứ 3 thì sẽ nói rằng: Chị ơi, chồng chị còn không thương chị thì sao chị bắt em thương chị. Đúng không?”, "Trong tình yêu người không được yêu nữa là người thứ ba, thế thôi!".

Ngoài ra, Hương Giang còn có nhiều phát ngôn đạo lý mâu thuẫn lẫn nhau như "Tôi cần những cuộc thi như Hoa hậu Chuyển giới để cống hiến khả năng, truyền bá thay đổi nhìn nhận về thế giới". Nhưng sau đó tại một chương trình khác, cô lại khẳng định: "Tôi thực sự thích hào quang và sự nổi tiếng. Ở Việt Nam cách nhanh nhất để trở thành ngôi sao hạng A là làm hoa hậu. Tôi thi hoa hậu là để đổi đời".

Sau ồn ào, Hương Giang đã phải lên tiếng xin lỗi và ở ẩn một thời gian dài. Nàng hậu chia sẻ: "Làm khán giả buồn lòng là điều Giang không bao giờ muốn, trước đây Giang đã nói rất nhiều, suốt một năm nay Giang không muốn nói bất kỳ điều gì, chỉ muốn sẽ âm thầm làm thật nhiều thứ với một hy vọng sẽ phần nào xoa dịu bất kì sự tổn thương hay thất vọng nào mà Giang vô tình gây ra với tất cả quý vị khán giả đã theo dõi mình".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]