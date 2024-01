Gần Tết, Lộc Fuho lại gặp vận đen sau tin đồn "công ty phá sản"

Lộc Fuho tên thật Phạm Văn Lộc sinh năm 1994, quê Khánh Hòa. Nổi lên trên mạng xã hội là một nam YouTuber với lối nói chuyện hài hước cùng nhiều bình luận dí dỏm, Lộc tự nhận là “thầy” dạy các học trò về nghề phụ hồ.

Đầu tháng 2 năm ngoái, anh thông báo lập công ty riêng lấy tên mình, phát triển lĩnh vực xây dựng. Trở thành giám đốc, Lộc Fuho thay đổi cách ăn mặc, thường chỉn chu đóng vest nhưng vẫn hay đi dép tổ ong như thường thấy. Gần đây, anh lên tiếng trước tin đồn nói công ty anh “phá sản, nợ 23 tỷ đồng”. Anh cho hay, công ty do anh làm giám đốc vẫn hoạt động bình thường.

Lộc Fuho cho rằng thông tin này xuất phát từ một video anh chọc ghẹo bà xã, nói đùa về chuyện “nợ 3 tỷ”, sau đó nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã cắt ghép xuyên tạc để câu view.

Lộc Fuho gặp vận đen phải vào bệnh viện

Sau khi phải lên YouTube làm clip nói rõ sự thật về tin đồn thất thiệt, Lộc Fuho tiếp tục gặp vận đen. Mới đây, anh đăng ảnh ngồi trong bệnh viện và phải băng bó một vết thương trên đầu. Phía dưới bình luận, nhiều cư dân mạng gửi lời hỏi thăm sức khỏe của nam YouTuber nhưng không quên trêu chọc anh. Không ít người phỏng đoán lý do Lộc Fuho bị chấn thương đầu vì tai nạn nghề nghiệp khi quăng gạch lên cao. Một số khác còn hài hước dự đoán anh bị vợ xử lý nhưng không dám nói ra.

YouTuber bị chấn thương nhẹ ở phần đầu

Để tránh hiểu lầm, Lộc Fuho chia sẻ với cư dân mạng: “Thầy bị té các em ạ, chứ đẳng cấp của thầy sao quăng gạch vào đầu được”. Ngoài ra anh còn miêu tả chi tiết việc bị té do uống say nên đưa ra lời khuyên tới các anh em trong dịp gần Tết cần phải kiểm soát để không bị say sưa quá đà.

Trước đây Lộc Fuho từng cho biết thu nhập từ YouTube là nguồn chính trong gia đình anh. Sau này khi mở công ty xây dựng, anh tạo dựng thêm được kinh tế. Tháng 11 năm ngoái, anh bàn giao cơ ngơi khang trang cho bố mẹ vợ với chi phí hết 1,4 tỷ đồng. Anh đứng ra giúp bố mẹ vợ cai quản thợ và phụ thêm cùng để hoàn thiện.

Lộc Fuho bàn giao cơ ngơi khang trang cho bố mẹ vợ, hoàn thiện hết 1,4 tỷ đồng

Lộc Fuho trước kia nghèo khó, mẹ mất sớm, một mình làm lụng nuôi em gái. Từ một phụ hồ, anh gây dựng được kinh tế khá giả. Cơ ngơi hiện tại của anh cũng được bố mẹ vợ tặng cho và giúp đỡ xây dựng. Anh luôn thể hiện sự biết ơn đến bố mẹ vợ và bà xã Kim Thủy.

