[Độc quyền] Hậu trường BTV Thời tiết Xuân Anh săn tuyết trên đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng)

Mới đây, BTV Xuân Anh và Ban thời tiết VTV đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi theo dõi bản tin thời tiết với phóng sự đặc biệt ghi lại cảnh băng tuyết phủ trắng đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng).

Bản tin bắt đầu với lời dẫn: "Sáng sớm hôm nay, trên đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) nhiệt độ xuống chỉ còn khoảng âm 3 độ C, độ ẩm trên 80%, băng giá đã tiếp tục xuất hiện, bám trắng xóa trên các cành cây. Cảnh tượng đẹp mắt được nhiều người ví như mùa đông trời Âu. Lần này băng giá không dày và phủ trắng cả đỉnh núi như các năm trước nhưng vẫn là hiện tượng kì thú khiến nhiều người không quản ngại gió rét, đổ về đây để được tận mắt chiêm ngưỡng...".

BTV Xuân Anh trong phóng sự.

Sau khi phát sóng, bản tin được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người xuýt xoa và bày tỏ thái độ thán phục khi BTV Xuân Anh đưa tin trong thời tiết khắc nghiệt. "Cảnh thì đẹp nhưng nhìn thôi đã thấy lạnh", "Xuân Anh xinh quá", "Hình như còn có mưa, phục các bạn MC thời tiết thật. Các bạn vất vả tác nghiệp, tôi nằm trong chăn ấm coi TV"... là một số bình luận của khán giả.

Nói về hậu trường "săn băng", Xuân Anh tiết lộ thời tiết rất rét buốt. "Cô gái Thời tiết" đã mặc 3 lớp áo giữ nhiệt, khoác thêm áo len, áo ngoài dày, trang bị khăn, mũ, găng tay dày nhưng vẫn khó chịu.

Trước đó người đẹp sinh năm 1992 từng gây xúc động mạnh khi để đầu trần đứng dưới mưa tường thuật trực tiếp về tình hình cơn bão số 3 vào năm 2016. Lần khác, cô tự mình thử nghiệm đo nhiệt độ nắng nóng ngay tại hiện trường thay vì dẫn bản tin tại trường quay. Theo đó, Xuân Anh đã ngồi trong chiếc ô tô đóng kín, tắt máy trong khoảng 30 phút. Cô so sánh nhiệt độ thay đổi từ 49 độ C lên tới 57 độ C khiến khán giả cũng phải "chóng mặt".

Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với BTV Xuân Anh về hậu trường thực hiện bản tin:

BTV Xuân Anh tự quay, chỉnh sửa phóng sự bằng điện thoại.

- Với nhiều người, dẫn chương trình tại hiện trường là thách thức khó hơn tại trường quay, với BTV Xuân Anh thì sao? Chị thức từ mấy giờ để di chuyển lên đỉnh Phia Oắc?

Tất nhiên ra hiện trường dẫn sẽ khác nhiều với dẫn ở trường quay. Tôi làm thời tiết nên hay đi dẫn hiện trường những khi có mưa gió bão bùng hay nắng nóng đổ lửa. Đó là khó khăn rất lớn mà tôi và các đồng nghiệp phải vượt qua.

Đợt đi Phia Oắc không do lãnh đạo phân công, mà đúng thực là do đam mê nghề nghiệp. Tôi đã xin lãnh đạo tự đi săn băng tuyết để đưa tin. Ngay sau khi kết thúc công việc của ngày thứ 3, tôi về chuẩn bị lên đường để kịp đưa tin về băng giá trong ngày rét nhất đợt.

Tôi định tự đi một mình, nhưng chồng lo lắng quá nên đã quyết định “hộ tống” tôi. Cả chuyến đi vỏn vẹn trong 1 ngày. 20h30 khởi hành tới gần 2h đêm là tới khu nghỉ Kolia ở độ cao 1500m. Sau đó sáng sớm 6h hơn, tôi bắt taxi đi 14km nữa lên đỉnh Phia Oắc. Tự quay tự dựng trên điện thoại thật nhanh để gửi tin về, xong xuôi tôi lại về Hà Nội luôn trong buổi tối, để hôm sau đi làm. Được làm điều mình thích nên dù có mệt và vất vả vẫn rất sung sướng!

- Trước đó chị từng được biết tới với bản tin thời tiết đặc biệt trong ô tô đóng kín với nhiệt độ lên đến 57 độ C hay dẫn trực tiếp tại hiện trường cơn bão số 3 năm 2016. Những khó khăn, sự cố nào mà chị đã gặp phải khi ghi hình trong điều kiện khắc nghiệt?

Ghi hình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chắc chắn có nhiều khó khăn. Đầu tiên là về mặt sức khỏe. Nếu không có sức khỏe tốt tại thời điểm đó, Xuân Anh sẽ chẳng được các lãnh đạo tin tưởng cho thực hiện những công việc như vậy.

Thế nhưng khi đi sản xuất thì nhiều lúc tôi cũng cảm thấy tới hạn chịu đựng. Ví dụ thử nghiệm ngồi trong xe ô tô dưới nắng nóng gay gắt, tôi khó thở, run tay hoa mắt, cũng hơi sợ. Nhưng có bác sĩ ở ngay đó giám sát nên mọi thứ đều an toàn. Mà đó cũng là điều mà ê-kíp muốn hướng tới, đó là cảnh báo không được để quên trẻ nhỏ trong ô tô. Ra được sản phẩm được khán giả ghi nhận, cả ê-kíp đều thấy rất bõ công.

Hay như đợt vừa rồi tôi tự đi săn băng tuyết, dù đã chuẩn bị rất kĩ để giữ ấm nhưng vẫn chưa đủ. Lên tới đỉnh Phia Oắc âm độ, tôi rét run cầm cập, đeo găng tay rồi mà đầu ngón tay vẫn nhức vì quá buốt. Tôi luôn nghĩ rằng, khó khăn đến mấy mà hoàn thành được công việc và được khán giả đón nhận thì mọi vất vả đều hóa hư vô! Không phải chỉ riêng Xuân Anh, mà các anh chị em làm nghề này, chắc hẳn đều cảm nhận như vậy.

Dù đã là "mẹ bỉm" nhưng Xuân Anh luôn xông xáo trong việc tác nghiệp hiện trường.

Xuân Anh đưa tin cơn bão Thần Sấm năm 2016. Nữ BTV cho biết 2 phút trước khi lên sóng trực tiếp, cô mới nhận được tin bão đến.

- Giờ đã có con rồi, chị có nghĩ rằng từ giờ trở đi bản thân sẽ phải "bớt xông pha và dấn thân" hơn không?

Tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Còn để xét xem có bớt xông pha và dấn thân không, tôi nghĩ từng giai đoạn, mình sẽ lựa chọn ưu tiên khác nhau. Gần chục năm qua, tôi ưu tiên cống hiến cho công việc.

Đến khi 30 tuổi mới dành thời gian xây dựng tổ ấm riêng và vun vén chăm sóc gia đình nhiều hơn. Trong những năm đầu đời của con, tôi xác định lựa chọn ưu tiên là chồng con và gia đình.

Sau đó tôi sẽ lại tiếp tục chinh phục những thử thách mới trong công việc. Có thể mọi người sẽ lại thấy Xuân Anh lao ra hiện trường sản xuất nhiều hơn, dẫn các bản tin chuyên sâu hơn.

- Đã bao giờ Xuân Anh thấy hối hận khi lựa chọn làm truyền hình?

Tôi chưa bao giờ hối hận cả. Đến với truyền hình thực sự là cái duyên cái số. Cũng nhiều khi khó khăn, bạn bè hỏi Xuân Anh có muốn sang làm lĩnh vực khác không, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Hiện tại tôi thấy mình phù hợp, yêu công việc này, và cũng được công việc trao cho nhiều món quà quý giá.

- Cái Tết của một BTV truyền hình sẽ như thế nào? Chị sẽ đón giao thừa bên máy quay hay dành thời gian cho gia đình?

Năm nay tôi có lịch làm tới hết 30 Tết. Sau đó vì có việc riêng nên tôi sẽ nghỉ mấy ngày đầu năm mới. Tôi sẽ tranh thủ khoảng thời gian quý báu đó để dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Vì đã rất nhiều Tết trước đây tôi đi làm, không được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình.

Các chương trình, bản tin vẫn lên sóng đều đặn, thậm chí Tết còn nhiều chương trình riêng đặc sắc và rất hấp dẫn. Cũng bởi vậy mà những người làm truyền hình cận Tết rất vất vả. Xuân Anh cũng bận nhưng tự thấy chưa là gì so với các anh chị em đồng nghiệp khác.

BTV Xuân Anh quay trở lại với các bản tin Thời tiết sau khi sinh con gái đầu lòng.

- BTV Xuân Anh thích nhất điều gì trong không khí Tết?

Tết đến mình thích nhất quây quần bên gia đình, mặc áo dài chụp ảnh kỷ niệm. Cả việc đi lễ chùa cũng không thể thiếu trong những ngày đầu năm. Tôi thích mùi hương đốt thơm và không khí ấm áp ở chùa, cảm thấy lòng thanh tịnh, nhẹ nhõm.

- Có quan điểm rằng một gia đình hạnh phúc là yếu tố giúp phụ nữ ngày càng trẻ đẹp hơn. Chị thấy điều này có đúng với mình hay không?

Xuân Anh thấy đúng. Tôi tự cảm nhận mình có cuộc sống gia đình hạnh phúc, cũng có thể do mình là người biết đủ. Tôi may mắn vì có anh chồng tâm lý, luôn yêu thương, chia sẻ và ủng hộ mình trong công việc cũng như cuộc sống.

Những lúc tôi stress do dồn việc quá nhiều, hay cáu kỉnh, chồng luôn tìm cách động viên, chọc cho mình cười đùa xả căng thẳng. Nhiều trò trẻ con như kiểu “ú òa”, thay vì chơi với con thì anh ấy chơi với mình, nhiều phen mình bật cười sặc sụa.

Cuộc sống đời thường của BTV Xuân Anh và ông xã.

- Xuân Anh có hài lòng với những việc đã làm trong năm qua? Chị kỳ vọng gì trong năm mới 2024?

Xuân Anh khá hài lòng với công việc trong năm vừa qua. Sau khi nghỉ thai sản, tôi đã trở lại các kênh sóng, biên tập và dẫn bản tin vẫn giữ phong độ tốt, được khán giả yêu mến. Tôi thấy đó cũng là một điều may mắn. Tôi luôn trân trọng sự ghi nhận của khán giả.

Tôi hay đọc những bình luận từ khán giả khen tôi không phải vì xinh, mà vì cách dẫn gần gũi, không bị cứng nhắc gò bó mà nhấn nhá đúng thông tin quan trọng. Để khán giả ghi nhận những điều đó không phải dễ, tôi rất hạnh phúc.

Trong năm tới, tôi cũng ấp ủ một số dự định kết nối, chia sẻ với khán giả nhiều hơn về công việc, cuộc sống. Hy vọng 2024 sẽ nhiều may mắn, Xuân Anh tiếp tục được mọi người yêu thương. Cũng mong một năm Rồng mưa thuận gió hòa, các mùa đều đúng quy luật.

Cảm ơn BTV Xuân Anh vì những chia sẻ!

