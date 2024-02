Diễn viên Kiều Trinh: Có nhiều người đàn ông yêu tôi

Kiều Trinh được biết đến từ vai Bân trong bộ phim “Mùa len trâu”. Sau đó, chị ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm: “Bi đừng sợ”, “Ngõ vắng”, “Gia tài bác sĩ”, “Gọi giấc mơ về”, “Vó ngựa trời Nam”, “Cây táo nở hoa”, “Đất rừng phương Nam”...

Dù gặt hái được nhiều thành công và danh tiếng trong sự nghiệp, nhưng chuyện tình cảm của nữ diễn viên lại lắm truân chuyên khi trải qua 3 đời chồng. Kiều Trinh một mình nuôi 3 con nhỏ. Hiện tại chị đang sống yên bình, an nhàn tại căn nhà vườn rộng 5.000m2 ở Bình Phước. Nữ diễn viên trồng nhiều cây ăn trái, hoa tươi và chăn nuôi.

Nhân dịp Tết đến, Kiều Trinh đã dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện thú vị.

Mong đợi phim chiếu Tết

- Chào chị Kiều Trinh, năm nay chị có 1 phim Tết sẽ phát sóng là “Mất tích đêm 30”. Chị có thể chia sẻ 1 chút về bộ phim cũng như vai diễn của mình?

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi những dự án ghi hình trong năm 2023 lần lượt được trình chiếu vào năm 2024. Vai của tôi trong “Mất tích đêm 30” là bà Hòa, một thương nhân nhỏ, mẹ của Mai - cô sinh viên 20 tuổi. Sau khi biết tin con gái mất tích, bà Hòa đau khổ, gục ngã nhưng phải lấy lại tinh thần và tìm mọi cách để tìm con gái, thậm chí bà còn livestream nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Nhưng ẩn đằng sau đó còn có bí mật đang được che giấu.

Đối với tôi, đây là một vai diễn rất hay, phải nói là tuyệt vời, vai diễn tôi thích nhất trong 20 năm làm nghề. Trước khi nhận kịch bản, tôi chưa biết về câu chuyện cô gái giao gà bị mất tích vì bận rộn đóng phim. Hơn nữa, tôi cũng không dám xem những tin tức tiêu cực trên mạng xã hội. Trong lúc chạy thoại 2 tập đầu tiên, nhân vật xuất hiện một cách nhẹ nhàng. Nhưng sau đó tôi nhận ra bà Hòa là vai rất nặng về tâm lý. Chưa bao giờ tôi thể hiện một vai diễn đa sắc thái, tính cách phức tạp đến nhường này. Tôi nhớ mãi một cảnh one-shot chuyển từ quá khứ sang hiện tại tới tương lai. Lúc đầu, tôi nghĩ mình làm không được vì sự chuyển biến tâm lý cũng như thời gian thay trang phục, đổi bối cảnh rất gấp rút. Nhưng may mắn tôi đã có một trường đoạn xuất sắc vượt mong đợi. Tôi háo hức chờ đợi đến Tết để xem tác phẩm.

- Nhân vật này có điểm gì giống và khác với chị ngoài đời?

Ngoài đời, tôi cũng là một người mẹ 3 con, một tay gồng gánh, lo cho gia đình. Bà Hòa trong phim cũng có hoàn cảnh tương tự. Bà thương con nhưng sự thương yêu lại quá cay nghiệt, dẫn đến kết quả đáng tiếc. Mọi người có thể đánh giá người này là xấu xa, tồi tệ. Bản thân tôi lại đồng cảm với bà Hòa. Nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách. Vì tôi đã từng trải qua giai đoạn lâm vào đường cùng, bế tắc kinh khủng, cũng từng suy nghĩ tiêu cực nhưng may mắn tôi nhớ tới những lời trăn trối của mẹ tôi trước khi mất. Bà không cho phép tôi mắc phải quan niệm sai lầm về đạo đức. Vì vậy tôi luôn ghi lòng và tự dặn mình không được đi sai đường.

- Sau “Đất rừng phương Nam”, chị và con trai Kỳ Phong đóng chung phim “Ngày xưa có 1 chuyện tình”. Kỳ Phong được mời vào vai theo mẹ hay bé tự đi casting?

Cặp đôi “Cò” Kỳ Phong cùng “An” Hạo Khang trong “Đất rừng phương Nam” đều tham gia casting phim và được đạo diễn lựa chọn. Tôi mừng vì bé Kỳ Phong có một vai diễn thuộc tuyến chính, phù hợp với lứa tuổi. Vào ngày cuối thảo luận hợp đồng cho con, đạo diễn đã đề nghị tôi vào một vai nhỏ. Rồi sau đó không lâu, bên ê-kíp ngỏ lời mời tôi tham gia vai mẹ của các diễn viên chính, từ trẻ tới già, có thời lượng xuyên suốt phim. Họ yêu cầu tôi giảm 5kg. Tất nhiên, tôi nhận lời. Có thể nói, đây là mẹ được “ăn theo” con (cười).

- Theo con từ bé tới giờ, chị nhận xét thế nào về diễn xuất của con trai?

Thực ra, khi sinh Kỳ Phong là lúc tôi trắng tay, trong túi chỉ có 50.000 đồng. Con vừa chào đời đã được tôi ẵm đi theo các đoàn phim. Đồng nghiệp đều quen với điều đó và hỗ trợ chăm giúp bé lúc tôi đóng phim. Thực ra ba bé nhà tôi ai cũng vậy, cũng đều theo mẹ rong ruổi phim trường từ khoảng 1 - 2 tháng tuổi. Con lớn lên từ những ngày lăn lộn như vậy nên chắc con cũng thấy và phát triển năng khiếu. Tôi không có dạy con nhiều nhưng cháu cũng chịu khó học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất. Tôi đang hướng con trở thành diễn viên hành động chuyên nghiệp sau này.

Nữ diễn viên và con trai Kỳ Phong.

Kiều Trinh giản dị ở quê nhà.

Về quê ăn Tết cùng gia đình

- Gần sắp Tết nhưng chị vẫn đang ghi hình phim. Có khi nào chị cảm thấy quá tải không?

Bây giờ chắc hẳn mọi người tất bật chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Tôi thì khác nhưng tôi rất thích đóng phim. Là nghệ sĩ, có công việc để làm là niềm hạnh phúc. Các con của tôi cũng lớn rồi, ba tôi cũng khỏe hơn sau một cơn bệnh nặng. Vì thế tôi không cảm thấy bản thân quá tải.

Ngoài nghệ thuật, tôi còn là một thợ may. Mỗi năm tôi đều may áo dài đồng phục Tết cho ba và mấy mẹ con cùng mặc. Tết năm nay tôi cũng vừa may xong cho cả nhà bộ áo dài đỏ họa tiết chăn công đang "hot trend" trên mạng.

- Chị có về quê dịp Tết không? Tết ở quê có gì khác với Tết trên thành phố?

Tôi có căn nhà vườn 5.000m2 ở Bình Phước, chắc mọi người biết rồi. Từ hồi dịch đến giờ, tôi để hai bé nhỏ sống dưới quê. Cũng được 5 năm rồi. Bản thân tôi cũng ở dưới quê luôn, không sống ở TP.HCM. Tôi chỉ lên đây khi nào có công việc, đi đi về về như thế. Mẹ đơn thân mà, làm việc chăm chỉ để nuôi con và chăm sóc cho ông ngoại.

Tết ở quê vui lắm. Những năm trước, gần Tết tôi đều tranh thủ về, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, gói bánh, nấu cơm cúng Tết hàng ngày... Đây là những hoạt động quen thuộc của má tôi khi còn sống. Ngoài ra, tôi cũng làm vườn, thu hoạch rau củ. Vườn nhà tôi rộng lắm, nhiều hoa và cây ăn trái. Tôi mê hoa lắm. Có lần, tôi đóng phim được cát-xê mười mấy triệu. Tôi dùng hết số tiền này để mua hoa ở Hà Nội, rồi vận chuyển tới TP.HCM, sau đó thuê xe chở về Bình Phước. Đây là sở thích của tôi (cười).

- Con gái út chị vẫn ở quê với ông ngoại? Chị có dự định đón ba và con lên thành phố sống với mình?

Không, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại ở quê. Thực sự lúc đầu quyết định như vậy, tôi rất buồn, vì sợ con mình về quê thiếu thốn. Nhưng sau nửa năm, tôi thấy mình đã chọn đúng. Hồi đầu năm nay, ba tôi bệnh 3 tháng. Tôi đưa ông vào TP.HCM để chăm nom, chữa trị. Nhưng tôi biết ba buồn vì chỉ ru rú trong nhà. Khi về quê, ba khỏe hẳn, tinh thần cũng minh mẫn hơn. Vì thế tôi không có dự định đón ba và con gái lên đây.

Kế hoạch của tôi bây giờ là chờ Kỳ Phong lên cấp 3, tôi sẽ đưa con về lại TP.HCM. Lúc đó con đã lớn, tự lập, có thể ở một mình được. Tôi sẽ đi đi về về cả hai nơi. Từ đây về quê cũng không quá xa, bằng Vũng Tàu thôi, chỉ trăm cây số. Tôi đang nghĩ đến việc vay ngân hàng mua một chiếc xe hơi để tiện làm nghề, di chuyển.

Nữ nghệ sĩ thường may đồng phục mặc Tết cho gia đình.

- Vừa lo cho con, vừa lo cho sự nghiệp, có lúc nào chị thấy nặng gánh quá không? Những lúc như vậy, chị có nghĩ đã đến lúc mình cần 1 bờ vai để nương tựa?

Tôi không thấy nặng gánh. Tôi mê nghệ thuật lắm, cứ làm nghề thôi. Tôi cũng không có suy nghĩ tìm một bờ vai để nương tựa. Thanh Tú - con gái lớn của tôi - đã 26 tuổi. Cũng chừng ấy năm tôi lẻ bóng. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp hạnh phúc, tôi ngưỡng mộ nhưng tôi cho rằng mỗi người một số phận. Điều duy nhất tôi mong mỏi đó là sức khỏe.

Thực ra, tôi biết có nhiều người đàn ông yêu mình, luôn hỏi thăm mỗi ngày. Nhưng tôi biết không bờ vai nào chấp nhận gánh cả gia đình 4 người: tôi, hai con và ông ngoại. Thôi thì tự an ủi, bờ vai chính mình cũng rất vững chắc, rộng lớn, chẳng cần ai cả. Sống một mình vẫn vui.

- Với chị, hiện tại áp lực kinh tế có còn quan trọng? Hay chị nhận kịch bản chỉ vì đam mê?

Những năm gần đây, tôi nghe những lời đồn rằng tôi được đại gia giúp đỡ, lo cho. Tôi chỉ muốn nói rằng đại gia của tôi chính là ba tôi - người cho tôi thừa kế mảnh đất vườn rộng lớn. Có thể xem như tôi đã an cư lạc nghiệp. Nhưng áp lực kinh tế chắc chắn vẫn còn. Bởi tôi là một người mẹ đơn thân sống bằng nghề diễn viên. Mọi người cũng biết, tôi không phải là ngôi sao của dòng phim giải trí. Tuổi tác cũng không còn phù hợp để đóng vai chính. Nhưng may mắn tôi được Tổ nghề thương, luôn có phim đóng đều đặn, có nhiều vai diễn hay giúp tôi tồn tại được với thu nhập từ nghề. Tôi không chỉ nhận kịch bản vì đam mê đâu, vì ai cũng cần phải sống.

Kiều Trinh hạnh phúc vì được làm nghề.

Cảm ơn chị Kiều Trinh đã chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]