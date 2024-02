Diễn viên Khôi Trần nói gì sau phát ngôn “Đa phần tin đồn về nghệ sĩ là thật”?

Tuy chỉ đóng vai phụ trong Chúng ta của 8 năm sau nhưng nam diễn viên Khôi Trần lại được khán giả “đẩy thuyền” với cô giáo Nguyệt (Quỳnh Kool). Nhân vật sếp Giang do ngôi sao sinh năm 1984 này đảm nhận được ủng hộ đến với Nguyệt sau khi Nguyệt liên tiếp bị chồng phản bội.

Độc thân, cao 1,8m, Khôi Trần từng thừa nhận anh bị sốc khi bị từ chối tình cảm. Có nhiều năm hoạt động trong nghề, anh nếm trải nhiều thăng trầm. Anh không ngại nói về việc “Đa phần tin đồn về nghệ sĩ đều là thật”. Nhìn lại thời kỳ được mệnh danh “ông hoàng quảng cáo”, Khôi Trần tự nhủ với anh không có gì là đỉnh cao.

Khôi Trần trong tạo hình sếp Giang phim "Chúng ta của 8 năm sau".

Lực hấp dẫn từ tin đồn của nghệ sĩ luôn cực kỳ thu hút

- Là một nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong showbiz, anh từng chia sẻ: “Đa phần tin đồn về nghệ sĩ đều là thật”...

- Trong một lần chia sẻ với báo chí, tôi có đề cập tới việc đa phần tin đồn trong showbiz là sự thật. Mọi người cũng nghĩ đơn giản thế này: Tin đồn tồn tại trong tất cả mọi ngành nghề ở xã hội này. Sống trong showbiz, là người của công chúng thì việc được quan tâm nhiều hơn, người ta tò mò, để ý tới đời tư nên tin đồn càng nhiều hơn. Lực hấp dẫn từ tin đồn của nghệ sĩ luôn cực kỳ thu hút đối với công chúng. Điều này ai cũng nhận thấy.

Không phải tự nhiên mà có tin đồn. Qua đó, mình mới thấy tin đồn đó không ảnh hưởng tới bất kỳ ai trong giới nghệ sĩ nếu như mình sống đúng, sống không có lỗi, khán giả nhìn vào là biết điều đó. Trong showbiz này, có những tin đồn rất khập khiễng đối với lối sống của người nghệ sĩ bị đồn thổi.

Trước tiên phải thấy rằng người nghệ sĩ đó vẫn có sức hút trong mắt công chúng thì người ta mới chú ý. Nhưng phải nói rằng mình cứ sống đúng với đạo đức làm nghề và lương tâm mình là được, đừng quá quan tâm tới tin đồn.

Riêng về bản thân tôi, tôi không quan tâm tới những tin đồn xung quanh. Mình không sống trái với đạo đức và mình chẳng thể nào kiểm soát được những lời nói của người khác, cũng đâu có nhiệm vụ phải đi giải thích với từng người. Chính lối sống của mình sẽ là câu trả lời xác đáng nhất.

Tôi từng nói: “Nếu bạn đánh giá tôi qua miệng của người khác, tôi không đánh giá cao bạn và bạn sẽ không bao giờ thành người bạn của tôi”. Điều đó tôi luôn áp dụng trong cuộc sống. Tôi không bao giờ nghe đánh giá của một ai qua lời kể của người khác. Tôi phải là người chứng thực, tiếp xúc thì mới tin. Với tôi, tin đồn mãi là tin đồn mà thôi.

Khôi Trần cho hay: "Riêng về bản thân tôi, tôi không quan tâm tới những tin đồn xung quanh"

- Anh từng được khán giả đặt biệt danh “ông hoàng quảng cáo”. Nhìn lại thời kỳ đỉnh cao đó, cảm xúc của anh bây giờ ra sao?

- Trong hành trình sự nghiệp, tôi chưa bao giờ đặt cho mình một đỉnh cao nào. Tôi phấn đấu hết sức để thỏa mãn niềm đam mê và gửi đến khán giả những sản phẩm tuyệt vời nhất. May mắn trong thời điểm đó, tôi là một gương mặt được trụ trong nhiều quảng cáo vì gương mặt tôi phù hợp với hình ảnh của gia đình nên rất hợp với nhiều nhãn hàng. Trước đây các TVC (quay quảng cáo – PV) mà tôi hợp tác có tên tuổi lớn, thường là các ê-kíp nước ngoài qua Việt Nam làm, tôi thấy mình may mắn vì được họ thích nét mặt của mình, kể cả các nhãn hàng nước ngoài. Khi ấy đi đâu cũng thấy gương mặt mình trong các quảng cáo. Vậy nên mọi người gọi mình là “Ông hoàng quảng cáo”, chứ bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ông hoàng gì cả. Chỉ là mình may mắn có được nhiều cơ hội, vừa để có thêm thu nhập tốt, vừa tiếp thị được hình ảnh của mình một cách rộng rãi trong thời kỳ đó.

Tôi luôn phấn đấu hàng ngày. Trong năm vừa qua, tôi không nhận quảng cáo vì hiện tại có rất nhiều kênh quảng cáo sản phẩm nên đầu tư của các nhãn hàng qua TVC trên truyền hình cũng hạn chế dần, mức cát-xê vì thế xuống nhiều. Nếu tham gia một TVC hay làm đại diện cho một nhãn hàng mà mức cát-xê không xứng với công sức mình bỏ ra, tôi sẽ không nhận. Đó là lý do vì sao mấy năm nay tôi không nhận quảng cáo của nhãn hàng. Với tôi, không bao giờ có khái niệm “đỉnh cao” vì mình được hoạt động, được khán giả công nhận mới là thành quả tốt nhất của một người nghệ sĩ.

Cô giáo Nguyệt cũng là hình mẫu bạn gái ở ngoài đời

Khôi Trần và Quỳnh Kool

- Tham gia "Chúng ta của 8 năm sau", anh đánh giá như thế nào về độ khó/dễ của vai sếp Giang - một Tổng giám đốc công ty ?

- Khi bắt đầu đọc kịch bản, tôi thấy cái khó trước tiên là phải tạo được hình ảnh của một sếp Giang để khán giả nhìn vào đã thấy ngay đây là một Tổng giám đốc công ty rất lớn về bất động sản. Đó là sự thuyết phục trước tiên về ngoại hình. Thứ 2 phải toát lên thần thái của một sếp tổng. Khi nắm bắt được 2 yếu tố này, tôi không còn thấy khó khăn gì.

- Kết đôi cùng Quỳnh Kool, anh nhận thấy bạn diễn là một người thế nào?

- Thật sự qua dự án này, tôi mới biết đến Quỳnh Kool. Trước đó các bạn diễn ngoài miền Bắc đã quay khoảng 2-3 tuần, tôi mới từ Nam ra để quay. Tôi chỉ biết bạn diễn Quỳnh Kool qua các trailer, tạo hình đoàn phim tung ra. Ngay từ lúc đó tôi đã thấy rất thích thú, hứng khởi với vai diễn của mình.

Quỳnh Kool chắc chắn là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, lạnh lùng, khiến sếp Giang phải rung động. Kiểu người của cô giáo Nguyệt cũng là hình mẫu bạn gái mà tôi thích ở ngoài đời. Nói về bạn diễn, Quỳnh Kool là một diễn viên có tâm với nghề. Trong quá trình cùng đóng phim, bạn ấy tạo cho tôi cảm giác rất thoải mái mặc dù anh em mới gặp nhau, khiến tôi cảm thấy như cả hai đã biết nhau từ lâu rồi.

Khôi Trần chụp hình cùng Huyền Lizzie và Thùy Anh - Hai nữ diễn viên trong phim "Chúng ta của 8 năm sau"

- Khán giả đang đưa ra nhiều nghi vấn cho nhân vật tổng tài “sếp Giang” về màn “lật mặt” của anh chàng này, liệu rằng sẽ có một bất ngờ cho nhân vật của anh hay không?

- Điều tôi vui nhất là vai sếp Giang được khán giả quan tâm. Nhiều người xem đặt ra những nghi vấn, mà nghi vấn thì chắc chắn sẽ phải có câu trả lời. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu quý nhân vật Giang và theo dõi tiếp những diễn biến để xem cái kết như thế nào.

- Anh nghĩ sao khi tổng tài sếp Giang được “đẩy thuyền” với cô giáo Nguyệt?

- Tôi rất vui khi khán giả “đẩy thuyền” sếp Giang và cô giáo Nguyệt. Kịch bản đầu tiên đã đặt ra vấn đề này. Sự tiếp nhận của khán giả theo đúng như kịch bản khiến cả tôi và Quỳnh Kool đều vui. Nếu khán giả không cảm nhận được “phản ứng hóa học” giữa hai nhân vật thì đó mới là thất bại. Tôi cũng mong khán giả cứ tiếp tục “đẩy thuyền” mạnh tới bến giúp sếp Giang nhé.

Quỳnh Kool, Khôi Trần cùng hai diễn viên nhí trong phim

- Đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng, còn kiểu nhân vật nào anh muốn thử sức trong sự nghiệp diễn xuất?

- Nếu khán giả theo dõi tôi cả một quá trình sẽ biết tôi vốn là một diễn viên tay ngang, hoàn toàn không qua trường lớp. Chủ yếu tôi học tập qua các cô chú, anh em trong nghề khi đi diễn. Bản thân tôi cũng xem khá nhiều phim nước ngoài để học hỏi cách diễn của từng nhân vật. Tôi mong có thêm nhiều vai diễn đa dạng với bản thân.

Từ trước tới giờ, khán giả thường mặc định gương mặt tôi gắn liền với hình ảnh người đàn ông của gia đình. Tháng 4 tới, tôi cũng sẽ gặp lại khán giả qua vai một bệnh nhân tâm lý. Đây là một tuýp nhân vật lần đầu tiên tôi thể hiện.

Khi nhận lời đóng vai Giang, ban đầu tôi cũng không ngờ mình có thể tạo nên một tổng tài như khán giả đang cảm nhận. Trong hình dung của tôi, tổng tài phải là một người “mặt hoa da phấn”, trắng trẻo, trẻ trung như trong phim Hoa – Hàn hiện nay. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ thể hiện một ông sếp lạnh lùng, có khí chất, thần thái. Rất may, khi lên phim được khán giả khen sếp Giang đúng chuẩn tổng tài, rất đời.

Khôi Trần thừa nhận là một diễn viên tay ngang, muốn có thêm nhiều vai diễn đa dạng

- Anh có ý định tiếp tục Bắc tiến để đóng phim truyền hình sau vai diễn sếp Giang?

- Khi tham gia vai sếp Giang, tôi không bao giờ đặt kỳ vọng quá nhiều vào vai diễn. Trước đó, không phải diễn viên nào Bắc tiến cũng đạt thành tích cao. Có những diễn viên đóng chính mà không ai để tâm. Khi tham gia “Chúng ta của 8 năm sau”, dù chỉ là một vai thứ chính nhưng tôi xác định đây là màn chào sân với khán giả VTV nên tôi rất vui khi được tham gia trong một dự án của đạo diễn Huy Bùi. Tôi rất thích các sản phẩm của anh có lối duy mĩ, hình ảnh rất đẹp.

Khi nhận lời vai Giang, tôi không đặt kỳ vọng đây sẽ là cú hích trong sự nghiệp. Đúng là mình không nói trước được điều gì. Khi phim phát sóng, phản ứng của khán giả về vai sếp Giang rất tốt và nhận được nhiều sự yêu mến, điều đó trở thành động lực với tôi. Có thể nói đây là vai đưa tôi đến gần khán giả nhất trong thời điểm những năm gần đây. Nếu như bây giờ nhận được lời mời từ bên VFC - Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam, tôi sẵn sàng thu xếp Bắc tiến một lần nữa.

- Cám ơn anh vì những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]