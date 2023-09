Chân dung "mỹ nhân đẹp nhất hành tinh" khiến tỷ phú Elon Musk hoảng sợ khi yêu

Amber Heard là nữ người mẫu, diễn viên nổi tiếng tại Hollywood. Cô được truyền thông và khán giả ưu ái gọi là "mỹ nhân đẹp nhất hành tinh" nhờ gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng hoàn hảo. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn nhiều lần trở thành tâm điểm dư luận bởi những ồn ào về tình cảm.

Mối tình với tỷ phú Elon Musk

Mới đây, tài khoản X (Twitter) của tỷ phú Elon Musk đã đăng tải hình ảnh quá khứ của Amber Heard. Ông còn chú thích rằng: "Cô ấy đã hóa trang thành Mercy. Thật tuyệt vời". Động thái này của tỷ phú khiến công chúng bất ngờ vì cả hai đã chia tay nhiều năm trước.



Trong cuốn hồi ký của Elon Musk mới được phát hành vào ngày 13/9, tỷ phú Mỹ nhắc đến Amber Heard với những từ ngữ tiêu cực. Ông cho biết khoảng thời gian yêu đương với nữ diễn viên có nhiều khoảnh khắc lãng mạn nhưng cũng rất khó khăn, hỗn loạn.

"Một mối quan hệ tàn bạo. Tôi chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu. Tôi thường là một kẻ ngốc, nhưng đặc biệt là trong tình yêu", tỷ phú Mỹ nhận định về chuyện tình này. Hồi ký cũng trích lại lời nhận xét của Kimbal Musk (anh trai Elon Musk) miêu tả về Amber Heard bằng những từ như "độc hại", "cơn ác mộng" và không ai trong gia đình ưa nữ diễn viên.



Trước đây, chuyện tình của Elon Musk và Amber Heard đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. Cả hai gặp nhau vào năm 2012. Năm 2013, truyền thông bắt gặp tỷ phú Mỹ chở nữ diễn viên đi tham quan SpaceX. Tuy nhiên, thời điểm đó cả hai vẫn chưa chính thức yêu đương.

Năm 2015, Amber Heard thông báo kết hôn với Johnny Depp. Chỉ một năm sau đó, nữ diễn viên lại bị bắt gặp thân mật cùng Elon Musk, vướng vào tin đồn ngoại tình. Tỷ phú Mỹ cũng bị chỉ trích vì chen ngang vào mối quan hệ vợ chồng Amber Heard. Sau đó đến tháng 4/2017, cả hai công khai hẹn hò nhưng lại nhanh chóng chia tay vào tháng 2/2018.



Amber Heard "gây hoảng sợ" trong tình cảm không chỉ với tỷ phú Elon Musk

Chồng cũ Amber Heard là Johnny Depp cũng hứng chịu sự "tàn bạo" của nữ diễn viên. Cả hai kết hôn vào năm 2015, chỉ một năm sau đó đã kiện nhau ra tòa. Amber Heard đã không ngừng tố cáo Johnny Depp "bạo hành" cô trên truyền thông. Hậu quả dẫn đến Johnny Depp bị mất nhiều hợp đồng giá trị, uy tín suy giảm.

Trên tòa án, Johnny Depp đã nộp lên 87 video chứng minh mình bị vợ đánh đập. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi, Johnny Depp, một người đàn ông, tôi cũng là nạn nhân của những hành vi bạo hành trong gia đình".

"Tôi đã mất tất cả cho dù phiên tòa này kết thúc như thế nào, cuối cùng tôi cũng thua. Tôi đã thua cuộc khi những lời nói này được công khai, chúng sẽ ở lại với tôi mãi mãi. Cuộc sống của tôi đã bị thay đổi vĩnh viễn", nam diễn viên nói thêm.



Cuộc ly hôn và kiện tụng của cả hai ồn ào đến năm 2022, tòa án mới tuyên bố Johnny thắng. Amber Heard dù không phục kết quả nhưng vẫn phải bồi thường cho chồng cũ 10,35 triệu USD, tương đương hơn 250 tỷ đồng.

"Ngay từ đầu, mục đích của tôi là tiết lộ sự thật của vụ này, bất kể kết quả như thế nào. Nói ra sự thật là điều tôi mắc nợ các con và những người luôn kiên định ủng hộ mình. Tôi thấy yên lòng khi cuối cùng mình đã thực hiện được điều này... Bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc đời cho tôi", Johnny Depp nói.



Sự nghiệp đi xuống sau những ồn ào tình ái

Amber Heard bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 2004. Trang Unilad đưa tin, nữ diễn viên chính là người phụ nữ có gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng nhất hành tinh, lên đến 91,85%. Nhờ vào lợi thế nhan sắc và hình thể nóng bỏng, Amber Heard nhanh chóng "lọt mắt xanh" của nhiều đạo diễn.

Cô từng góp mặt trong nhiều dự án như Pineapple Express (Đệ tam sát thủ), The Joneses (Gia đình Joneses), Never Back Down (Không chùn bước), Zombieland (Vùng đất thây ma), The Informers (Gái chơi mật thám), The Stepfather (Cha dượng), The Joneses (Gia đình Joneses). Song, Amber Heard không được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất.

Đến năm 2018, Amber Heard gây được tiếng vang khi tham gia dự án Aquaman: Đế vương Atlantis. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cô vướng vào những ồn ào tình ái.



Sau chuỗi ngày đầy ồn ào và thua kiện trước Johnny Depp, hình ảnh của Amber Heard xấu đi trong mắt công chúng. Thậm chí, khán giả còn thu thập hơn 2 triệu chữ ký, yêu cầu loại nữ diễn viên khỏi Aquaman phần 2. Hiện tại, nữ diễn viên rất ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, dự án phim ảnh.

