Ca sĩ Sơn Tùng M-TP có đang ổn?

Sơn Tùng M-TP có 14 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Ngoài nổi tiếng trong nước, ca sĩ sinh năm 1994 còn được fan quốc tế biết đến nhờ những MV “gây sốt” toàn cầu. Giọng ca “Nơi này có anh” còn là biểu tượng thời trang của giới trẻ. Ca sĩ thường xuyên chưng diện những món đồ hàng hiệu từ những nhãn hàng đình đám trên thế giới.

Thời gian qua, Sơn Tùng M-TP gây tranh cãi vì phong cách ăn mặc. Trong một show diễn ở Cần Thơ vào ngày 28/08, ca sĩ diện áo thun bó sát phối cùng “quần tụt”. Các hình ảnh, video sau buổi diễn được lan truyền trên các trang mạng xã hội, tạo nhiều dư luận trái chiều.

Sơn Tùng M-TP tự tin biểu diễn với trang phục "quần tụt" ở một sân khấu đông người, nhiều lứa tuổi.

Về yếu tố thẩm mỹ, nhiều người cho rằng, phong cách này khiến giọng ca gốc Thái Bình trở nên luộm thuộm, xuề xòa.

Tối 10/09, Sơn Tùng M-TP lại diện “quần tụt” đến một sự kiện âm nhạc dành cho sinh viên ở TP.HCM. Như lần trước, với phong cách này, body của Sơn Tùng như bị chia ra làm nhiều phần, khiến cơ thể mất cân đối. Nhiều fan khuyên anh nên chọn một chiếc quần gọn gàng hơn.

Nhiều khán giả nhận xét, trang phục khiến Sơn Tùng M-TP trông mất cân đối.

Trong làng giải trí Việt và sao quốc tế, mốt “quần tụt” không còn mới. Ca sĩ Justin Bieber là người nhiệt tình lăng xê mốt thời trang này trên sân khấu, đời thường. Song anh cũng vướng nhiều sự phản đối, lên án từ công chúng.

Việc Sơn Tùng M-TP thường xuyên xuất hiện trong nhiều show diễn gần đây cũng khiến khán giả đưa ra các đồn đoán về tình hình tài chính của nam ca sĩ hiện tại. Bởi trong làng nhạc Việt, giọng ca gốc Thái Bình nổi tiếng là kén show và có giá cát-xê cao, gần như 1 năm Sơn Tùng M-TP chỉ đi diễn 2-3 lần ở các sự kiện nhãn hàng lớn.

Đặc biệt, lời hứa phát hành MV chính thức ca khúc "Making My Way" của Sơn Tùng M-TP đến nay vẫn chưa được thực hiện. Suốt 4 tháng qua, từ lúc bản audio ra mắt các fan vẫn chờ đợi trong vô vọng.

Sau 4 tháng, MV chính thức ca khúc "Making My Way" của Sơn Tùng M-TP vẫn chưa ra mắt.

Trong livestream trước khi ra mắt "Making My Way", Sơn Tùng M-TP xác nhận rằng chắc chắn anh sẽ phát hành MV chính thức cho sản phẩm này: "Tuy nhiên, thời điểm ra mắt khi nào vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người".

Những hình ảnh từ bản audio "Making My Way" của Sơn Tùng M-TP khiến khán giả tin chắc nam ca sĩ đã có sự đầu tư nhất định về MV cho ca khúc này. Nhưng, vì một lý do nào đó, đến hiện tại sản phẩm chưa được ra mắt.

Trước đó, album “Chúng ta” cũng được phía Sơn Tùng M-TP dời lịch từ ngày 1/4/2022 sang ngày 7/1/2024 trên một nền tảng streaming nhạc.

Năm 2024 cũng là năm đánh dấu độ tuổi 30 của Sơn Tùng M-TP. Trong một bài phỏng vấn, ca sĩ nói rõ sau 30 tuổi, anh vẫn chưa muốn dừng con đường âm nhạc.

"Ở thời điểm này tôi 29 tuổi, năm sau 30 tuổi, tôi không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Nếu hỏi tôi đã muốn dừng lại với con đường âm nhạc của mình chưa, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là chưa. Vì tôi cảm thấy trong con người của mình vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và máu lửa, luôn sẵn sàng để chiến đấu tiếp", Sơn Tùng M-TP chia sẻ.

Với sự chậm trễ và hình ảnh luộm thuộm gần đây, nhiều khán giả đặt câu hỏi rằng: “Liệu Sơn Tùng M-TP có đang ổn không?”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]