Biệt thự bạc tỷ của "cô lái taxi hot nhất phim Việt" từng kiếm mười mấy cây vàng/tháng

Việt Trinh là một trong những mỹ nhân nổi tiếng trên màn ảnh Việt thập niên 90. Cô từng được mệnh danh “nữ hoàng phim chiếu rạp” khi liên tục đảm nhận vai nữ chính trong các phim điện ảnh. Ở tuổi 52, “người đẹp Tây Đô” vẫn được khen ngợi về nhan sắc đằm thắm, dịu dàng.

Mới đây trong chuyến du lịch cùng con trai đi Hồng Kông vào dịp Tết Nguyên đán, Việt Trinh chia sẻ ảnh chụp đường phố cùng lời giới thiệu bản thân: "Cô lái taxi" khiến các fan liên tục nhắc về vai diễn ấn tượng của nữ diễn viên trong bộ phim cùng tên. Bộ phim "Cô lái taxi" (2 tập) mang đến hình ảnh cô lái taxi xinh đẹp, cá tính. Trong phim, Việt Trinh kết đôi cùng bạn diễn Nguyễn Huỳnh. Thời điểm phim ra mắt vào năm 1993 khi ấy Việt Trinh nhận cát-xê cao ngất ngưởng với 40 triệu đồng cho 2 tập phim này. Đây cũng là thời kỳ hoàng kim tên tuổi của ngọc nữ màn ảnh Việt.

Hình ảnh mới nhất của Việt Trinh cho thấy nhan sắc không hề tàn phai, qua năm tháng chỉ thêm phần đằm thắm. Nữ diễn viên có cuộc sống an nhiên tại biệt thự nhà vườn có diện tích tới 2.500m2.

Cuộc sống của Việt Trinh hiện tại êm đềm, thanh bình khi cô chọn cách sống lui về chốn điền viên. Trong dịp Tết, nữ diễn viên hé lộ loạt ảnh về cơ ngơi ở Thuận An, Bình Dương. “Xuân đã về trước sân nhà em”, Việt Trinh viết.

Phần lớn diện tích của căn nhà được nữ chủ nhân dành cho khu vườn nhiều cây trái. Khu nhà ở được thiết kế đơn giản, không cầu kỳ, tạo nên sự ấm cúng và thân thương.

Đặc biệt nhất ở khu vườn nằm trên mảnh đất nhô cao của ngôi nhà, Việt Trinh chia sẻ loạt ảnh cùng lời giới thiệu: “Năm mới, diện mạo mới”. Những ánh đèn xanh hắt lên tạo nên khung cảnh lung linh, khiến cây cối được "nhuộm" thêm màu xanh huyền ảo.

Nhìn toàn cảnh, khu vườn tạo cảm giác như chốn bồng lai. Người hâm mộ khen ngợi không gian sống của nữ diễn viên: "Đẹp xuất sắc".

Sau khi đi qua những biến cố tình cảm, Việt Trinh chọn cách sống xa rời showbiz mà an yên ngồi thiền, đọc kinh Phật. Cô xây dựng một khu thờ riêng bên ngoài khu nhà ở. Việt Trinh có thói quen trước và sau khi đi làm về đều tới lễ tại tượng Phật này để cầu xin sự bình an, may mắn.

Những ánh đèn tạo nên không gian đẹp cho căn nhà của Việt Trinh khi chiều tối. Phía trước cửa nhà, nữ nghệ sĩ đặt hai cây mai vàng khoe sắc đón Tết.

Ban ngày, không gian vườn cây xanh mướt với những cây cảnh lớn, được chăm sóc kỹ lưỡng tạo thế đẹp.

Căn nhà có được sự yên tĩnh khi cách xa thành phố sầm uất, là nơi được nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Việt Trinh và những người yêu mến nhà đẹp lui tới thăm.

Ngoài ra, bên trong khu vườn còn có nơi được thiết kế riêng để nghỉ mát, ngắm cảnh.

Trong vườn nhà được nữ chủ nhân trồng rất nhiều cây trái, mỗi lần thu hoạch đều được rau tươi và nhiều hoa quả.

Những bức hình khoe cây trái trong nhà Việt Trinh đều nhận về nhiều lời khen của người hâm mộ. Ai cũng ao ước có một cơ ngơi điền viên bình yên như vậy.

Việt Trinh chia sẻ ảnh chụp năm 1995. Thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp cô từng chia sẻ có tháng đóng tới 4 phim, khi ấy đóng 1 phim mua được mấy cây vàng vì chỉ có hơn 500 nghìn một chỉ vàng. 1 tháng cô có thể kiếm được mười mấy cây vàng. Chưa hết, tối cô còn đi diễn ở tỉnh, một đêm được 200 USD. Số tiền đó cộng với tiền cát-xê kiếm được ban ngày nhờ đóng phim nên rất nhiều. Hiện tại, cô vẫn livestream bán kính trên trang cá nhân để gây quỹ từ thiện. Nhiều năm qua, cô gắn bó với công tác thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]