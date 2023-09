"Ảnh đế xứ Hàn" bỏ hơn 9 tỷ đồng mua chất cấm bị yêu cầu bắt giữ khẩn cấp

Tờ Sports Chosun đưa tin ngày 18/9 (theo giờ Hàn Quốc), Phòng Điều tra Tội phạm Bạo lực thuộc Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul cho biết họ đã yêu cầu lệnh bắt giữ Yoo Ah In. Nam diễn viên bị nghi ngờ với những tội danh trốn tội, tiêu hủy bằng chứng và vi phạm pháp luật về Đạo luật kiểm soát ma túy.

Đài MBC Hàn Quốc đưa tin Yoo Ah In bị yêu cầu bắt giữ khẩn cấp vì nghi ngờ sử dụng chất cấm 200 lần

Theo cơ quan công tố, Yoo Ah In bị phát hiện thường xuyên mua và sử dụng ma túy y tế kể từ năm 2020, bao gồm cả propofol (một chất gây mê chỉ được dùng trong y tế) trị giá tổng cộng 500 triệu won (khoảng 9,5 tỷ đồng) với số lượng khoảng 200 lần. Điều tra cho thấy nam diễn viên lấy lý do gây mê cho các phương pháp thẩm mỹ tại các bệnh viện quanh Seoul, thông qua “shopping tại bệnh viện” (PV - mua đồ bệnh viện).

Ngoài ra Yoo Ah In bị buộc tội sử dụng bất hợp pháp 1.000 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa toa thuốc của người khác trong hàng chục lần. Anh cũng bị cáo buộc sử dụng cần sa và các loại ma túy khác ở Mỹ vào tháng 1 cùng 4 người khác, trong đó có một người họ Choi.

Yoo Ah In bị cơ quan công tố nghi ngờ với những tội danh trốn tội, tiêu hủy bằng chứng và vi phạm pháp luật về Đạo luật kiểm soát ma túy.

Vào tháng 5 vừa qua, tòa án đã bác bỏ lệnh bắt giữ đối với Yoo Ah In. Tội danh sử dụng cocaine đã được loại trừ khỏi yêu cầu bắt giữ. Tòa án cho rằng “không có nguy cơ Yoo Ah In tiêu hủy bằng chứng”. Tuy nhiên sau cuộc điều tra bổ sung của phía công tố, Yoo Ah In bị nghi ngờ đã ra lệnh cho người quen tiêu hủy bằng chứng. Nam diễn viên còn bị tố cáo đã ép một số người hút cần sa ở Mỹ. Lệnh truy nã được đưa ra đối với ông Choi (trong nhóm liên quan tới Yoo Ah In) với tội danh ép đồng bọn bỏ trốn ra nước ngoài, sau đó đe dọa đồng phạm rút lời khai nhằm che giấu tội danh của ông và Yoo Ah In.

Lệnh bắt giữ cũng được áp dụng đối với ông Park (khoảng 40 tuổi) làm việc trong ngành thời trang, với cáo buộc trốn tội, tiêu hủy bằng chứng và vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Ông Park bị cáo buộc 3 lần chuyển tổng cộng 13 triệu won (khoảng 247 triệu đồng) để giúp đồng phạm của Yoo Ah In – YouTuber họ Yang – trốn ra nước ngoài vào tháng 4, cung cấp tiền cho anh ta mua vé máy bay xuất cảnh và tiền để anh ta ở nước ngoài.

Bê bối ma túy khiến Yoo Ah In bị tiêu tan sự nghiệp

Vào tháng 2 năm nay, ngay sau khi Yoo Ah In từ Mỹ về Hàn Quốc, anh bị tạm giữ tại sân bay. Theo kết quả điều tra sau khi thu thập, phân tích mẫu tóc và nước tiểu, nam diễn viên bị nghi ngờ dùng 7 loại chất cấm, trong đó có propofol, cần sa, cocaine, zolpidem, ketamine, midazolam và alprazolam.

Những vai diễn ấn tượng của Yoo Ah In

Yoo Ah In sinh năm 1986, vốn là một Ảnh đế của điện ảnh Hàn khi nhận giải thưởng cao quý tại lễ trao giải Rồng xanh năm 2022. Anh được khen ngợi với tài năng diễn xuất qua các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Scandal về ma túy khiến anh bị khán giả tẩy chay, sự nghiệp tiêu tan.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]