Hàng nghìn học sinh tham gia giờ ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông

Sáng 11-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng phòng giáo dục và đào tạo 30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức tuyên truyền về luật an toàn giao thông vào giờ ngoại khóa đầu tuần.

Các em học sinh hào hứng với câu hỏi bám sát thực tế.

Tại quận Hoàn Kiếm, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với UBND, Công an quận và Trường THPT Trần Phú tổ chức buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với nội dung "An toàn giao thông học đường".

Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí sôi nổi, thầy và trò Trường THPT Trần Phú đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản nhất về các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện của người điều khiển phương tiện giao thông, các quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ, các hành vi bị nghiêm cấm. Các em học sinh hăng hái tham gia hỏi, trả lời các câu hỏi của báo cáo viên, phần nào cho thấy sự quan tâm đến TTATGT của giới trẻ đang ngày một nâng cao.

Kết thúc buổi sinh hoạt, 25 chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Trường THPT Trần Phú đã ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ từ hành động thiết thực nhất là đội mũ bảo hiểm, không điều khiển xe máy phân khối lớn, không tham gia và cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng…

Bà Trịnh Thanh Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú cho biết, chiều nay, các khối học sinh lớp 10 mới vào trường tiếp tục được sinh hoạt buổi học đầy ý nghĩa này. Với hơn 2.300 thầy, cô giáo và học sinh tham gia buổi sinh hoạt về TTATGT, cô và trò Trường THPT Trần Phú cam kết xây dựng văn hóa giao thông từ những hoạt động thiết thực nhất.

Chăm chú nghe báo cáo viên tuyên truyền.

Theo Thiếu tá Nguyễn Công Hà, báo cáo viên tuyên truyền của Phòng Cảnh sát giao thông, việc nhà trường, học sinh quan tâm đến an toàn giao thông là tín hiệu tích cực cho thấy, giữ gìn TTATGT là trách nhiệm chung của mọi người, mọi tầng lớp và đặc biệt việc giáo dục ATGT trong các nhà trường là việc cần thiết, làm hành trang cho các em, tạo nền tảng nhất định về TTATGT cho mọi người.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, tiết học ngoại khóa đã thu hút hàng nghìn học sinh tham gia và được nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội đánh giá cao. Trong tháng 9 này, lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật về TTATGT bổ ích mang nhiều ý nghĩa giáo dục thiết thực.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]