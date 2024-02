Trong khi đó, 2 tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang đều ghi nhận tình trạng sụt giảm tài sản so với đầu năm. Điểm chung của 2 tỷ phú này là cùng sở hữu lượng lớn cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan và TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Trong đó, MSN vừa kết thúc năm 2023 ở mốc 67.000 đồng/cổ phiếu, giảm 28% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do tin đồn cổ đông đến từ Hàn Quốc SK Group muốn bán cổ phần tại tập đoàn.