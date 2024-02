Những ái nữ 9x nhà đại gia Việt cùng bố mẹ gánh sản nghiệp gia đình

Nguyễn Thảo Tiên (1997) – Ái nữ nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn

Một trong những ái nữ tiêu biểu trong thế hệ 9x tham gia gánh vác công việc kinh doanh của gia đình là Tiên Nguyễn, Phó tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp DAFC. Cô là ái nữ của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Tiên Nguyễn tên thật là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997, hiện đang sinh sống tại TP.HCM, là một trong những gương mặt nổi tiếng thuộc hội "rich kid" Việt Nam.

Những lần xuất hiện của tiểu thư 9x đều “gây bão” bởi gu thời trang và khí chất chuẩn “fashionista”

Dù còn rất trẻ nhưng hiện Tiên Nguyễn đã được bố tin tưởng và giao cho nhiều vị trí khác nhau ở Tập đoàn IPP như Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP kiêm Phó tổng giám đốc phát triển thị trường thời trang cao cấp của "đế chế" xa xỉ DAFC.

Dấu ấn mảng thời trang của con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng vô cùng ấn tượng. Những lần xuất hiện của tiểu thư 9x đều “gây bão” bởi gu thời trang và khí chất chuẩn “fashionista”. Cô trở thành cái tên được săn đón, thường xuyên có mặt tại các show diễn thời trang đình đám trên thế giới như: Chanel, Roberto Cavalli, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana,...

Trần Thị Quỳnh Ngọc (1990) - Ái nữ nhà bà Lê Thị Thúy Ngà

Trần Thị Quỳnh Ngọc là con gái của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường (người sáng lập Tập đoàn Nam Cường Hà Nội) và bà Lê Thị Thúy Ngà, người đang giữ chức chủ tịch Tập đoàn Nam Cường Hà Nội. Quỳnh Ngọc sinh năm 1990, tốt nghiệp chuyên ngành Địa lý Kinh tế tại Anh.

Trần Thị Quỳnh Ngọc (người ngồi bên phải). Ảnh: Nam Cường

Sau khi ông Cường qua đời năm 2010, Quỳnh Ngọc cùng mẹ gánh vác công việc tại công ty. Giai đoạn năm 2013, với vai trò là trưởng ban biên tập, Quỳnh Ngọc và đội ngũ cán bộ, nhân viên của tập đoàn đã cùng nhau cho ra mắt tập san nội bộ của doanh nghiệp này. Năm 2014, Quỳnh Ngọc trở thành Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường.

Tính đến tháng 12/2016, vốn điều lệ của Tập đoàn Nam Cường đang ở mức 4.500 tỉ đồng. Trong đó, Quỳnh Ngọc sở hữu 3% cổ phần và bà Ngà sở hữu 94% cổ phần. Tháng 10/2021, Nam Cường Hà Nội bất ngờ có động thái giảm vốn điều lệ xuống còn 4.050 tỷ đồng rồi tăng trở lại lên thành 4.500 tỷ đồng vào tháng 11/2021.

Hiện nay, Nam Cường được xem là một trong những tập đoàn sở hữu nhiều bất động khu vực phía bắc. Trong số đó có dự án như khu đô thị (KĐT) Dương Nội, KĐT Phùng Khoang, KĐT Cổ Nhuế, KĐT Hòa Vượng – TP.Nam Định, KĐT Thống Nhất – TP.Nam Định, KĐT phía đông TP.Hải Dương, KĐT phía tây TP.Hải Dương,…

Tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Tập đoàn Nam Cường ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 7.887,7 tỷ đồng, tăng 4% so với kỳ trước. 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Nam Cường báo lãi sau thuế 194,5 tỷ đồng, giảm 72% so với kỳ trước.

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (1996) - Ái nữ nhà đại gia Đặng Thành Tâm

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã bầu ra HĐQT Kinh Bắc nhiệm kỳ 2022 - 2027, bao gồm ông Đặng Thành Tâm, ông Lê Hoàng Lân, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh và ông Huỳnh Phát.

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh (thứ 3 từ phải sang), con gái ông Đặng Thành Tâm được bầu Thành viên HĐQT KBC. Ảnh chụp màn hình

Trong số những cái tên nói trên, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái của ông Đặng Thành Tâm, đồng thời là thành viên HĐQT có tuổi đời trẻ nhất của Kinh Bắc. Hiện nay, Quỳnh Anh đang nắm giữ 13,3 triệu cổ phần của KBC tương đương tỷ lệ 1,74% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Quỳnh Anh sinh ngày 18/12/1996 tại TP HCM, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học The University of Texas at Austin. Vào thời điểm năm 2014, Đặng Nguyễn Quỳnh Anh đã từng nắm giữ danh hiệu “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam”. Cụ thể, Quỳnh Anh đã gây được sự chú ý trên sàn chứng khoán khi mua 10 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC).

Từ năm 2019, ái nữ nhà Kinh Bắc làm Chuyên viên phân tích dữ liệu. Từ đầu năm 2021, cô đồng thời đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại hai doanh nghiệp. Cụ thể, từ tháng 2/2021, Quỳnh Anh là Trưởng Tiểu ban Tài chính HĐQT của CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel). Chủ tịch HĐQT của Saigontel là ông Đặng Thành Tâm. Đến tháng 12/2021, Quỳnh Anh tiếp tục ngồi ghế Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Vinatex - Tân Tạo (Vinatexin). Tổng Giám đốc doanh nghiệp hiện nay là ông Đặng Thành Tâm.

Trịnh Thị Mai Anh (1992) - Ái nữ nhà đai gia Trịnh Văn Tuấn

Chủ tịch ngân hàng OCB Trịnh Văn Tuấn hiện có 4 người con gái là Trịnh Thị Mai Anh (SN 1992), Trịnh Mai Linh (SN 1996), Trịnh Mai Phương Paula (SN 1998) và Trịnh Mai Vân (SN 2003). Đáng chú ý, tháng 6/2020, Trịnh Thị Mai Anh được bầu làm thành viên HĐQT OCB nhiệm kỳ 2020-2025. Ái nữ nhà ông Trịnh Văn Tuấn là nữ thành viên duy nhất trong HĐQT của OCB, cũng là 9x duy nhất được tham gia vào HĐQT của một ngân hàng Việt hiện nay.

Mai Anh là 9x duy nhất được tham gia vào HĐQT của một ngân hàng Việt hiện nay

Trịnh Thị Mai Anh sở hữu profile ấn tượng khi từng đi du học tại Anh và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Con gái Chủ tịch OCB tốt nghiệp Cử nhân Khoa Khoa học – London School of Economics and Political Science (Vương quốc Anh). Mai Anh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng HSBC London, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam, Tập đoàn VinaCapital, Tập đoàn Temasek Singapore.

Hiện nay Mai Anh cũng đang trực tiếp nắm giữ hơn 40,28 triệu cổ phiếu OCB tương đương tỷ lệ 2,94% cổ phần của nhà băng này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]