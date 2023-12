Đại gia tuần qua: Nợ thuế khủng, mẹ “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa bị hoãn xuất cảnh

Nữ chủ tịch tập đoàn vừa bị hoãn xuất cảnh: Tiết lộ nợ thuế 'khủng'

Ngày 27/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết vừa có thông báo số 4289 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (MST: 2900471372) - có địa chỉ tại số 2, đường Lê Mao, thành phố Vinh (Nghệ An) với số tiền nợ thuế lên đến 950 tỷ đồng. Công ty này do bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú thành phố Vinh, Nghệ An) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và cũng là người đại diện pháp luật công ty.

Trước đó ngày 20/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế của công ty này, trước đó vào ngày 20/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành. Lý do bà Chu Thị Thành bị tạm hoãn xuất cảnh vì là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức - cũng được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con như: Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty CP Trung Long, Công ty CP DKC Shipping vận tải biển…

Lấn sân lĩnh vực BĐS, doanh nghiệp của "đại gia đi tu" làm ăn ra sao?

Ngày 26/12, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua chủ trương HĐQT về việc góp vốn với tỷ lệ 40% để thành lập Công ty CP Hoa Sen Sài Gòn. Theo đó, Hoa Sen Sài Gòn có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Ông Trần Ngọc Chu - Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành của Tập đoàn Hoa Sen sẽ là người đại diện phần vốn góp.

Hoa Sen Sài Gòn được thành lập hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với mục đích sẽ tìm kiếm bất động sản trị giá 1.000 - 3.000 tỷ đồng để phát triển dự án văn phòng - trung tâm thương mại - nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho Tập đoàn Hoa Sen, cho thuê hoặc xem xét chuyển nhượng nếu điều kiện phù hợp. Thời gian triển khai đầu tư dự kiến trong tháng 1/2024.

Theo công bố báo cáo tài chính hợp nhất của niên độ tài chính 2022-2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Hoa Sen Group đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 31.650 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ giảm mạnh 70,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 96,1 tỷ đồng.

Kết quả Hoa Sen Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm mạnh 88% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2022 – 2023 giảm so với cùng kỳ do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm do tác động từ việc giảm lợi nhuận gộp...

Có thêm gần 100 tỷ đồng trong một ngày, nữ đại gia Nguyễn Thị Nga giàu cỡ nào?

Sau phiên điều chỉnh giảm nhẹ, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch tích cực trong phiên 28/12. Cùng với diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, mã cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SSB) cũng có phiên giao dịch tích cực ghi ghi nhận mức tăng 1.000đ/cổ phiếu, tương đương tăng 4,42% so với phiên liền trước. SSB là mã cổ phiếu ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong rổ chỉ số VN30.

Bà Nguyễn Thị Nga mới đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu SSB

Cùng với đà tăng của cổ phiếu SSB trong phiên giao dịch ngày 28/12, khối tài sản của nữ đại gia Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng thêm hơn 92 tỷ đồng khi đang trực tiếp nắm giữ hơn 92 triệu cổ phiếu ngân hàng này. Tính theo giá thị trường, nữ doanh nhân 68 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 2.180 tỷ đồng tại ngân hàng mình làm lãnh đạo.

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX), bà Nguyễn Thị Nga mới đây cũng đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSB nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 29/12/2023 đến ngày 26/1/2024 theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu thực hiện thành công, bà Nga sẽ nâng sở hữu tại SeABank từ 92,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,696% lên 97,23 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3,896%. Tạm tính với mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/12, bà Nga sẽ phải chi khoảng 118 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu SSB như đã đăng ký.

Bầu Đức bán 99% vốn tại bệnh viện để trả nợ

HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai. Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng là 9,9 triệu cổ phần, chiếm 99% vốn điều lệ tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT ủy quyền và giao cho bà Hồ Thị Kim Chi, Phó Tổng Giám đốc, thực hiện các công việc liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo đúng pháp luật.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng từng phải bán lại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai có địa chỉ tại Số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và thu về khoảng 180 tỷ đồng. Số tiền này cũng đã được dùng với mục đích trả nợ.

Lũy kế tại thời điểm ngày 30/9/2023, ước tính Hoàng Anh Gia Lai chậm thanh toán lãi và gốc lũy kế của trái phiếu mã HAGLBOND16.26 lên tới 4.027 tỷ đồng.

