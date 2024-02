Đại gia tuần qua: Mỗi ngày DN công nhân vệ sinh có 35 tỷ thu về hơn 1,7 tỷ đồng từ lãi tiền gửi

Mang hơn 9.000 tỷ gửi ngân hàng, doanh nghiệp công nhân vệ sinh có 35 tỷ kinh doanh ra sao?

Hóa chất Đức Giang thu về 746 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm gần 34% so với quý 4/2022.

Lũy kế cả năm 2023, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 9.748 tỷ đồng doanh thu thuần, doanh thu tài chính của DGC hơn 743 tỷ đồng, trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng gần 627 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày DGC thu về hơn 1,7 tỷ đồng từ lãi tiền gửi.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang của đại gia Đào Hữu Huyền thu gần 2 tỷ đồng tiền lãi tiết kiệm mỗi ngày

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp của đại gia 68 tuổi ghi nhận lãi sau thuế 3.250 tỷ đồng, giảm mạnh tới hơn 49% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm 31/12, tổng tài sản của công ty đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 2.087 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền 1.061 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng là 9.342 tỷ đồng hai khoản này chiếm 67,15% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.099,8 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.129,5 tỷ đồng, chiếm 7,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong bài trả lời phỏng vấn năm 2022, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đã tiết lộ một nhân viên vệ sinh môi trường của công ty cũng có 35 tỷ đồng, một kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp. Tiết lộ của đại gia người Hưng Yên sau đó đã nhận được sự chú ý lớn của giới đầu tư.

Con gái bầu Đức bất ngờ đăng ký bán ra cổ phiếu để xử lý tài chính cá nhân

Bà Đoàn Hoàng Anh, con ruột ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu HAG để xử lý tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 5/2 đến ngày 4/3, theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn.

Nếu bán thành công, sở hữu của bà Hoàng Anh sẽ giảm từ 11 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,19%) xuống còn 9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,97%).

"Heo ăn chay" BAF của đại gia Trương Sỹ Bá lần đầu báo lỗ, nợ vay tăng mạnh

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 với doanh thu thuần sụt giảm gần 25% so cùng kỳ, về mức 1.625 tỷ đồng.

BAF Việt Nam lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 55 tỷ đồng, nặng hơn mức 6 tỷ của cùng kỳ 2022.

Tuy nhiên nhờ lợi nhuận khác hơn 10 tỷ đồng (vẫn giảm 44%) đã kéo mức lỗ quý 4 của BAF xuống còn 30,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 6,5 tỷ đồng.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của BAF tăng mạnh 39% so với đầu năm lên 6.574 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt giảm 28% xuống còn 108 tỷ đồng; Tiền gửi ngân hàng lại tăng vọt gấp 3,1 lần lên 315 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng vọt 82% lên 1.604 tỷ đồng...

Trong cơ cấu nợ phải trả 4.667 tỷ đồng (tăng vọt gấp 1,5 lần đầu năm), BAF đã tăng vay nợ tài chính gấp đôi lên 1.860 tỷ đồng và còn phát sinh vay trái phiếu hơn 452 tỷ đồng.

Kỳ này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BAF tiếp tục ghi âm hơn 213 tỷ đồng và từ hoạt động đầu tư cũng âm nặng 1.322 tỷ đồng (do mua sắm tài sản). Chỉ riêng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 1.492 tỷ đồng do BAF tăng vọt tiền đi vay. Do đó, dòng tiền thuần trong năm 2023 của BAF âm 43 tỷ đồng.

LDG làm ăn ra sao sau khi cựu chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bắt

Quý 4/2023, CTCP Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần âm 37 tỷ đồng, cùng kỳ đạt gần 47 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, LDG lỗ ròng 165 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ ròng 4 tỷ đồng). Đây là quý lỗ ròng lớn nhất kể từ khi niêm yết của doanh nghiệp này.

Lũy kế cả năm 2023, doanh nghiệp lỗ ròng hơn 374 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lãi hơn 4 tỷ đồng.

Tổng tài sản của LDG tại ngày 31/12 hơn 7.415 tỷ đồng, giảm gần 6% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, chiếm chủ yếu là các khoản phải thu ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 4.548 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là các khoản phải trả. Nợ vay tài chính ghi nhận hơn 1.331 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của LDG trong kỳ tiếp tục âm gần 101 tỷ đồng, năm ngoái âm gần 36 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 11/2023, cơ quan điều tra đã có quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về hành vi “lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (tọa lạc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom). Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư LDG về hành vi “lừa dối khách hàng”.

