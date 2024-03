Đại gia tuần qua: “Đại gia bút bi” thu gần 8 tỷ mỗi ngày

Thiên Long thu 8 tỷ mỗi ngày

CTCP Tập đoàn Thiên Long vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1 của năm 2024 với doanh thu thuần đạt 241 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu đến từ hoạt động xuất khẩu cải thiện 3% lên 108 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng, hành chính và quản lý doanh nghiệp của Thiên Long là 80 tỷ đồng nên doanh nghiệp báo lãi sau thuế 18 tỷ đồng, tăng 57%.

Mỗi ngày Thiên Long thu về gần 8 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Thiên Long, diễn biến tích cực trong kết quả kinh doanh của tháng 1 một phần nhờ kỳ nghỉ Tết năm nay rơi vào tháng 2 thay vì tháng 1 như năm ngoái. Bên cạnh đó, nhu cầu dự trữ hàng hóa tại tạp hóa, nhà sách đã tăng nhẹ trở lại. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu OEM của tập đoàn cũng hồi phục nhẹ trong đầu năm 2024.

Năm 2023, doanh thu thuần của Thiên Long đạt 3.462 tỷ đồng, giảm 1,7% so với năm 2022. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế thu hẹp 11% xuống còn 356 tỷ đồng, đều không hoàn thành kế hoạch.

LDG muốn bán hai dự án để trả nợ

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư LDG vừa công bố nghị quyết thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do LDG sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, khoản nợ ngân hàng và các khoản nợ khác, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Các dự án gồm Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà do CTCP Hải Duy làm chủ đầu tư; dự án Khu chung cư Lô C1 tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Công ty Đầu tư LDG làm chủ đầu tư; và các tài sản, dự án khác thuộc sở hữu của công ty/công ty con.

LDG mong muốn thực hiện hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính để phát triển các dự án nói trên; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của công ty/công ty con, một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu của công ty tại công ty con.

Tính đến cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của LDG là 4.548 tỷ đồng trong đó dư nợ vay ở mức 1.332 tỷ đồng. Phần lớn các khoản vay của LDG đến từ ngân hàng và trái phiếu.

LDG còn gặp khó khăn về dòng tiền khi giữa tháng 12/2023 đã tuyên bố chậm trả 1,8 tỷ đồng lãi trái phiếu và tiền gốc 186,4 tỷ đồng của lô trái phiếu mã LDGH2123002. Tổng số tiền chậm trả hơn 188 tỷ đồng này được LDG dự kiến thanh toán chậm nhất vào tháng 3 này.

HAGL thu hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong hai tháng đầu năm

Theo bản tin cập nhật tình hình kinh doanh hai tháng đầu năm của CTCP Hoàng Anh Gia Lai, doanh thu hai tháng đầu năm ước đạt 1.043 tỷ đồng. Trong đó, mảng trái cây đem về 630 tỷ, 201 tỷ từ chăn nuôi còn 212 tỷ từ lĩnh vực phụ trợ.

HAGL ghi nhận sản lượng tiêu thụ ngành cây ăn trái đạt 74.459 tấn và ngành chăn nuôi là 40.288 con heo thịt. HAGL cho biết doanh thu ngành cây ăn trái (chuối) tăng do công ty mở rộng diện tích khai thác nên sản lượng chuối xuất bán cao hơn, đem lại doanh thu vượt 55% so với cùng kỳ năm 2023.

Mỗi ngày Thiên Long thu về gần 8 tỷ đồng

Đối với ngành chăn nuôi, do giá tiêu thụ trên thị trường năm 2023 duy trì ở mức thấp nên công ty hạn chế không tăng đàn, dẫn đến doanh thu hai tháng đầu năm không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, tổng doanh thu của HAGL trong hai tháng vẫn tương đương với cùng kỳ năm 2023.

Cổ phiếu vừa vào vùng đỉnh, lãnh đạo Hòa Phát đăng kí bán

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu HPG với mục đích phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/3-9/4, theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nếu bán thành công, ông Quang sẽ giảm sở hữu tại Hòa Phát từ 103,79 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,78%) xuống còn 102,79 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,77%). Ước tính, lượng cổ phần trong tay cá nhân này có giá trị thị trường lên đến 3.200 tỷ đồng.

Hòa Phát mới đây đã mời nhà đầu tư tham quan Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất trong 3 ngày 26-27-28/3. 1 tuần sau khi phát đi thư mời, đã có trên 800 nhà đầu tư đăng ký tham gia chương trình, bao gồm đại diện các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]