Sở hữu "kho tiền" hơn 40.000 tỷ đồng, “đại gia Việt” thu được bao nhiêu tiền lãi mỗi ngày?

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty CP (PV Gas, GAS) do ông Nguyễn Thanh Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phạm Văn Phong giữ vị trí Tổng giám đốc đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2023 cũng như cả năm 2023. Theo đó, quý 4/2023, PV Gas ghi nhận doanh thu gần 22.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ tăng nhẹ khoảng 8%, lên hơn 18.500 tỷ đồng. Sau khấu trừ, lãi gộp còn hơn 4.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, PV Gas ghi nhận 544 tỷ đồng từ hoạt động tài chính. Chi phí tài chính giảm mạnh từ 183 tỷ đồng xuống chỉ còn 138 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 350 tỷ đồng lên 406 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí và thuế, PV Gas lãi ròng 2.700 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 16%.

Lũy kế năm 2023, PV Gas ghi nhận doanh thu 89.953 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 11.606 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Dẫu vậy, PV Gas vẫn vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, cụ thể vượt 18% mục tiêu doanh thu và tới hơn 80% chỉ tiêu lãi sau thuế của cả năm.

Trong danh mục doanh thu của PV Gas, tỷ trọng lớn nhất vẫn là doanh thu bán khí và vận chuyển khí chiếm 99% (hơn 89.000 tỷ đồng); tiếp đến là doanh thu từ cho thuê văn phòng (hơn 102 tỷ đồng) cùng với doanh thu từ việc xây lắp (667 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Thanh Bình đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT PV GAS

Đáng chú ý, tính đến ngày 31/12/2023, PV Gas đang là doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi lớn nhất trên sàn chứng khoán với con số 40.752 tỷ đồng (gần 1,7 tỷ USD), tăng hơn 6.000 tỷ đồng sau một năm. Trong đó, PV Gas mang hơn 35.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng để lấy lãi, hơn 1.148 tỷ đồng gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

Với số lượng "tiền tươi" khủng như vậy, trong năm 2023, PV Gas đã mang về 2.026 tỷ đồng lãi từ tiền gửi. Như vậy, mỗi ngày công ty bỏ túi đến 5,5 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp này.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của công ty đạt 86.754 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty này đạt mức 65.298 tỷ đồng.

Ngoài sở hữu lượng "tiền tươi" khủng 40.752 tỷ đồng, khoản mục lớn thứ hai trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp này là tài sản cố định, ở mức 19.532 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng tăng mạnh 36%, lên hơn 12.500 tỷ đồng. Theo thuyết minh, "con nợ" lớn nhất của PV Gas đang là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power, POW) với hơn 2.440 tỷ đồng. Đứng vị trí thứ hai là Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ với hơn 1.738 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho giảm nhẹ, còn 3.900 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ giảm sâu, chỉ còn gần 1.500 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn tăng 20%, lên gần 15.000 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn tăng mạnh từ 45 tỷ đồng lên hơn 1.600 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn tới hạn. Nợ vay dài hạn giảm gần 30%, còn 4.300 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, tổng nợ vay tài chính của PV Gas ở mức 5.874 tỷ đồng, doanh nghiệp dầu khí đang chủ yếu vay nợ dài hạn đối với các nhà băng, điển hình như: Vietcombank - 804 tỷ đồng; Ngân hàng BIDV - 798 tỷ đồng; Taipei Bank - 705 tỷ đồng; SeABank - 767 tỷ đồng; Ngân hàng SHB - 407 tỷ đồng;....

