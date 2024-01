Loạt đại gia xăng dầu nợ thuế cả nghìn tỷ đồng, ngân hàng rao bán tài sản siết nợ

Đại gia xăng dầu Nghệ An nợ thuế gần 1000 tỷ, bị cấm xuất cảnh

Ngày 27/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết vừa có thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có địa chỉ tại số 2, đường Lê Mao, thành phố Vinh (Nghệ An) với số tiền nợ thuế lên đến 950 tỷ đồng. Công ty này do bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú thành phố Vinh, Nghệ An) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và cũng là người đại diện pháp luật công ty.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Chu Thị Thành nắm hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa hay còn được gọi "đại gia kim cương" là con trai bà Thành, nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình Quán.

Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị đề nghị cấm xuất cảnh

Doanh nghiệp này vừa thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15%; "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã có yêu cầu Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), tạm hoãn xuất cảnh với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Theo giới thiệu của tập đoàn này, lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của doanh nghiệp, khi là công ty đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ. Năm 2022, Thiên Minh Đức có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Riêng tại Nghệ An, Tập đoàn Thiên Minh Đức sở hữu Tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ. Tổng kho xăng dầu này có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ năm 2019. Tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công ty CP Trung Long (thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức) là chủ đầu tư của công viên lớn nhất thành phố này.

Đại gia xăng dầu nợ thuế khủng, Thứ trưởng Công Thương bị bắt

Trước đó, Cục Thuế TP.HCM vừa công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế đợt 2 năm 2023. Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) với số nợ thuế hơn 1.500 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của Xuyên Việt Oil, tại ngày 31/12/2022, công ty có tổng tài sản 8.483 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên đến 9.015 tỷ đồng, giữa bối cảnh công ty thua lỗ triền miên.

Không chỉ nợ thuế khủng, Xuyên Việt Oil cũng đang nợ ngân hàng cả nghìn tỷ đồng. Cụ thể, một trong những chủ nợ lớn nhất của Xuyên Việt Oil là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tháng 9/2022, Xuyên Việt Oil ký hợp đồng tín dụng với BIDV CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa trị giá 2.000 tỷ đồng.Tài sản đảm bảo cho khoản vay nói trên là toàn bộ lợi ích thu được từ việc khai thác giá trị công trình xây dựng trên đất đối với các thửa đất tại Ấp 4 xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành (nay là thị trấn Tân Thành), Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và trạm xăng dầu trên đất.

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong vụ án liên quan đến Xuyên Việt Oil

Trước đó, tháng 4/2022, hai bên cũng ký hợp đồng trị giá 2.000 tỷ đồng. Tài sản cầm cố là số dư tiền gửi và khoản tiền lãi của bên cầm cố theo các hợp đồng tiền gửi.

Tình trạng của Xuyên Việt Oil càng bi đát hơn khi công ty bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào tháng 8/2023. Tháng 9/2023 Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo cơ quan điều tra, Xuyên Việt Oil dùng nhiều "chiêu" để gian lận, qua mặt cơ quan quản lý trong kinh doanh xăng dầu. Mới đây, vào ngày 21/12 vừa qua, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong vụ án liên quan đến Xuyên Việt Oil. Trước đó, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM và ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng bị khởi tố, tạm giam để điều tra liên quan vụ án tại doanh nghiệp này.

Đại gia xăng dầu Thái Bình nợ thuế nghìn tỷ đồng

Tháng 5/2023, Cục thuế tỉnh Thái Bình cho biết Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà (HaiHa Petro)nợ tiền thuế lên đến 1.800 tỷ đồng. Hải Hà Petro là một công ty xăng dầu lớn khu vực miền Bắc, được cấp phép năm 2012. Theo giới thiệu, doanh nghiệp này hiện có 22 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 200 khách hàng là thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý mua bán tiêu thụ trực tiếp trên cả nước.

Vào tháng 10 năm 2022, HaiHa Petro là một trong 16 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu kiến nghị các ngân hàng thương mại cho vay vốn, nâng mức tín dụng, tiếp cận ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu.

HaiHa Petro vừa nợ thuế nghìn tỷ đồng, vừa bị ngân hàng rao bán tài sản siết nợ

Theo đó, HaiHa Petro đề xuất 6 ngân hàng tăng hạn mức đề xuất để mở LC với tổng số tiền trên 10.000 tỷ đồng để sử dụng nhập khẩu xăng dầu. Đáng chú ý, tại thời điểm đó, HaiHa Petro bị âm vốn chủ sở hữu tới 1.664 tỷ đồng và trong cảnh tổng nợ cao gấp 1,1 lần tổng tài sản.

Trước đó, HaiHa Petro lấn sân sang các mảng kinh doanh khác như bất động sản, dược phẩm. Điển hình như thương vụ chi 250 tỷ đồng để thâu tóm 17,65% cổ phần của CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (PBC) vào năm 2020. Đến cuối năm 2022, HaiHa Petro và hệ sinh thái của mình đã nắm giữ 65% cổ phần tại công ty dược phẩm này.

Bên cạnh số nợ thuế lên tới 1.800 tỷ đồng, HaiHa Petro cũng đang bị ngân hàng rao bán tài sản để xử lý nợ xấu. Theo đó, ngân hàng BIDV đang tìm kiếm đối tác tổ chức đấu giá tài sản là kho xăng dầu Hà Hải – Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thuộc sở hữu của HaiHa Petro.

Kho xăng dầu Hà Hải – Quảng Trị có diện tích hơn 30.000m2, bao gồm khu bể chứa xăng dầu, khu bể chứa E100, và các công trình công nghiệp dầu khí cấp 1. Giá khởi điểm cho tài sản trên được BIDV đưa ra là 176 tỷ đồng.

