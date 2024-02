Doanh nghiệp “gà đẻ trứng vàng” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi hơn 90 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) – doanh nghiệp được ví như “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2023 với kết quả kinh doanh ấn tượng.

Theo đó, tính riêng trong quý 4/2023, VHM ghi nhận doanh thu đạt hơn 8.697 tỷ đồng và lãi sau thuế 891 tỷ đồng, chỉ bằng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lý giải về kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong quý cuối cùng của năm 2023, đại diện của VHM cho biết lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm hơn 14.631 tỷ đồng so với cùng kỳ là do giảm số lượng BĐS bàn giao tới khách hàng. Thu nhập từ hoạt động tài chính tăng 3.880 tỷ đồng so với cùng kỳ đến từ lãi cho vay và hoạt động chuyển nhượng các khoản đầu tư. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và hoãn lại giảm 2.900 tỷ đồng chủ yếu do giảm lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Dù kết quả kinh doanh quý 4 giảm mạnh so với cùng kỳ, lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes năm 2023 đạt 103.300 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2022, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ 9.800 căn bất động sản thấp tầng tại hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2023 bất chấp thị trường BĐS ảm đạm

Các chi phí khác được kiểm soát tốt giúp lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023 của công ty đạt 33.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm đề ra và tăng 14% so với năm trước, tương đương mỗi ngày VHM ghi nhận lãi hơn 90 tỷ đồng. Với kết quả này, Vinhomes là doanh nghiệp đầu tiên trong nhóm phi tài chính bão lãi hơn 1 tỷ USD cả năm 2023.

Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung và nhiều doanh nghiệp trong ngành nói riêng công bố kết quả kinh doanh kém sắc do ảnh hưởng từ thị trường, nguồn lực tài chính hạn chế.

Tại thời điểm 31/12/2023, Vinhomes có quy mô tổng tài sản 447.360 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số chỉ 361.813 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt 182.000 tỷ đồng, tăng 23% so với con số 148.521 tỷ đồng ngày 31/12/2022.

Trên bảng cân đối tài chính của VHM, tính đến cuối năm 2023, Vinhomes đang có hơn 14.104 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, trong đó tiền gửi ngân hàng là 13.124 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn 126.607 tỷ đồng, gồm 19.925 tỷ đồng từ khách hàng và hơn 84.763 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn khác.

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn của Vinhomes tăng nhẹ lên 17.198 tỷ đồng. Do bàn giao lượng lớn sản phẩm năm qua, giá trị hàng tồn kho của Vinhomes giảm hơn 12.000 tỷ đồng, còn 52.343 tỷ đồng.

Ở phía khoản mục nợ phải trả, VHM có hơn 214.020 tỷ đồng nợ phải trả ngắn hạn. Trong đó, khoản mục nợ phải trả ngắn hạn khác chiếm nhiều nhất hơn 68.491 tỷ đồng. Khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm hơn 54.503 tỷ đồng. Trong khi chi phí phải trả ngắn hạn chiếm 35.215 tỷ đồng, vay ngắn hạn của VHM chiếm 18.289 tỷ đồng.

Về phía nợ dài hạn của VHM tăng lên hơn 50.971 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn chiếm 38.394 tỷ đồng. Doanh nghiệp được ví như "gà đẻ trứng vàng" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có 133.125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết quả kinh doanh ấn tượng của VHM cũng đóng góp lớn vào lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup trong năm 2023. Theo đó, Tổng doanh thu thuần hợp nhất cả năm 2023 của VIC đạt 161.634 tỷ đồng (hơn 6,5 tỷ USD), tăng 59% so với năm trước, tương đương trung bình mỗi ngày Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận doanh thu đạt gần 443 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 13.681 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.051 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch từ đầu năm và tăng nhẹ so với con số hơn 2.044 tỷ đồng của năm 2022.

Theo số liệu được công bố, đóng góp chính vào doanh thu hơn 6,5 tỷ USD của Vingroup năm trước là mảng bất động sản và xe điện. Trong đó, kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản mang lại cho tập đoàn này hơn 94.300 tỷ đồng doanh thu, gần gấp đôi so với năm 2022, chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3.

Mảng sản xuất tăng trưởng còn cao hơn với hơn 28.400 tỷ đồng doanh thu, so với mức hơn 13.000 tỷ của năm trước. Riêng trong quý 4, VinFast đã bàn giao 13.513 xe điện, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, công ty đã giao được 34.855 xe điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào 2021.Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản Vingroup đạt 669.617 tỷ đồng, tăng 16% so với 31/12/2022. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền của VIC nắm giữ là 29.290 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng có 5.672 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Hàng tồn kho giảm từ 98.588 tỷ đồng xuống còn 92.730 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn tăng mạnh từ 25.348 tỷ đồng lên 49.519 tỷ đồng. Trong khi tài sản dài hạn tăng từ 294.291 tỷ đồng lên 327.008 tỷ đồng.Tại thời điểm 31/12/2023, VIC có vốn chủ sở hữu là 148.022 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 135.655 tỷ đồng hồi đầu năm. Tập đoàn cũng đang nắm giữ hơn 21.809 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

