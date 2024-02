BĐS ảm đạm, Novaland của tỷ phú Bùi Thành Nhơn báo lãi cao nhất 3 năm nhờ mảng nào?

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - NVL) đã công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2023 với nhiều bất ngờ. Cụ thể, trong quý 4, NVL có doanh thu thuần gần 2.028 tỷ đồng, giảm 37% so với con số 3.240 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế cả năm doanh nghiệp của tỷ phú Bùi Thành Nhơn ghi nhận doanh thu 4.759 tỷ đồng, chỉ bằng 42,7% so với con số 11.134 tỷ đồng của năm 2022.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, NVL ghi nhận lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4 đạt 554 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 994 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022.

Novaland của tỷ phú Bùi Thành Nhơn báo lãi tăng đột biến nhờ hoạt động tài chính

Doanh thu từ hoạt động cốt lõi giảm mạnh, tuy nhiên trong 3 tháng cuối năm 2023, doanh nghiệp của tỷ phú Bùi Thành Nhơn ghi nhận tăng đột biến về doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.825 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với con số chỉ 900 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 670 tỷ đồng của quý 4/2022 xuống còn 251 tỷ đồng trong quý này. Việc này liên quan đến hoạt động tái cấu trúc. Trong đó, hồi giữa tháng 12/2023, công ty đã đạt một số thỏa thuận liên quan đến cơ cấu các điều khoản của gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD.

Chi phí bán hàng cũng giảm mạnh chỉ còn 149 tỷ đồng so với con số 268 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 356 tỷ đồng lên 496 tỷ đồng. Kết quả, NVL ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.483 tỷ đồng, tăng 144,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty này còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác 572 tỷ đồng. Đây có thể là khoản tiền phạt thu từ các đối tác khi phá vỡ hợp đồng.

Sau khi trừ chi phí doanh nghiệp và chi phí khác, NVL ghi nhận lợi nhuận đạt 1.642 tỷ đồng trong quý 4, tăng gấp gần 13 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức lợi nhuận cao nhất một quý kể từ quý 4/2020.

Ghi nhận lãi lớn trong quý 4 năm 2023, tuy nhiên lũy kế cả năm doanh nghiệp của tỷ phú Bùi Thành Nhơn chỉ lãi sau thuế 685 tỷ đồng, tương đương 31,4% so với cùng kỳ năm 2022. So với kế hoạch cả năm, công ty chỉ hoàn thành một nửa chỉ tiêu doanh thu do hoạt động chuyển nhượng bất động sản sụt giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cao hơn mục tiêu đề ra đến 3,2 lần chủ yếu đến từ việc tái cơ cấu nợ, tối ưu chi phí và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc.

Trước đó, tại cuộc họp với Thủ tướng giữa tháng 11/2023, Giám đốc tài chính Dương Văn Bắc cho biết tập đoàn này đã qua thời điểm khó khăn nhất và đi được 80% con đường tái cấu trúc.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của NVL đạt gần 241.376 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 138.598 tỷ đồng với hơn 93% là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng.

Doanh nghiệp của tỷ phú Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ 3.412 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm mạnh so với con số 8.600 tỷ đồng hồi đầu năm.

Nợ phải trả của NVL giảm từ 212.917 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 195.875 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 90.526 tỷ đồng bao gồm vay ngắn hạn giảm còn 26.933 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm từ 134.743 tỷ đồng xuống còn 105.348 tỷ đồng. Trong đó, vay dài hạn cũng giảm từ 35.667 tỷ đồng xuống còn 30.772 tỷ đồng. NVL có vốn chủ sở hữu đạt 45.502 tỷ đồng, trong đó có 13.694 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

