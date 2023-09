Bất ngờ với thu nhập của Hoa hậu Ngọc Hân ở công ty bất động sản

Hồi giữa tháng 3/2023, Hoa hậu Ngọc Hân được bổ nhiệm giữ vị trí Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (NVT), thông tin này đã nhận được sự chú ý lớn của giới đầu tư. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam năm 2010 được biết đến là cổ đông lớn của một tập đoàn tài chính với khoản tiền đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Cô cũng có dự án kinh doanh thời trang riêng.

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay vốn là chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng sang chảnh bậc nhất Việt Nam Six Senses Ninh Van Bay - một trong các khu nghỉ dưỡng siêu sang với những căn villa giá thuê tới hơn 100 triệu đồng/đêm.

Trong vai trò Phó tổng giám đốc của NVT, Hoa hậu Ngọc Hân nhận được những đãi ngộ lớn. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán nửa đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay cho thấy Hoa hậu Việt Nam năm 2010 là người nhận thù lao cao nhất trong số lãnh đạo của công ty có công bố mức thù lao.

Thù lao của Hoa hậu Ngọc Hân tại NVT tăng mạnh trong nửa đầu năm 2023

Theo đó, trong 3 lãnh đạo doanh nghiệp được công bố thù lao gồm ông Phạm Thành Thái Linh (Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc đến 5/10/2022), ông Vũ Hồng Quỳnh (Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc), bà Đặng Thị Ngọc Hân (Phó tổng giám đốc), trong nửa đầu năm 2023, ông Vũ Hồng Quỳnh nhận mức thù lao chỉ 270 triệu đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Tương đương, mỗi tháng Tổng giám đốc của NVT nhận thù lao chỉ 45 triệu đồng.

Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Hân nhận được thù lao lên tới 700 triệu đồng, gấp 2,6 lần thù lao của Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh. Trung bình mỗi tháng Ngọc Hân nhận thù lao khoảng 117 triệu đồng. Trước đó, trong hơn 3 tháng được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc của NVT ở nửa đầu năm 2022, Ngọc Hân được trả thù lao hơn 233 triệu đồng.

Với khoản thù lao lên tới 700 triệu đồng trong nửa đầu năm 2023, thù lao của Hoa hậu Việt Nam 2010 tại NVT đã tăng đáng kể trong nửa đầu năm nay. Tính đến ngày 30/6, Ngọc Hân là người có thu nhập cao nhất trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Trong khi đó nửa đầu năm 2022, bà Hân là người có thu nhập cao thứ 3 tại công ty này, đứng sau cựu Chủ tịch HĐQT Phạm Thành Thái Lĩnh (1,16 tỷ đồng) và Tổng giám đốc Vũ Hồng Quỳnh (934,7 triệu đồng).

Về kết quả kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của Ninh Vân Bay đạt 184,7 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, doanh nghiệp do Hoa hậu Ngọc Hân làm Phó Tổng giám đốc ghi nhận lợi nhuận sau thuế 21,8 tỷ đồng, tăng 86,3% so với năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh tăng đột biến trong nửa đầu năm 2023, đại diện NVT cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của các công ty con đã tăng 18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí bán hàng và quản lý của doanh nghiệp chỉ tăng lần lượt 8 tỷ đồng và 5 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2022 do áp dụng các biện pháp quản lý tiết giảm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động tốt.

Dù lợi nhuận sau thuế tăng mạnh trong nửa đầu năm 2023, trên bảng cân đối kế toán, NVT vẫn còn lỗ lũy kế hơn 710 tỷ đồng. Doanh nghiệp có tổng nguồn vốn là hơn 1.103 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cũng cho biết NTV có hơn 558 tỷ đồng nợ phải trả, con số này giảm nhẹ so với 566 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 124,88 tỷ đồng và nợ dài hạn là hơn 433,6 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm hơn 253 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]