Xà phòng sữa dê có thực sự giúp ích cải thiện da khô không?

Nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời giảm dần trong suốt những tháng mùa đông có thể khiến nhiều người trong chúng ta dễ bị khô da, thiếu độ ẩm. Cho dù bạn có làn da khô hay một tình trạng da khác như mụn trứng cá, các loại sản phẩm chăm sóc da bạn sử dụng đều đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và vẻ ngoài của làn da. Với rất nhiều loại sản phẩm chăm sóc da khác nhau trên thị trường, việc quyết định nhãn hiệu hoặc loại nào phù hợp nhất với loại da của bạn càng trở nên khó khăn hơn. Chưa kể, nhiều loại xà phòng dành cho mặt và cơ thể trên thị trường không phải là xà phòng và chứa các thành phần tổng hợp thực sự có thể khiến nhiều tình trạng da trở nên trầm trọng hơn.

Việc tìm kiếm một loại xà phòng tự nhiên, chất lượng cao có thể giúp cải thiện kiểu dáng của làn da và sức khỏe tổng thể của làn da, cơ quan lớn nhất của cơ thể! Chính vì thế mà nhiều người đang chuyển sang sử dụng xà phòng sữa dê được làm hoàn toàn từ sữa dê tự nhiên. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia nhỏ mọi thứ bạn cần biết về xà phòng sữa dê và cách quyết định xem đó có phải là lựa chọn tốt cho làn da của bạn hay không.

Xà phòng sữa dê là gì?

Xà phòng sữa dê được sản xuất theo quy trình tương tự như xà phòng truyền thống, một quá trình được gọi là xà phòng hóa. Quá trình này bao gồm việc kết hợp chất béo và dầu với một chất nền được gọi là dung dịch kiềm. Dung dịch kiềm thường được tạo ra bằng cách kết hợp nước và natri hydroxit trong hầu hết các loại xà phòng mua ở cửa hàng. Tuy nhiên, xà phòng sữa dê khác ở chỗ nó thay nước bằng sữa dê thật. Đổi lại, sản phẩm cuối cùng sẽ tự nhiên hơn và có kết cấu dạng kem hơn do chất béo tự nhiên có trong sữa dê.

Ý tưởng đằng sau việc sử dụng sữa dê để làm xà phòng dựa trên hàm lượng chất béo bão hòa và không bão hòa tự nhiên phong phú. Những chất béo tự nhiên này giúp tạo ra nhiều bọt khi sử dụng xà phòng nhưng cũng giúp bổ sung độ ẩm cho da. Đặc tính giữ ẩm của xà phòng sữa dê là lý do tại sao nhiều người nhận thấy nó hữu ích cho da khô hoặc các tình trạng da khác gây khô, chẳng hạn như Bệnh vẩy nến hoặc mụn trứng cá.

Trong vài năm trở lại đây, xà phòng sữa dê tiếp tục được ưa chuộng nhờ nhiều lợi ích trong việc nuôi dưỡng làn da (cả mặt và cơ thể). Sự phổ biến ngày càng tăng đã thúc đẩy nhiều nhãn hiệu xà phòng sữa dê mới gia nhập thị trường.

Các dạng xà phòng sữa dê

Hầu hết xà phòng sữa dê được đóng gói và bán dưới dạng xà phòng bánh truyền thống. Các axit alpha-hydroxy tự nhiên (AHA) giúp hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên cho da. Một loại AHA cụ thể được tìm thấy trong xà phòng sữa dê có tên là axit lactic có tác dụng nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào da chết trên cùng, giúp làn da sáng và khỏe mạnh.

Trong khi xà phòng thanh sữa dê là phổ biến nhất, các công ty cũng cung cấp các lựa chọn rửa tay và tắm cho những người thích dạng xà phòng lỏng hơn xà phòng truyền thống. Kem dưỡng da dê cũng rất tốt để bổ sung nước và độ ẩm cho da khô.

Xà phòng sữa dê có tốt cho da không?

Một trong những lý do chính khiến mọi người có thể hưởng lợi từ việc sử dụng xà phòng sữa dê là vì nó hoạt động như một chất tẩy rửa tự nhiên và nhẹ nhàng.

- Xà phòng sữa dê không phá vỡ lớp chất béo trong hàng rào bảo vệ da như xà phòng khắc nghiệt và có thể nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn trên da.

- Xà phòng sữa dê cũng tốt cho làn da của bạn vì nó giàu chất dinh dưỡng tự nhiên như Vitamin A. Một số nghiên cứu thậm chí còn cho rằng Vitamin A có thể có tác dụng chống lão hóa mạnh mẽ trên da của bạn.

- Ngoài ra, sữa dê còn chứa cholesterol và axit béo giúp tạo nên màng tế bào cho làn da của bạn.

Xà phòng sữa dê tốt nhất cho ai?

Sử dụng xà phòng sữa dê rất tốt cho những người có tình trạng da khác nhau và bị khô da. Do hàm lượng axit béo cao có trong sữa dê, sử dụng loại xà phòng này có thể giúp cải thiện độ ẩm và từ đó cải thiện tình trạng các bệnh về da như Keratosis Pilaris (KP), Mụn trứng cá, Bệnh vẩy nến, Bệnh chàm,... Một nghiên cứu da liễu cho thấy sử dụng xà phòng sữa dê là giải pháp thay thế an toàn cho những loại xà phòng khắc nghiệt dành cho những người bị mụn trứng cá.

Tôi có thể sử dụng xà phòng sữa dê mỗi ngày được không?

Cũng giống như xà phòng truyền thống, xà phòng sữa dê có thể sử dụng an toàn hàng ngày. Sữa dê có thể được sử dụng an toàn mỗi ngày bất kể loại da của bạn và an toàn cho những người có tình trạng da hoặc da nhạy cảm.

Dùng thử xà phòng sữa dê

Nếu bạn bị khô da hoặc các tình trạng da khác như Keratosis Pilaris (KP), Bệnh vẩy nến hoặc Mụn trứng cá, xà phòng sữa dê chắc chắn đáng để thử. Chuyển sang xà phòng sữa dê có thể giúp bạn tránh xa việc sử dụng xà phòng truyền thống có chứa hóa chất và các thành phần khắc nghiệt. Từ làn da ngậm nước đến giảm mụn trứng cá và tăng sắc tố, lợi ích của xà phòng sữa dê chắc chắn rất hấp dẫn.

